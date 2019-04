Rosa Venegas, ex asesora de Pedro Chávarry: "Todo estaba calculado para la intervención"

Rosa Venegas ha mantenido, en las tres manifestaciones que dio al fiscal Reynaldo Abia, una misma versión: que el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry –su jefe en ese momento– fue quien ordenó la intervención de las oficinas lacradas el pasado 5 de enero.

El último martes, en su tercera declaración, dio más detalles de lo que sucedió aquella vez. Perú21 pudo conocer que la ex asesora de Chávarry explicó a Abia, usando un plano del piso 9 de la Fiscalía, cómo ella y el resto de personas que estuvieron presentes ese sábado se desplazaron por las instalaciones.

Venegas confirmó lo dicho por el ex asesor aprista César Sandoval, quien contó que fue la ex funcionaria quien lo llamó a pedido de Chávarry para que acudiera ese día al edificio. Dijo que las demás personas se encontraron en la sala de reuniones contigua al despacho del titular del Ministerio Público, pasadas las 11:00 a.m., y desde ahí “se escuchaba las coordinaciones” que hacía el entonces secretario general, Aldo León, con el hoy fiscal supremo Chávarry.

Según la ex asesora, León se movilizaba por los pasillos del piso 9 e informaba al magistrado las opciones que tenían para ingresar a las oficinas que habían sido lacradas por el fiscal José Domingo Pérez.

Fue en ese instante –detalló– que “todos escuchamos” a Aldo León “decirle al fiscal de la Nación que no se podía ingresar por las ventanas de la oficina”.

Con “todos escuchamos”, Venegas se refería a Sandoval y a Max Aranda Hernández, ex jefe del Gabinete de Asesores, que también estaba presente. Agregó que fue León quien dijo que el mejor momento para ingresar a las oficinas era a la hora de almuerzo porque los agentes que las resguardaban estarían distraídos.

“Las cámaras de seguridad tampoco funcionaban, todo estaba calculado para la intervención”, aseguró Venegas.

En su manifestación del 22 de marzo, Chávarry sostuvo que no ordenó violar el lacrado porque sabía que hacerlo constituiría un delito.