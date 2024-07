El ministro del Interior, Juan José Santivañez, se encuentra en una encrucijada después de afirmar falsamente que el equipo de geolocalización de la Diviac estaba desaparecido, cuando en realidad se encontraba en los almacenes de esta unidad policial.

Santivañez no solo aseguró que el equipo estaba perdido, sino que se trataba de un aparato destinado al ‘chuponeo’. Sin embargo, el dispositivo de inteligencia serviría para la geolocalización.

Y eso no es todo. El ministro Santiváñez cuestionó este martes que los medios de comunicación entrevisten a sus antecesore, especialmente a críticos de su gestión como Rubén Vargas (2020) y Mariano Gonzáles (2022), a quienes calificó de ministros “fugaces”. Incluso, recomendó a un puñado de exministros de su preferencia que la prensa debería contactar.

En declaraciones a Perú21, el exministro Rubén Vargas cuestionó que el actual titular del Interior busque establecer una agenda a los medios de comunicación. En ese sentido, indicó que Santiváñez no tiene la autoridad para decidir a quiénes puede entrevistar la prensa.

“Su excelencia el señor ministro del Interior tiene que entender que su poder, siendo bastante, no le da la facultad de obligar a los medios a quiénes entrevistar y a quiénes no. Felizmente, aún no hemos caído en ese escenario. Seguramente le gustaría”, indicó.

Vargas consideró que este problema no es solo del ministro Santiváñez, sino de todo el gobierno: “Este gobierno tiene que entender que no todos vamos a aplaudirles como focas, felizmente que todavía hay peruanos con la camiseta bien puesta y que vamos a seguir enfrentando a la corrupción”.

“Es un tema patológico”

El exministro Vargas cuestionó que el actual titular del Interior haya mentido sobre el equipo de geolocalización que presuntamente se encontraba desaparecido. “Insinuó que este equipo estaba perdido y que sabe Dios si se estaba utilizando contra los opositores políticos del gobierno. Pero resulta que el equipo está en los almacenes de la Diviac”, señaló.

“La campaña de desprestigio contra una unidad de la PNP hecha por un Ministro del Interior resulta patológico, para mí este es un tema patológico. Porque si quieren desactivar la Diviac, simplemente podrán hacerlo sin inventar historias negras ni realizar campañas de desprestigio”, enfatizó.

Por otra parte, explicó que los equipos de inteligencia como el de geolocalización “solamente se pueden comprar informando a la Contraloría, a la Comisión de Inteligencia del Congreso y la compra se realiza a través de la dirección de logística de la PNP”. En esa línea, indicó que se cumplió con el procedimiento estipulado para adquirir el dispositivo.

También señaló que los actos emprendidos por Santiváñez en contra de la Diviac calificarían como “obstrucción a las investigaciones”.

“Desarticular, desprestigiar, atacar a una unidad de la PNP que está investigando a personajes cercanos a la presidenta, es obstrucción a las investigaciones. (...) La Fiscalía de la Nación debería investigarlos”, aseguró.

