Rosa María Bartra: "No quise desvalorizar a nadie, me rectifico"

Un proyecto de ley de autoría Rosa Bartra ha estado en boca de todos los últimos días por una aparente explotación laboral que originaría en los estudiantes de institutos. En esta entrevista, la fujimorista asegura que su iniciativa está dirigida a alumnos, no a egresados, y que por ende no cabe remuneración.

Usted no ha descartado que su proyecto vuelva a la Comisión de Educación para continuar allí con el debate. ¿También podría ser visto en la Comisión de Trabajo?

Este es un proyecto que habla de una modalidad educativa, no tiene que ver nada con la práctica ni con el trabajo. Sin embargo, si la Comisión de Trabajo considera que puede aportar, está perfecto.

Su proyecto fue aprobado por unanimidad en Educación. ¿Qué piensa de aquellos congresistas firmantes que ahora critican el proyecto?

No voy a calificar a mis colegas, ellos deben tener su propia explicación. Sí quisiera escuchar una crítica coherente, que me digan con qué parte de la ley no están de acuerdo, qué parte sienten que debería ser mejorada y explicada. No basta con hacer una crítica. La crítica debe ir acompañada de una contrapropuesta.

Algunos congresistas dejaron entrever que estaban de acuerdo con el proyecto, pero que tenían que estar a tono con lo que reclama la población y por ello ahora se oponían.

Cuando se ha mentido tanto con respecto a un proyecto de ley, cuando se ha creado toda una historia falsa con respecto a que va a existir una esclavización, déjeme decirle que comprendo que los jóvenes estén enojados. De hecho yo también me molestaría si alguien me dice que me van a hacer trabajar gratis por tres años, pero eso es falso. Hay gente interesada en crear confusión y caos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que ningún trabajador, por más joven que sea, debe dejar de recibir una remuneración por un trabajo realizado.

Yo estoy totalmente de acuerdo, pero este proyecto no es para un trabajador, es para un alumno. Por eso es que su relación no es con el centro laboral sino con la institución educativa.

Pero hay alumnos que realizan prácticas que sí son pagadas. ¿Por qué en esta modalidad no se contempla?

Las prácticas son otra de las modalidades formativas previstas en la Ley de Modalidades Formativas. Esta norma contempla cinco modalidades: el aprendizaje, la práctica profesional, la capacitación laboral juvenil, la pasantía y la reconversión laboral. Esto (el nuevo proyecto) es una nueva modalidad que se aplica para una unidad de aprendizaje, es decir para un curso.

El jurista Víctor García Toma señaló que la norma contraviene la Constitución al plantear la ejecución de un esfuerzo físico o intelectual sin retribución.

Si el esfuerzo físico o intelectual tiene que ser remunerado, tendría que ser inconstitucional la Ley de Modalidades Formativas que existe desde 2005, porque ahí se contempla la pasantía, y para la pasantía no se paga.

¿Qué dice sobre lo que declaró el ministro de Trabajo, Javier Barreda, de que la norma es discriminatoria porque hace una diferencia entre los estudiantes de universidades y los de institutos?

Cada tipo de centro de estudios tiene su ley. Dicen que las universidades sí pagan sus prácticas y por qué los institutos no van a pagar, pero están equivocados, porque las prácticas de los institutos van a seguir siendo pagadas, nadie está haciendo ninguna modificación.

El laboralista Ricardo Herrera dijo que por la gran cantidad de jóvenes que estudian en institutos, más de 400 mil, se podrían dar abusos de empresas debido a que no hay suficientes inspectores laborales.

¿Abuso en qué sentido? ¿Cuál sería el abuso si esto es voluntario? Al ser voluntario, si ves un abuso, inmediatamente te retiras.

Durante el debate, ¿no se excedió en algunas declaraciones, hablando de “mitos terroristas” o diciendo que pagaría la carrera al estudiante que le demuestre que la ley lo esclavizaría, o asegurando que esos jóvenes estudian en “institutos pobres”?

Yo quisiera ofrecer disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por la tergiversación de una declaración mía. Jamás he llamado de la forma que se ha afirmado a los jóvenes. Este proyecto está pensado sobre todo en los institutos públicos del país, institutos que carecen de apoyo y que han estado marginados por toda una historia. No he querido desvalorizar a absolutamente nadie, por eso es que me rectifico. Yo no soy su enemiga. Tengo 23 años de mi vida entregados a la educación superior tecnológica. Jamás promovería algo malo para ellos.

¿Por qué ha relacionado las críticas a su proyecto con su labor en la comisión Lava Jato?

Cuando tienes un proyecto que es desnaturalizado en su forma de comunicación, cuando tú inventas que esta ley puede esclavizar haciendo trabajar gratis por tres años cuando se trata solo de clases, y al mismo tiempo presides una investigación sobre la corrupción más grande que ha tenido el Perú en su historia, entonces uno piensa que algo sospechoso está pasando.

Mauricio Mulder propone prescindir de la declaración de PPK en Lava Jato si es que no fija fecha y hora para recibirlos. ¿Coincide?

Vamos a poner el tema a debate mañana (hoy). Ha pasado más de un mes desde la última carta que se le envió al presidente pidiéndole, con mucho respeto, que nos señale fecha y hora. Han pasado más de siete meses desde que se le envió la primera carta. El presidente había dicho que hablaría después del interrogatorio a Jorge Barata, pero ahora que se sabe que el fiscal Hamilton Castro se negó a interrogarlo sobre los casos que él investiga, no existe razón que haga que el presidente se niegue a fijar fecha y hora.

AUTOFICHA



- “Soy congresista de Fuerza Popular (FP) por La Libertad. Soy químico farmacéutico y abogada de profesión. En julio de 2016 fui elegida como primera vicepresidenta del Congreso para el periodo 2016-2017, y el 17 de abril de 2017 fui designada presidenta de la comisión Lava Jato del Congreso”.



- “Yo estoy de acuerdo con que se hable de la educación superior tecnológica y la forma como mejorar la preparación que se le da a los estudiantes en todos los espacios. Lo que vamos a hacer ahora es explicar y trabajar junto con los jóvenes para sacar una norma para favorecerlos”.



- “Aprovecho para invitar a los jóvenes para conversar. No hay ahora algo que ponga una amenaza sobre ellos. Queremos trabajar para que estos cientos de miles de puestos de trabajo que hay en nuestro país para los técnicos sean cubiertos por personas calificadas que estamos en la obligación de formar”.