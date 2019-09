Sachi Fujimori, hermana de la lideresa de Fuerza Popular, aseguró este miércoles que Keiko Fujimori está siendo “condenada política y mediáticamente”, luego que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) analizara el hábeas corpus que presentó y con el que busca obtener la libertad de la excandidata presidencial.

“Si no quieren a mi hermana, eso lo entendemos, pero lamentablemente está siendo condenada política y mediáticamente por muchas personas. Por favor, basta ya del permanente cargamontón, de abusos, de tanto odio y venganza contra Keiko y toda mi familia”, afirmó ante la prensa.

Sachi Fujimori consideró que en el proceso contra su hermana se “han violado varios derechos fundamentales, no solo uno o dos”, lo que la lleva a concluir que Keiko “está presa por política”.

“Ella está presa por temas totalmente ajenos al debido proceso. Les ruego que pongamos cada cosa en su lugar. La prisión no es para los que no nos gustan políticamente, la prisión no es para quienes ganaron una mayoría en el Congreso, la prisión es para quienes han sido condenados culpables, con pruebas en un debido proceso”, señaló.

En ese sentido, solicitó que se vea a la lideresa de Fuerza Popular como “una ciudadana más, como madre, esposa, hermana y como hija”.

“La que injustamente está presa en este momento es la madre de Kiara y Kaori; la que no está recibiendo justicia ahora es la esposa de Mark; la que ha sido maltratada desde su primera prisión preliminar es mi hermana; a la que humillaron con un chaleco de detenida y llevaron esposada a una clínica es la hija de Susana, por eso hoy estamos aquí, porque le estamos pidiendo al TC que termine de una vez con esta perversa condena política”, sostuvo.

Finalmente, dijo que “exigen un juicio con todas las garantías”, con presunción de inocencia y “sin condenas adelantadas”.

Este miércoles, el pleno del Tribunal Constitucional revisó en audiencia el hábeas corpus presentado por Sachi Fujimori y que busca revertir la orden de prisión preventiva contra Keiko. Tras escuchar los alegatos de parte de la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Giulliana Loza y del procurador del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi, la decisión quedó al voto.