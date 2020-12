El último domingo, el presidente Francisco Sagasti descartó la renuncia de Rubén Vargas al Ministerio del Interior. “No tenemos tiempo para andar en experimentos. El ministro del Interior tiene toda la confianza de la presidenta del Consejo de Ministros (Violeta Bermúdez) y toda mi confianza”, aseveró.

Pero la confianza se quebró. No en Vargas, sino en la posibilidad de obtener el voto de investidura del Parlamento, donde dos bancadas minoritarias: Unión por el Perú y Podemos, que representan apenas 20 votos de un total de 130, condicionaron abiertamente su aval al gabinete a la salida del ministro.

Mal precedente

Tras una oleada de críticas por los cambios en los altos mandos policiales, ayer muy temprano Vargas, en entrevista con RPP, reiteró que el pase a retiro de 18 generales de esa institución y el nombramiento de César Cervantes como nuevo comandante general fue legal. Y premonitoriamente añadió: “Cuando un peruano es convocado para asumir un cargo tan importante como ministro, por supuesto, su carta (de renuncia) siempre está en el escritorio del presidente”.

Horas después, en una nueva arremetida, UPP –el bloque encabezado desde la cárcel por Antauro Humala– divulgó una moción de interpelación a Vargas. El documento ni siquiera tenía las 20 firmas necesarias para ser presentado. Solo tres.

Eso fue suficiente, sin embargo, para que la jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, convocara al titular del Mininter y, según fuentes de Perú21, lo invitara a renunciar en su afán de asegurarse el voto de confianza del Legislativo tras su presentación, hoy, ante el Pleno.

Gabinete debilitado

Pese a estos esfuerzos, el equipo ministerial llega más que debilitado al Parlamento. Bermúdez cedió a las presiones de las dos bancadas que, entre otras, promovieron la vacancia de Vizcarra, que derivó en una crisis política y social y la muerte de dos jóvenes producto de la represión policial. Pero, además, parece haber claudicado también ante quienes, en las últimas dos semanas, se dedicaron a petardear el intento de reforma de la PNP. Solo así se entiende la designación de un general retirado, Cluber Aliaga, al frente del sector Interior.

Intentaron vincularlo a cabecilla senderista

Sin previa corroboración, la noticia de que el hermano del entonces todavía ministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes, “sería” nada menos que el cabecilla senderista Zenón Vargas Cárdenas, se difundió en las redes sociales. Apenas horas antes, Vargas Céspedes había informado sobre los resultados del megaoperativo que permitió la captura de 71 integrantes de Sendero Luminoso. Y fue él mismo también quien desvirtuó luego las fake news difundidas por Exitosa y Nicolás Lúcar y lanzadas con el evidente propósito de desprestigiarlo. “No les basta con todo lo que han mentido (...). En el colmo de la guerra sucia se me pretende vincular con Zenón Vargas Cárdenas, a quien no conozco, ni sabía de su existencia y no tengo idea de quién se trata”, escribió. Reveló, además, que su familia fue perseguida por el terrorismo, con el que se le pretendía vincular.

Sabía qué...

-Cluber Fernando Aliaga es abogado y fue jefe de la Región Policial Nororiente.

-En 2014, justificó la inconducta del comisario del Norte, en Chiclayo, mayor PNP César Espadín Gamarra, quien salió ebrio de una discoteca. Según el hoy ministro, se trató de un “error”. “Las autoridades tenemos derecho a tener vida social”, alegó.

