Rosario Sasieta, la ‘Señora Ley’, presenta su libro de consejos judiciales para legos en temas de derecho. Un libro de divulgación para que el ciudadano promedio pueda conocer sus derechos y defenderlos.

Es un libro de divulgación que explica temas legales para no abogados. ¿Qué derechos contiene?

Fui convocada por Penguin Random House para hacer este libro. Yo propuse un material sumamente accesible a la gente, con un lenguaje muy sencillo para que la gente pudiera conocer en forma práctica sus derechos mínimos. Y para que cualquier ciudadano pueda, de esta forma, tener el auxilio inmediato en caso de emergencia. Para eso propuse hacer una especie de hilo de tiempo de la vida del ser humano. Entonces, estamos en la barriga de la madre, ¿qué derechos hay? Tienes inclusive derechos genéticos, de maternidad subrogada, procesos de filiación cuando el padre no quiere reconocer, luego viene alimentos, reducción, restricción, derechos laborales, noviazgo, casamiento, divorcio y así hasta que llegamos al final de la vida. Ahí vienen el testamento y la sucesión intestada.

¿Cuáles son los casos más recurrentes? Entiendo que el juicio de alimentos es el más popular en el Perú.

Sí, es masivo. Un niño que no puede defenderse necesita pedir alimentos. Ahora, en alimentos tienes aumento, reducción y restricción. Porque también hay hijos vagos que no estudian ni trabajan y ya son mayores de edad, y el padre no tiene por qué bancarlo. Es importante saber que los padres ancianos tienen derecho de pedirle a sus hijos alimentos. Eso no se lee mucho, pero no puede ser que un padre responsable, en el final de la vida, no tenga para sus medicinas, mientras que el otro, que es gerente o próspero emprendedor, no le dé ni un sol. Entonces este libro puede ser entendido por la ciudadanía. No es un libro académico. Y al final hay un directorio telefónico donde puedes llamar en caso de emergencia. Este libro no suple a un abogado, pero es una especie de botiquín de emergencia para casos de consulta.

¿Tenemos cifras de juicios de alimentos?

Debe haber cifras en el Poder Judicial. Cuando fui congresista saqué el Redam (Registro de Deudores Alimentarios Morosos). Ahí también se puede ver los nombres de esas personas. Pero es masivo.

¿Hay en el libro un texto sobre el aborto terapéutico? A propósito del caso emblemático de ‘Mila’.

No tengo el aborto terapéutico en el libro. Pero el tráfico de menores es un tema de seguridad nacional. Todos los días, cuatro niñas entre 10 y 14 años dan a luz en los hospitales. Cada hora, dos menores de edad son víctimas de violación. Hay más niños ultrajados que muertos en la guerra en Ucrania. Y no hay centros de salud ni espacios de salud mental. Solamente hay 700 psiquiatras en el país. Acá hay que hacer una revolución y no de izquierda ni de derecha. Es una revolución en favor de la gente. Hay que darle a los niños felicidad.

Mencionó el tema de la maternidad subrogada. ¿Qué piensa del caso de Ricardo Morán.

No he seguido el caso en específico. Evidentemente, hay un gran vacío jurídico sobre este tema. El derecho genético no está regulado en el país. No hay nada sobre la responsabilidad de la clínica. ¿Qué pasa si el ‘padre’ dona el semen y luego en 30 años va a buscar al hijo? No hay nada seguro. Ahora, si una mujer peruana da a luz a un niño y el padre no está, pones una raya para el papá. Al mismo caso, el mismo derecho. Si un padre peruano tiene un hijo y la madre no existe, pones raya para la mamá. Allí hay un vacío legal. Es necesario que se remanguen las mangas y empiecen a trabajar sobre derecho genético.

Tras los cientos de miles de muertes de la pandemia hubo muchos casos de sucesión intestada.

El principal consejo es arreglar los temas en vida. Y también estoy viendo que en la sucesión intestada un hijo de 40 años no debería recibir lo mismo que un hijo de 4 años. Me parece que hay que hacer cambios.

Yo sé que usted renunció hace un tiempo a Acción Popular, pero igual lo conoce desde adentro. ¿Qué le pareció la ruptura final?

La verdad que yo ya no estoy en Acción Popular. Me trae muy buenos recuerdos. Había gente de primera, como el doctor Valentín Paniagua. Recuerdo el año 2004. Era teniente alcaldesa de San Bartolo. Así empezó mi vida política. Pero tuve un tropiezo con el señor Yonhy Lescano. Tuve que lidiar con un proceso judicial para limpiar mi nombre. No voy a comentar sobre lo que ha pasado en Acción Popular porque la verdad que no tengo el evento de convicción. A mí me da tremenda indignación. Parece que ahora ya no hay ideología. Eso me parte el alma.

¿Hay una ‘paternidad irresponsable’ de Yonhy Lescano en el tema de los ‘Niños’?

Es un mote mal puesto. Le ha hecho mucho daño a los verdaderos niños. Yo le gané un juicio de difamación.

¿Usted conoce a Darwin Espinoza? Supongo que tampoco quiere hablar mucho sobre él.

Sí. Como dice el dicho, siéntate en el portal de tu casa… Mira yo los cargos públicos no los necesito. Al contrario, los cargos públicos son para servir a la persona. Ahora estoy en varios proyectos. Dos o tres que están en el tintero. Pero en silencio, como tiene que ser. Mientras tanto, voy a ir a provincia a promocionar el libro.