Roxana del Águila habría acelerado desnacionalización de Roberto Siucho gracias a 'Chibolín'

Nuevos chats que involucran a Andrés Hurtado, el futbolista Roberto Siucho y la exjefa de Migraciones Roxana del Águila, reforzarían las sospechas sobre una presunta red de tráfico de influencias en el caso 'Chibolín'.

Estos diálogos, divulgados por Cuarto Poder, forman parte de las investigaciones de la Fiscalía y arrojan nuevos elementos de convicción en el caso.

El registro de los chats proviene del celular del futbolista Roberto Siucho, quien entregó el dispositivo al Ministerio Público el pasado 10 de septiembre, según consta en un acta de entrega.

Durante la investigación, Siucho, quien por un tiempo pasó a llamarse Xiao Taotao tras obtener la ciudadanía china, declaró que visitó a Roxana del Águila en su domicilio acompañado por Andrés Hurtado para agilizar su desnacionalización peruana, un trámite que, según el deportista, se resolvió en un solo día.

En un chat con Hurtado, fechado en enero de 2020, Siucho expresó: “Tío, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te cuento que soy oficialmente chino. Quería que lo sepas. ¡Estaré eternamente agradecido contigo!”.

Los mensajes recuperados abarcan un período entre enero y julio de 2020. Entre los contenidos, destacan conversaciones sobre presuntos favores adicionales, menciones de otras personas involucradas y la gestión de beneficios.

En otro pasaje de los chats, fechado en febrero de 2020, se menciona a “Chavito”, un policía que habría actuado como intermediario.

Según un acta de entrevista de Siucho, este habría entregado 10 mil dólares a “Chavito”, quien sería el suboficial Jimmy Arroyo Mendoza, por indicación de Hurtado para facilitar la gestión de la desnacionalización.

Además, en uno de los chats, se menciona un BMW modelo 135, el cual era de Edison Flores y luego pasó a ser propiedad de Siucho. Según su declaración, entregó el vehículo a Hurtado como parte de un acuerdo:

“Hurtado me dijo: ‘Como cuando tú necesitaste ayuda, yo te ayudé, y ahora que necesito tu ayuda, no puedes’. Me hizo sentir presionado, motivo por el cual le dije que tengo un vehículo que no usaría porque ya me iba a China y se lo pasé para que él lo pueda vender”, declaró Siucho, de acuerdo con el dominical.

El vehículo nunca fue vendido, pero Hurtado utilizó el recurso para promover la campaña Respira Perú, organizada en julio de 2020 para recaudar fondos en la lucha contra el Covid-19.

Sin embargo, en junio de 2020, los chats reflejan que la relación entre Hurtado y Siucho se deterioró tras un incidente relacionado con la fiscal Elizabeth Peralta, apodada “madre” por Hurtado.

En su último mensaje registrado, Hurtado pidió al futbolista que lo contactara por Telegram, tras lo cual la comunicación cesó.

