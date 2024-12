Rosario Flores: "Cantaban mis canciones, pasé noches bonitas y mágicas en Perú”

Con sus tacones lejanos, Rosario del Carmen González Flores pisa fuerte y adelanta detalles de su concierto con ‘El Cigala’.

¿Qué se puede esperar de su espectáculo en Lima?

Voy con mi disco Te lo digo todo y no te digo na (2021), que saqué hace un par de años. No he podido ir a Perú hasta ahora mismo, así que voy presentando este disco. Ya estoy casi terminando la gira, porque el 6 de diciembre sale un disco nuevo aquí en España que se llama Universo de ley (2024), donde repaso todos mis éxitos. Así que volveré prontito para el segundo show, pero no podía dejar de visitarlos con este espectáculo que es maravilloso. Llevo bailadores de flamenco y canto todos los éxitos de mi vida, además de las canciones nuevas.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por el Perú?

Pues unos recuerdos maravillosos, unas noches bonitas y mágicas con mi público. Hace tres o cuatro años que no voy. Recuerdo a mi público muy calientito, cantándome todas mis canciones. He pasado noches muy bonitas y mágicas en Perú.

Cantará con Diego ‘El Cigala’.

Por supuesto. Diego y yo no solemos cantar juntos porque bueno, él lleva su carrera y yo la mía. Pero realmente nos queremos mucho. Y siempre que podemos cantar juntos, pues nos gusta muchísimo y lo disfrutamos. Así que estaremos allí y cantaremos “Te quiero, te quiero” para todo ese público que sé que está esperando esa canción. Él va a hacer su show, luego lo haré yo y por supuesto cantaremos alguna que otra canción juntos. Cada uno tiene su estilo personal, pero daremos una pinceladita de ambos para nuestro público.

¿Cómo resumir toda su trayectoria, ahora que está repasando sus éxitos?

Estoy muy agradecida con la vida por todo lo que me ha dado. Ha hecho que mis sueños sean realidad. El ser artista y, sobre todo, el mantenerme en la música durante 33 años. Me parece que es lo mejor que te puede pasar. Y crear un estilo también, que es una manera de tenerlo ya un poquito más fácil, porque la gente siempre te reconoce, claro.

El mercado musical ha cambiado mucho en estos años.

Ha cambiado muchísimo. La industria musical ha cambiado, la música de ahora, la evolución... Y bueno, hay que acoplarse a lo que hay. Yo sigo siendo auténtica. A mí me gusta la música que emociona, la que me hace llorar y me hace reír. La que te dice una letra y te llega al corazón. Esa es la música que me gusta. Y ahí sigo, auténtica y siempre de ley, porque si no, no puedo expresar, si no lo siento no lo puedo expresar.

Hizo cine con Pedro Almodóvar y Carmen Maura.

Sí, el cine ha estado siempre dentro de mi vida, solo que mi vocación siempre ha sido la música. Y realmente todo mi tiempo está en la música. No he buscado hacer cine, pero si algún director se acordara de mí y me diera un papel me encantaría, porque conozco el cine y me gusta. Pero claro, no tengo tiempo como para ir, porque mi vocación está en la música.

La categorizan como flamenco pop, fusión…

Yo creo que ahora la música es inclasificable. No se le puede poner un nombre porque todo está muy mezclado. Yo mezclo los ritmos calientes. Soy flamenca, soy gitana. Pero también soy gipsy, me gusta mucho el soul y el funk. Me gusta la bossa nova y mezclar todos los ritmos calientes.

Leí que le gusta mucho James Brown y Stevie Wonder.

Es la música que me tocó vivir, es de mi generación y me gusta mucho. Últimamente, no se la escucha mucho, pero a mí me encanta. En el mercado tiene que haber de todo, hay sitio para todo. Parece ser que la música buena no se oye, pero sí se oye, existe. Siempre existirá la música buena, aunque no sea la que se venda.

¿Qué canciones destaca en ‘Universo de ley’?

Canto todos mis éxitos con artistas nacionales e internacionales. El primer single es “Cómo quieres que te quiera”, que la canto con Sebastián Yatra. Y el segundo single es “Yo te daré” con Carlinhos Brown.

Hay músicos para escuchar en grabaciones y músicos para escuchar en vivo.

Yo soy una artista de escenarios y de energías. A mí se me tiene que ver en directo para conocerme. Me aplauden, me esperan y se emocionan conmigo. Eso es lo más grande del mundo. Me encantan los directos y me doy a tope. Voy a cantar todas mis canciones bonitas. Estoy llevando un show totalmente enérgico con una banda maravillosa de músicos. Llevo a mis bailadores de flamenco conmigo. No se lo pierdan porque merece la pena.

Imposible no hablar del cajón peruano en el flamenco.

El cajón peruano forma parte del flamenco, está superintroducido dentro de los flamencos. Y el flamenco es universal. Creo que los jóvenes ya lo escuchan bastante, por lo menos en España. Y creo que también en Latinoamérica, porque el flamenco es muy sentido y muy emotivo. La gente calentita como la latina lo siente mucho. Yo vivo en Madrid y veo cada vez más latinos. Lo bonito es mezclarnos. El mundo es libre y es de todos. Para mí no hay fronteras. Mi misión es reencontrarnos, pedir paz y amor con la música. Si puedo llenar los corazones de paz y de bondad, bienvenido sea con la música.

¿Hasta cuándo taconear?

Hasta que yo crea que ya no puedo. De momento tengo mucha energía y mucha juventud. No sé qué edad tengo ni lo que significa. Yo me siento bien. Mientras que tenga fuerza y pueda dar lo que yo quiero expresar en el escenario, allí estaré.

Es hija del músico Antonio González ‘El Pescaílla’ y la bailaora Lola Flores ‘La Faraona’. Es española de origen gitano, ha ganado dos Grammy Latino y ha vendido más de 2 millones de discos. Hizo de torera en Hable con ella (2001), película donde conoció a su actual pareja.

Diego Ramón Jiménez Salazar, más conocido como ‘El Cigala’, es un cantante de flamenco español de etnia gitana. Tiene más de treinta años de carrera y doce discos en su haber. Ha ganado siete premios Grammy y ha vendido más de dos millones de álbumes.

Rosario Flores y Diego ‘El Cigala’ se reunirán por primera vez en un escenario limeño este jueves 12 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel. Las entradas están a la venta en Uneticket. El espectáculo al alimón incluirá bailarines de flamenco, coristas gitanas y blueseras y una banda de música en vivo.

