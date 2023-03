Rubén Vargas, exministro del Interior, cree que no es momento de una reforma policial pues no se tienen las condiciones. Entre las razones que dio a Perú21, sostiene que el gobierno de Dina Boluarte no está legitimado para hacer un gran cambio.

¿Cree en la reforma policial anunciada por el premier Alberto Otárola?

Es muy delicado hablar de reforma policial y es muy importante que el vocero del Gobierno, el señor Otárola, tenga un poco más de cuidado en sus anuncios. No podemos hacer un anuncio político, demagógico y trunco que se hace solo para las tribunas o para salir del apuro. Hablar de reforma policial es hablar de un compromiso político que contemple todas las variables. No sé si hay condiciones para hablar de reformas en este momento.

¿Qué condiciones deberían tenerse para una reforma?

Primero, necesitamos tener un Gobierno legitimado, que esté embarcado en procesos de reforma del Estado y particularmente de la Policía, porque, ojo, lo que estamos viendo es una degradación de todo el sector Interior. Que tenga en el norte la hoja de ruta. También debemos tener nuevos marcos legales y dudo mucho que el actual Congreso, así como se encuentra, nos dé esos marcos legales. Lo otro, la convocatoria de equipos técnicos que permitan conducir este proceso y un gran acuerdo político entre el Ejecutivo, Congreso y fuerzas políticas en el proceso de reforma.

¿Quién debería ser el general PNP que lidere el cambio dentro de la institución?

Preferiría no hablar de nombres, trabajaría en un cambio generacional. En el escalafón de generales, están los buenos, pero, hay también quienes compraron su ascenso. El recurso humano valioso que queda tendrá que trabajar junto a un equipo civil para este proceso, pero actualmente no veo condiciones para esta gran tarea.

¿Qué opina del nexo entre el ‘camarada Jorge’ y la ‘camarada Cusi’?

Este es un trabajo muy importante que está realizando la Dircote y hay que cortarlo de raíz. Qué bueno que la Dircote esté muy atenta y a la ofensiva de esta pretensión de reconstitución del partido comunista de Sendero Luminoso. Este es un problema de seguridad nacional, es un problema gravísimo para nuestra seguridad interna.