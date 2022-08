La congresista Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, señaló que no se debe usar al pueblo para “relativizar” o evitar responder ante investigaciones por corrupción.

Esto, luego que el presidente Pedro Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres, participaran en un evento en Palacio de Gobierno desde el cual convocaron a las organizaciones civiles a nivel nacional a movilizarse hacia Lima en respaldo al Gobierno.

“Siempre he defendido y defenderé la democracia y voluntad popular. De acuerdo en denunciar al golpismo, pero escudarse en el pueblo para relativizar o no responder investigaciones x corrupción no contribuyen. Invoco actuar con responsabilidad política y trabajar por el país”, escribió este jueves en su cuenta de Twitter.

El presidente de la República, Pedro Castillo, encabezó una reunión con dirigentes de Lima Metropolitana y de organizaciones sociales del Perú en Palacio de Gobierno, donde dijo que la detención preliminar contra su cuñada, Yenifer Paredes, es “parte de la lucha” y de la vida política en el Perú.

“Sé que el día de hoy en este momento Yenifer está pernoctando en el piso, es parte de la lucha, de la vida política en el Perú. Eso me fortalece porque sé que mi hija y el resto de mi familia juntamente con ustedes vamos a salir adelante, a seguir enarbolando un Perú más justo, un país con igualdades, con derechos y oportunidades”, manifestó.

A su turno, Aníbal Torres azuzó a los dirigentes de diversas organizaciones sociales a movilizarse hacia la ciudad de Lima luego de criticar las investigaciones que involucran al mandatario y a su círculo más cercano.

“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, expresó.

