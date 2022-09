La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) se pronunció respecto a la reciente difusión de un audio protagonizado por la presidenta del Parlamento, Lady Camones (Alianza para el Progreso), en donde se le escucha hacer coordinaciones con el líder de su partido, César Acuña, para aprobar un proyecto de ley.

La parlamentaria se mostró a favor de que Camones Soriano renuncie a su cargo dentro de la Mesa Directiva del Legislativo, pues aseveró que no representa la figura que debería tener un titular del Parlamento.

“De manera individual, creo que la señora Lady Camones no debería seguir en el cargo porque no representa lo que debería ser una presidenta del Congreso. Lo he dicho, me parece que debería dar un paso al costado”, manifestó para Exitosa.

Luque también cuestionó la conferencia de prensa que brindó la presidenta del Congreso, en criticó que se hay filtrado y propalado el mencionado material, en lugar de deslindarse de Acuña Peralta.

“Ella dio declaraciones a la prensa descontextualizando lo sucedido y más bien debería hacer un reconocimiento público y decir de manera clara que el Congreso no está al servicio del presidente de su partido. Lo que hizo fue llevar el tema por otro lado y lamentó la filtración, pero el tema no es la filtración”, sostuvo.

“La presidencia del Congreso no puede quedar en manos de quien expresa intereses particulares de una candidatura en específico”, agregó.

Audios de Camones y Acuña

En uno de los audios filtrados se escucha a César Acuña, candidato a gobernador regional de La Libertad de Alianza Para el Progreso (APP), exige que se agilice la aprobación para la creación del distrito Alto Trujillo a Lady Camones y otros miembros de la bancada.

“El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, osea, nos ha dado la pelota”, se le oye decir a Acuña.

“Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”, son las instrucciones que da el candidato de APP.

Acuña Peralta es específico en sus instrucciones y asegura que la bancada de APP tiene “tarea”. “No sé cómo lo hacen, dictamen de la Comisión de Descentralización, la siguiente semana entra a agenda lo aprueba el congreso y tú ahí vas tú allá, se va Lady allá”, detalla.

