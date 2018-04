La Segunda Sala Penal de Apelaciones anuló la orden de impedimento de salida del país por 18 meses que pesaba sobre los ex dirigentes fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, y el ex presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, a quienes se investiga por los presuntos aportes irregulares que habría abonado Odebrecht a la campaña fujimorista del 2011.

En la resolución emitida el 18 de abril, a la que accedió Perú21, se señala que las medidas coercitivas son excepcionales y, si se solicitara, estas tendrían que ser requeridas en la fase de investigación preparatoria y no en la preliminar, etapa en la que se encuentra el presente proceso.

"Requerir un impedimento de salida del país sin disponer previamente la formalización y continuación de la investigación preparatoria, solo puede hacerse si existe una excepción prevista en la norma procesal (...) no pueden crearse supuestos que no prevé", se lee en el documento.

El tribunal que preside el juez César Sahuanay indica, además, que se exige un estándar probatorio para dictar una medida más severa. En este sentido, argumentó que la Fiscalía no ha podido sustentar el inicio de la investigación preparatoria y, debido a ello, no puede solicitar un impedimento de salida. "No se puede eludir este rito", indicó.

Como se sabe, los tres personajes -que habían interpuesto una apelación- fueron implicados por Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en Perú, de haber recibido dinero de la empresa. Según Barata, los dos primeros recibieron US$1 millón para financiar las actividades proselitistas de Keiko Fujimori, y aseveró que entregó US$200 mil a Confiep para realizar una campaña en favor de ella.