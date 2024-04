El exministro del interior, Rubén Vargas, comentó para Perú21TV acerca de los cambios ministeriales que viene haciendo el gabinete del premier Gustavo Adrianzén ante la reciente crisis política.

Estamos en medio de una crisis política y no se resuelve eso con el cambio de seis ministros, la crisis política es mucho más profunda que eso”, aseguró Vargas a Perú21TV.

Además, añadió que esta inestabilidad seguirá hasta que se aclaren los casos en los que está involucrada la mandataria, Dina Boluarte. “Cuando no tengamos las respuestas de donde provienen esos relojes de alta gama, la crisis va a seguir. Lamentablemente, nuestros políticos nos están hundiendo cada vez más”, dijo.

Además, el también exministro del Interior, Ricardo Valdés aseguró que no conoce al nuevo ministro del Interior y no tiene conocimiento si cuenta con las características que le corresponden para desempeñar el cargo. “No tengo expectativas sobre lo que se va a hacer, hay cualidades que se deberían tener y yo no sé si el nuevo ministro las tiene”, manifestó.