Rubén Vargas vuelve al Mininter después de dos años, pero esta vez como titular de la cartera en el gabinete Bermúdez. Su gestión está a cargo de identificar a los malos policías que cometieron abusos contra los manifestantes de las últimas marchas. Vargas es contundente y promete que se sancionará a los culpables; además, cree que el Congreso otorgará el voto de confianza al Ejecutivo y evitará enfrentamientos.

¿Qué diligencias se están realizando para establecer las responsabilidades individuales en la PNP respecto de los abusos cometidos en las marchas?

Quiero partir resaltando lo que has señalado: responsabilidades individuales. Frente a una situación donde a consecuencia de una manifestación pública –absolutamente lícita y legítima– y la actuación policial se producen muertos y heridos, tienen que abrirse las investigaciones a cargo de las instituciones responsables de individualizar las faltas y los delitos. El Ministerio Público (MP) ha iniciado una investigación con absoluta autonomía y sin el apoyo de peritos o expertos de la PNP porque entendemos que, en este caso, está en entredicho la respuesta de la Policía en las marchas. El MP ha decidido realizar una investigación con sus propios medios y saludamos que sea así. Nosotros respetamos absolutamente esa decisión y cuando requieran información a la PNP o al Mininter, las puertas y ventanas estarán abiertas.

¿Qué pesquisas le corresponden a su sector?

En lo que respecta a las responsabilidades administrativas, están a cargo de la Inspectoría General de la PNP y, por parte del Mininter, a cargo de la Oficina General de Integridad. En esta última se están investigando a los generales que han tenido responsabilidad en el planeamiento y en la ejecución de las operaciones. En el marco legal de esta investigación administrativa, hay plazos y procedimientos que se tienen que respetar para obtener resultados sólidos y contar con un caso que no sea cuestionado.

¿Se va a identificar quiénes proporcionaron los perdigones de vidrio y de metal que se dispararon contra los manifestantes?

El marco legal y los protocolos de actuación de la PNP para casos de manifestaciones públicas están alineados a instrumentos internacionales y, por supuesto, a la Constitución. La PNP tiene un proceso de formación muy intenso en esta materia, inclusive, se recibe el asesoramiento de organismos internacionales de derechos humanos. En ningún manual ni procedimiento está permitido el uso de algún tipo de arma o instrumento que utilice vidrio, es decir, la canica o cualquier otro material similar. Son proyectiles que están prohibidos. Dicho esto, según lo que hemos visto durante las marchas y lo que sabemos de los informes médicos, hay muchos heridos por estas canicas. Las investigaciones tienen que decirnos con absoluta claridad quienes han utilizado este tipo de proyectiles. Es un tema que nos preocupa muchísimo. Pero permíteme decirte algo más.

Claro, adelante.

Quiero reconocer la expresión que han tenido los jóvenes y todos los peruanos para defender la democracia. En el ejercicio de sus derechos, se han convocado manifestaciones públicas legítimas, que la Policía está en la obligación de garantizar. Lamentablemente, se han producido enfrentamientos con la consecuencia de dos muertos y varios heridos. Se han producido, sin ninguna duda, actuaciones irregulares que están sometidas a investigaciones. Las responsabilidades penales y administrativas tienen que ser individualizadas no solamente en la parte operativa, porque en este caso, la pita no se va a romper por el lado más débil. Las responsabilidades tienen que caer sin importar rangos ni nombres, tienen que caer exactamente sobre el que se equivocó, sobre el que cometió la falta, el que cometió el delito. En este trabajo, el Mininter y la PNP se allanan completamente a las investigaciones. Hay peruanos muertos y heridos, eso no se puede pasar por agua tibia, no se puede tener la mano blanda. Con esto no quiero decir que los responsables de las muertes son efectivos de la Policía, quien tiene que determinar de dónde salió el proyectil que ocasionó la muerte de los dos jóvenes es el Ministerio Público. Si su conclusión es que hay policías responsables, apoyaremos plenamente a la Fiscalía y vamos a poner a derecho a ese mal efectivo policial para que sea sancionado.

¿Entonces está garantizado que habrá sanciones?

Si algo me ha caracterizado a lo largo de mi trabajo en la administración pública es la cero tolerancia a las violaciones de los derechos humanos y a los actos de corrupción. En esos dos temas no hay zona gris, no hay punto medio. No hay corrupción pequeña o grande, no hay vulneraciones a derechos humanos pequeñas o grandes, son igualmente condenables. En este caso, la naturaleza grave de los hechos nos obligan a hacer una investigación imparcial, respetando el debido proceso y con la suficiente firmeza para encontrar las responsabilidades.

