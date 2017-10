Rosa María Bartra: “PPK debe dar la talla y recibirnos”

En la comisión Lava Jato del Congreso insistirán en interrogar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. La titular del grupo de trabajo, Rosa Bartra, señaló que el jefe de Estado debe dar el ejemplo y no resistirse a declarar.

¿Han previsto en la comisión cómo actuarán si el presidente Kuczynski se niega, nuevamente, a recibirlos?

Ese es un caso hipotético en el que prefiero no ponerme porque esperamos que el presidente, dada su investidura, dé el mejor ejemplo y, tal cual está establecido en la Constitución, nos señale fecha, hora y lugar para poder ser recibidos y contar con su testimonio. Hay que aclarar varios hechos de los que él tiene pleno conocimiento, pues actuó como funcionario de gobierno.

¿Puede precisar sobre qué casos debe responder Kuczynski?

En el caso Interoceánica tuvo una participación definitiva, en hitos que significaron la continuidad y aprobación de este proyecto tan cuestionado por la coima de US$20 millones que habría recibido el ex presidente Alejandro Toledo. Debe responder sobre casos como el Gasoducto, el Decreto de Urgencia 003, los aportes que sus ONG y asociaciones civiles hayan recibido por parte de empresas que son investigadas. Lo que debe quedar claro es que se solicita la palabra del mandatario en condición de testigo, no de investigado.

¿Le sorprendió que, antes de su viaje al Vaticano, el presidente haya dicho que los recibiría y a su retorno cambió de opinión?

Sí, pero lo que más nos sorprendió fue enterarnos de ello a través de un medio de comunicación y no a través de un documento oficial, con el mínimo respeto. Nos sorprende que base sus razones para no recibirnos en premisas falsas, ya que de acuerdo con los miembros de la Comisión de Fiscalización, a la que él mismo hizo alusión, jamás se le ha insultado.

¿Cree que al mandatario le resulten incómodos los casos que se abordarían en el interrogatorio?

No quiero caer en especulaciones. Confiamos en que el presidente tenga la talla que corresponde y nos reciba para que, con total transparencia, responda a las preguntas que se le formulará. Lo único que se quiere es que el Perú conozca la verdad y que quienes han cometido actos de corrupción, sean oportuna y drásticamente sancionados.

Cambiando de tema, Perú21 dio cuenta en un último informe que no existirían suficientes reservas de gas para justificar la construcción del Gasoducto Sur Peruano...

Eso es precisamente lo que se ha consultado a todos los funcionarios que fueron a la comisión. ¿Cómo es que si no estaban garantizadas las reservas se ha continuado con este proyecto? Y encima ha sido subsidiado con dinero de todos los peruanos. Nosotros continuaremos citando a más funcionarios para aclarar esto, pero como presidenta de la comisión, no puedo adelantar opinión al respecto.

Pero en todo caso, ¿cómo concebir que un millonario gasoducto se ejecute si no hay gas suficiente para transportar?

Existen características comunes en los casos que investigamos. Se ha creado una expectativa en la población con la construcción de obras, lo que obligó a distintos poderes del Estado a actuar en un sentido, a emitir decretos de urgencia y decretos supremos para poder relajar controles, acelerar concursos y garantizar que estos proyectos se dieran a la medida de las empresas brasileñas y sus consorciadas. Todo a costos sobrevalorados. Acá hay responsables y deben responder por sus actos.

Tenga en cuenta

- Rosa Bartra aseguró que en la comisión “están triangulando” la información con la Contraloría y organismos supervisores para esclarecer “cómo se operó en desmedro del Estado”.



- “Hubo alertas de la Contraloría, hay informes que dan cuenta de irregularidades, no todos actuaron mal; ahora trabajamos en un marco normativo para que hechos de corrupción como estos no se repitan en nuestro país”, manifestó.



- Agregó que el Congreso acelerará el paso para aclarar los caso que indaga.