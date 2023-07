A Sada Goray no le bastó pagar millonarias coimas a cambio de nombrar a tres directores del Fondo Mi Vivienda (FMV) para asegurarse la adjudicación de millonarios proyectos de casas sociales. También estaba pendiente de cada sesión del directorio y ordenaba en tiempo real votar en beneficio de su empresa Markagroup.

Esto se demuestra con los chats de WhatsApp que Goray intercambió con Gonzalo Arrieta, uno de los directores que puso a dedo, para la designación de José Carlos Forero como gerente general de la entidad.

Este último ya había trazado en una charla en la casa de Goray, el 14 de setiembre del 2021, qué personal debía ser ratificado y removido de sus cargos en el FMV para encaminar los contratos en favor la firma.

Según el colaborador eficaz N°09-2023, el directorio del FMV con sus tres nuevos miembros se reunió el 1 de octubre para acatar lo que había dispuesto la empresaria en esa cita de setiembre: nombrar a Forero.

Arrieta, Pedro Arroyo y Roger Gavidia simularon un diálogo sobre el cambio del gerente general ante los otros dos integrantes Robert Soto y José Olivares. Luis Mesones, el exesposo de la dueña de Markagroup, también estuvo presente como asesor de Arroyo.

Se consultó incluso al área de Recursos Humanos si había un proceso de nombramiento en curso. La respuesta fue afirmativa y se informó que José Carlos Forero quedó en segundo lugar.

Inmediatamente se sometió a votación la designación de Forero. Soto y Olivares votaron en contra porque dudaban de “los conceptos éticos” del candidato; Arroyo y Gavidia votaron a favor y Gonzalo Arrieta se abstuvo.

Goray quedó fastidiada con la decisión de Arrieta y le escribió al WhatsApp para pedirle explicaciones.

“Amigo, ¿qué pasó? si no se van los que se tienen que ir vamos a tener problemas”, escribió. “Gonzalo, tienes que, apenas empiece la cesión, pedir que vas a reconsiderar tu voto”, insistió.

Arrieta, entonces, le respondió que le preocupaba que Forero tuviera alguna investigación en la Fiscalía o la Contraloría.

“Déjame pregunto, estoy haciendo consulta contralor general para tu tranquilidad”, contestó Goray. “(Está) limpio”, indicó la investigada momentos después.

Luego de ello, se volvió a votar y Forero fue oficializado como nuevo gerente general del FMV un día después.

La otra votación

El 18 de octubre del 2021 también quedó registrada otra conversación entre Goray y Arrieta. En ese momento, se sometía a votación que el FMV participara de los fideicomisos de Markagroup para adjudicarse el proyecto social Praderas de Cacatachi, en la región San Martín.

“Ya estamos a un casi de praderas por unanimidad”, escribió el entonces director. Ante ello, la empresaria le dio instrucciones para convencer a Soto y Olivares: “Agárralos al corazón, diles que las familias son las más perjudicadas, que tengan un poco de pena”.

No obstante, el directivo alertó que como se encontraban en instancia de comité y no de directorio se quería pasar la discusión para otra fecha. “Ya, no se pasen, voten de vez (...) hoy aprueben”, respondió Goray fastidiada.

Lo que se consiguió, finalmente, fue que tres proyectos de Markagroup se pasen a debate de aprobación en directorio en esa misma semana. “Lo máximo”, expresó la empresaria.

Estas pruebas serán expuestas mañana ante el Poder Judicial por el fiscal Freddy Niño para sustentar la prisión preventiva contra Goray Chong, el periodista Mauricio Fernandini, los exdirectores del FMV Pedro Arroyo y Roger Gavidia, y el prófugo Luis Mesones.

Tenga en cuenta

-La fiscal Marita Barreto, a cargo del equipo especial que investiga al entorno de Pedro Castillo, dijo ayer que se respetó estrictamente el marco legal para desplegar las diligencias.

-Según la Fiscalía, Sada Goray entregó S/5.4 millones a Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, a cambio de adjudicarse contratos. De acuerdo a Marrufo, ese dinero fue a manos de Castillo.