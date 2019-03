Ruth Benavides, presidenta de la Corte de Justicia del Callao: “Un corrupto no puede estar acá”

Huancavelicana de nacimiento, hoy tiene la tarea de administrar justicia en el Callao, donde se enquistó la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, encabezada por Walter Ríos, ex presidente de la Corte de Justicia del Callao, quien encubrió y favoreció a varios implicados en actos ilícitos a cambio de varios ‘verdecitos’.

A nueve meses del destape de los audios de la vergüenza, ¿en qué situación encontró el Poder Judicial del Callao?

He encontrado una institución muy cuestionada. Eso nos genera preocupación, pero a la vez compromiso con la población. Al igual que la gente, he sentido frustración por los audios propagados en diversos medios de comunicación en los que vimos que Walter Ríos, cabeza de la institución, junto a otros jueces, estaba inmerso en actos de corrupción. Estamos pasando por un periodo de turbulencia, pero trabajamos para que la corrupción acabe.

¿La red criminal de Los Cuellos Blancos sigue operando en el Poder Judicial?

Hay un grupo de Cuellos Blancos que ya está detenido, pero hay otro que aún continúa con investigaciones. Hay jueces implicados en los audios que siguen trabajando en esta institución, pero no puedo hacer nada debido a que, todavía, no tenemos ningún mandato judicial ni fiscal de suspensión en el cargo o de sentencia. Por eso no los puedo echar. No olvidemos que varios de ellos estaban enquistados acá. Hay audios, no estoy inventando ni delirando. Hemos escuchado cómo conversaban, cómo se ponían de acuerdo y cómo cobraban.

Ríos y otros tres jueces chalacos pretendían beneficiar a un empresario a cambio de un ‘incentivo’, el fiscal Jesús Fernández intentó archivar la investigación. Sin embargo, ayer el Ministerio Público ha decidido continuar con las pesquisas...

Me parece correcta la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, porque permitirá continuar y ahondar en la investigación para determinar cuál ha sido la real participación de estas personas. La Fiscalía tiene que hacer bien su trabajo e investigar hasta agotar todas las posibilidades. Si un fiscal ha emitido un pronunciamiento que no se ajusta, se puede recurrir a instancias superiores y ello determinará lo que corresponda. No debe haber ningún tipo de beneficio ni amiguismos.

Debido a este hecho, el procurador anticorrupción, Amado Enco, solicitó a la Fiscalía de la Nación la exclusión del fiscal Fernández...

Con todos los elementos que hay, puede que el señor Enco tenga la razón. Si se identifica que incurrieron en actos de corrupción, tendrá que salir. Un corrupto identificado y sentenciado no puede estar acá.

¿De qué manera afecta que haya aún jueces implicados en la red Los Cuellos Blancos y sigan laborando en la Corte del Callao?

Me preocupa que estén cuestionados porque un juez no puede desempeñar una función si no tiene una conducta transparente. Yo no puedo decir si son culpables o inocentes. Si están siendo cuestionados, se debe resolver rápido porque no da tranquilidad ni a la institución ni a la sociedad.

Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao anuncia la implementación de un sistema de inteligencia para fiscalizar a los magistrados.(Perú21)

¿Qué medidas ha adoptado para acabar con la corrupción?

Nosotros lo que queremos es prever. Por eso, hemos solicitado que se implemente un sistema de Inteligencia con un equipo multidisciplinario para que nos ayuden a identificar cuál es la situación real del Callao. La Oficina de Control de la Magistratura no ha tenido los mecanismos necesarios para identificar los problemas de corrupción que existieron. Por ello, he solicitado un sistema de inteligencia.

¿En qué consiste este sistema de inteligencia?

El objetivo es detectar de manera inmediata los riesgos de corrupción para reducir los costos al Poder Judicial. Este sistema de inteligencia funcionará con un equipo multidisciplinario conformado por especialistas de áreas contables, económicas, tributarias y humanidades, quienes deberán verificar a nivel preventivo, las actuaciones de los magistrados, así como sus ingresos y egresos para detectar presuntos desbalances patrimoniales, adquisiciones irregulares de propiedades a nivel nacional e internacional que no tengan una relación proporcional con sus haberes declarados.

Los magistrados tampoco podrán tener reuniones a puerta cerrada con los investigados...

Así es. Hay un régimen de visitas a los jueces. Ahora los encuentros serán de manera colectiva para darle transparencia a la población. Es necesario para evitar todos los actos de corrupción que hemos escuchado en los audios. Si hay algún mal, hay que cortarlo de raíz. También estamos tomando medidas restrictivas como en la reconformación de las salas para evitar beneficios.

Entonces, ¿habrá más control para los jueces?

Exacto, para los jueces, para todo el personal, incluyendo a la presidencia de la Corte.

Se ha revelado un audio en que se escucha al vicegobernador del Callao, Constantino Galarza, planear un aparente asesinato contra el gobernador Dante Mandriotti...

¡Terrible! ¿Cómo es posible que las ansias de poder y el deseo de manejar los recursos económicos del Estado lleguen a tal punto de querer quitar la vida a un amigo. Se debe investigar en las instancias respectivas.