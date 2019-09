Las decisiones de la Comisión de Fiscalización no han sido bien tomadas por todos los integrantes de Fuerza Popular (FP), pero Roy Ventura asegura que “no hay divisionismo”. Tampoco descarta apoyar el adelanto de las elecciones a 2020.

¿Hay discrepancias dentro de Fuerza Popular?

En todo partido político la sazón es la discrepancia, pero no hay divisionismo. Lo que hay son distintas maneras de pensar porque no somos una secta religiosa ni un batallón, ni una fuerza armada para decir que se hace ‘lo que yo diga’. Pero finalmente los trapitos sucios se lavan en casa.

¿No le parece exagerado a estas alturas investigar el mensaje presidencial? La propia Janet Sánchez ha pedido una reconsideración.

El hecho de que retire su firma no quiere decir que Janet Sánchez no va a investigar. Todos tenemos facultades de fiscalizar, de representar y de legislar, así que creo que las acciones de la Comisión de Fiscalización van dentro del marco del Reglamento del Congreso.

¿Era necesario investigar a las encuestadoras? Parece una venganza por los resultados que muestran en contra del fujimorismo.

Yo respeto bastante los resultados que tienen las encuestadoras, que son la foto del momento. No hay que tener miedo a una investigación, porque no necesariamente te lleva a una sanción.

¿No hay una persecución contra esas empresas?

Eso lo descarto tajantemente. Lo que hay es el interés de investigar si se paga para direccionar ciertas posiciones. Lo que se pretende es transparentar la información.

¿Usted y su bancada sabían que se iba a plantear eso en Fiscalización?

Nosotros no estamos detrás de todas las comisiones que tenemos. Si bien es cierto dentro de las bancadas se toman algunas decisiones referentes a la coyuntura, cada quien hace su trabajo.

Se señala que hay una venganza porque en Fiscalización se aprobó investigar el mensaje presidencial, las encuestas, los casos Chinchero e IIRSA, entre otros puntos relacionados a Vizcarra.

No, no hay una venganza ni mucho menos intención de arrinconar al presidente. Se busca transparentar las cosas, y el que no la debe no la teme. Si Vizcarra siente que ha actuado dentro de la ley, debe estar llano a ser investigado.

Cambiando de tema, ¿el hecho de que en Constitución no haya un cronograma para debatir el adelanto de elecciones no es aplazar este tema?

Las cosas apuradas salen mal y tenemos muchos ejemplos de eso. Lo que pretende la comisión es cumplir con el reglamento y ya se ha armado un plan de trabajo que finalmente busca un consenso. Se hará la convocatoria a líderes de opinión, constitucionalistas y gente conocida en la materia. También se debería llamar a sociólogos y economistas.

¿Por qué esperar tanto si su bancada ya tomó una decisión de no aprobar la propuesta del Ejecutivo?

Dentro de la bancada no hemos debatido ni tomado una decisión. Hay distintas posturas y democráticamente vamos a decidir qué haremos.

¿Entonces no descarta que se pueda apoyar el proyecto?

No se descarta nada. No descartamos que podamos apoyar la propuesta y no descartamos que podamos archivarla. La democracia hará que tomemos una decisión como lo hacemos siempre.

El fujimorismo tiene mayoría con sus aliados y finalmente son los que decidirán qué sucede.

En ninguna comisión tenemos mayoría. Lo que se busca es el consenso con otras bancadas y si compartimos ideales con algunas, no es que estamos pactando bajo la mesa.

¿Están dispuestos a dialogar con el presidente Martín Vizcarra?

Siempre lo hemos estado y siempre estaremos abiertos al diálogo.