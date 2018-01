Rosa María Bartra: "Si congresistas no están cómodos, pueden irse"

La congresista Rosa María Bartra , además de dar detalles de los próximos pasos de la comisión Lava Jato que preside, opina sobre la difícil coyuntura política que atraviesa su agrupación, Fuerza Popular (FP). Cree que no les afectaría perder la mayoría absoluta que hasta hoy ostentan.

¿Ya hay una fecha para tomar la declaración del presidente en la comisión Lava Jato?

Estamos coordinando. Estamos esperando la confirmación del señor Gerardo Sepúlveda, que se le ha citado pero todavía no confirma. Posteriormente a esa citación, tendremos la oportunidad de conversar con el presidente.

¿Cuándo se conocerá si Sepúlveda accederá a la cita?

En las siguientes horas responderá, hoy o mañana.

¿Después de ello afinarían detalles para entrevistar a PPK?

Efectivamente. Ya hay una conversación inicial en la cual la comisión y Palacio de Gobierno han entrado en los trámites preliminares a fin de concretar esa sesión.

¿Está confirmado que el presidente sí los recibirá? ¿No ha cambiado de parecer?

Sí, no ha existido ningún cambio de versión en cuanto a la predisposición que el presidente tiene de recibirnos.

Tras las declaraciones de Marcelo Odebrecht, ¿está analizando los pedidos para que deje la presidencia de la comisión, o ello está descartado?

A los miembros de la comisión no nos llegó ese pedido de que no continúe en la presidencia. Entiendo que han sido presentados a la presidencia del Congreso, pero el espacio es la comisión. En todo caso, nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades.

Cambiando de tema, en su bancada hay dos bloques que se enfrentan. Maritza García, por ejemplo, dijo que los diez legisladores que se abstuvieron de votar por la vacancia a PPK pondrán “condiciones” para permanecer en la bancada. ¿Qué opina de ello?

Es natural que cuando alguien no está cómodo en una organización se retire.

¿No le sorprendería, entonces, que en efecto tomen la decisión de separarse?

Si ella no está cómoda, creo que tiene todo el derecho de retirarse.

García no habla por ella; dice que el miércoles se reunieron los diez congresistas y decidieron poner condicionantes para permanecer en FP.

Repito lo mismo. Si no están cómodos y ella es la vocera, entonces, me imagino que, como es natural, si no están cómodos, pueden irse.

Una de las condiciones, según García, es que quede sin efecto la sanción a Kenji Fujimori, y otra es que no se procese disciplinariamente a los diez que se abstuvieron de votar por la vacancia. ¿Qué tan posible es cumplir con ello?

Yo no puedo responder a nombre de la bancada. Son decisiones que se tomarán en caso se planteen al interior de la bancada.

Karina Beteta dijo que estos diez legisladores son “invitados” y que no deberían tratar de ordenar las cosas en “casa ajena”. ¿Piensa igual?

Bueno, hay decisiones que se toman en el CEN del partido y que obviamente involucran al partido y otras que se toman en la bancada. Son dos espacios diferentes.

¿Sería un problema para FP que pierdan la mayoría absoluta que ostentan?

Nunca se ha tenido votaciones en las cuales se cuente solamente con el voto de la bancada de FP, siempre se ha buscado el consenso. Cuando nos acusaban de abusar de la mayoría, dije que no es la fuerza de los votos sino la fuerza de la razón la que debe imponerse en las votaciones. Así ha sido y así debe seguir siendo.

Miguel Torres dijo ayer que Pier Figari y Ana Vega dejaron el CEN del partido hace tres semanas. ¿Sabía de eso?

Sí, claro. Hace tres semanas que hubo una asamblea estatutaria y hubo un cambio en la composición del CEN. Ellos renunciaron el 15 de diciembre.

¿Por qué renunciaron?

Eso es algo que ya corresponde completamente al CEN. No lo sé.

¿Figari y Vega continuarán cercanos al partido?

Yo sé que ambos son asesores del partido.

Ahora que Alberto Fujimori está en libertad, ¿cuál será su rol en FP?

Esa es una pregunta a la cual no tengo una respuesta. Yo estoy contenta con la salida de Alberto Fujimori. El presidente Kuczynski ha concedido el indulto en un momento, creo yo, inadecuado, en una forma también, creo yo, inadecuada, pero lo importante es que está libre. El papel que tendrá él de aquí en adelante no es algo que yo deba responder.

¿Dependerá únicamente de Alberto Fujimori y no del partido ni de los líderes del partido cuando él estuvo preso?

No es algo que nosotros hayamos discutido tampoco.

¿Usted, conocida la noticia del indulto, llamó o visitó al ex presidente?

No, no he tenido comunicación con el ex presidente desde hace algún tiempo.

¿Piensa visitarlo o llamarlo?

Es algo que no voy a comentar públicamente.

¿Cree que, en vista de los últimos hechos, es necesaria una reestructuración en el partido y en la bancada?

Esa es una respuesta que yo no puedo dar porque todas las decisiones en el partido y la bancada se toman de manera colegiada, así que será dentro de la estructura y dentro de los órganos que se tomará cualquier decisión.

¿FP sigue siendo una bancada unida?

FP es una bancada que piensa en el país y que resuelve sus problemas en los espacios que corresponden. En cuanto a mí, no voy a opinar públicamente sino en el espacio que corresponde.

AUTOFICHA



- “Soy congresista de Fuerza Popular (FP) por La Libertad. Soy químico farmacéutico y abogada de profesión. En julio de 2016 fui elegida como primera vicepresidenta del Congreso para el periodo 2016-2017, y el 17 de abril de 2017 fui designada presidenta de la comisión Lava Jato del Congreso”.



- “El aporte del congresista Jorge Castro a la comisión Lava Jato en un año de trabajo le ha permitido adquirir herramientas valiosas que han contribuido de manera efectiva en el avance de las diversas líneas de investigación que tiene hasta hoy la comisión”.



- “No (veo división en FP). Hay congresistas que votaron diferente (en la sesión de vacancia) al acuerdo que tuvimos como bancada. Imagino que están defendiendo la posición que adoptaron. Se discutirá, como corresponde, en la bancada. No hemos tenido una reunión de bancada aún”.