Lima 14 de noviembre de 2020. Ingresan al Hospital Almenara a un herido de la Gran Marcha Nacional contra Manuel Merino. (Foto: Joel Alonzo/ GEC)

Hay quienes han dicho que usted debe ser el ministro de la reconciliación, ¿qué acciones tomará en este sentido?

La reconciliación es producto de la justicia. No hay justicia sin sanciones para los que causaron la muerte de dos jóvenes peruanos, para los que ocasionaron las lesiones graves con proyectiles de todo tipo. También tiene que haber sanciones para los que no respetaron los protocolos claros que regulan el uso de la fuerza en la PNP. Tenemos que separar a los malos efectivos que podrían haber tenido una actuación irregular. Máxima sanción contra ese policía que denigró el uniforme. Lo que no podemos hacer es denigrar a la institución policial, no podemos atacar a una entidad que –recordemos– sacrificó a muchos de sus miembros para defender a la democracia de dos grupos terroristas que declararon la guerra al Perú en la década de los 80 y 90. Tengo que decir con toda firmeza que la Policía como institución merece nuestro máximo reconocimiento porque es una de las principales entidades que defiende nuestro Estado de Derecho. Sí rechazamos al mal policía que mancha su uniforme y reconocemos al buen policía que tiene la camiseta del Perú y de su institución bien puesta; creo que son las bases fundamentales en las que se tiene que sostener esa reconciliación que es absolutamente necesaria.

¿Cree que el Congreso le dará el voto de confianza al gabinete?

Creo que una de las grandes lecciones es que la ciudadanía está cansada de conflictos. Se necesita que en la clase política empecemos a conversar y encontrar puntos de coincidencia para trabajar por los intereses del Perú, atendiendo las necesidades urgentes. Creo que los peruanos están hastiados de este conflicto interminable, de este agujero negro al que nos ha llevado el enfrentamiento de dos poderes del Estado. Necesitamos encaminarnos en un proceso de diálogo y entendimiento, recordando que todavía seguimos en esa guerra silenciosa contra el COVID-19. Esa debe ser nuestra preocupación junto con la recuperación económica, nos tiene que preocupar que el proceso electoral se realice de la manera más transparente y ordenada posible, nos tiene que preocupar brindar el servicio de seguridad a los ciudadanos y enfrentar de manera decidida a las organizaciones criminales y a la delincuencia cotidiana. Tenemos que volver a concentrarnos en estos temas fundamentales que son los que le interesan a la población. Yo sí creo, estoy firmemente convencido, tengo la fe de que hemos aprendido lecciones de estos últimos acontecimientos y el Congreso va a dar la confianza que en su momento solicitará la presidenta del Consejo de Ministros.

El tiempo de su gestión es corto, ¿cuáles son los puntos que priorizará para paliar la inseguridad?

Vamos a retomar con mucha fuerza y energía la guerra contra el crimen organizado, las operaciones contra las bandas que están extorsionando, que están traficando con tierras, con drogas, que están asesinando. Vamos a enfrentarlos de manera decidida y los resultados se verán en muy corto tiempo. Ahora estoy viendo a una Policía con una motivación renovada y estamos comprometiéndonos a trabajar y dar resultados en el corto plazo. La única manera de cerrar esta brecha que se ha abierto como consecuencia de los últimos sucesos es mostrando a la población que su Policía puede brindarle seguridad. Para concentrarnos en estos temas de fondo, necesitamos superar estos días difíciles, sin pasar por alto los hechos criminales que se cometieron. Vamos a trabajar para fortalecer la presencia de la PNP en las calles a nivel nacional; para que la atención en las comisarías sea el punto de encuentro entre el vecino, la PNP y los alcaldes; para enfrentar de manera decidida la tala ilegal y la minería ilegal; y, por supuesto, trabajaremos para el control de la emergencia sanitaria y, especialmente, cuando corresponda la aplicación de vacunas.

¿Las medidas de restricción por la emergencias se seguirán flexibilizando o se van a endurecer?

Es un tema que todavía está en evaluación, en los próximos días se darán anuncios sobre esos temas. Estamos evaluando los informes técnicos del ente rector, que es el Ministerio de Salud. Son ellos los que nos tienen que dar los argumentos para tomar una medida en uno u otro sentido. Recordemos que esta es una emergencia sanitaria y tenemos que pensar que esas medidas, aunque no nos gusten, son tomadas para preservar la vida de los peruanos. Se trata de seguir haciendo los esfuerzos para que la llamada segunda ola del COVID-19 no nos golpee como en Europa.

