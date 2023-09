El exministro del Interior, Rubén Vargas, fustigó al premier Alberto Otárola por incumplir con sus anunciados planes para combatir la inseguridad ciudadana, y calificó el actual momento de robos y asesinatos que atraviesa la capital como “el más grave de toda nuestra etapa republicana”.

“El primer ministro dijo al comienzo de año que había decidido iniciar un proceso de reforma profunda en la Policía Nacional, y no hay tal cosa. Luego, hace poco, señaló que van a ejecutar el Plan Boluarte, y nadie sabe lo que es el Plan Boluarte”, dijo el extitular del Interior en Canal N.

Para Vargas, el gabinete a cargo de Otárola “lamentablemente nos está llevando a la deriva; no solamente estamos frente a una gravísima situación, yo diría la más grave de toda nuestra historia republicana, en materia de seguridad”.

Al ser consultado sobre el respaldo que han dado al Ejecutivo los alcaldes de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, y de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, al anuncio de declarar estado de emergencia en sus distritos, Vargas señaló que los comprende, pero no lo justifica.

“Entiendo —explicó— que se sientan abandonados por el gobierno central. Entiendo que no hay una estrategia en el gobierno para enfrentar estos problemas de inseguridad ciudadana y mucho menos contra el crimen organizado. Pero, esa desesperación no nos puede llevar, otra vez, insisto, a incurrir en recetas milagrosas que no las hay; para enfrentar los problemas de inseguridad, cada uno tiene que cumplir su papel”.

Como se recuerda, la presidenta Dina Boluarte anunció hoy la declaratoria de estado de emergencia en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, en Lima; y, Sullana, en Piura, por los altos índices de criminalidad que atraviesan esos lugares.