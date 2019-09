La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), y el legislador Yonhy Lescano (Acción Popular) protagonizaron un altercado esta tarde en la Comisión de Constitución del Parlamento.

El incidente se produjo luego de que el congresista Lescano cuestionó el accionar del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, en la denuncia de acoso sexual en su contra. Esto pese a que el titular de la Defensoría del Pueblo fue citado para hablar de la Comisión Especial que preside para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"Ha tenido usted un gran fracaso en la Comisión Especial de la JNJ, porque ha estado incumpliendo sus funciones y atacando a parlamentarios inocentes en sus declaraciones en los medios de comunicación, haciéndole el juego a gente que ha usado WhatsApp falso para acusar a parlamentarios inocentes. Eso no le corresponde al defensor del Pueblo", sostuvo Lescano.

El legislador fue interrumpido por Bartra quien le pidió ceñirse al tema del debate y le dijo que no iba a "permitir el uso de la Comisión de Constitución para reclamos de índole personal".

"En esta comisión, en este momento, estamos discutiendo el tema relacionado a la JNJ y los procesos para impulsarla. Por favor, cíñase al reglamento de lo contrario esta presidencia va a adoptar las medidas reglamentarias respectivas", aseguró la legisladora.

Sin embargo, Lescano recordó que "no tiene mandato imperativo" y continuó cuestionando al defensor del Pueblo, por lo que se tuvo que leer el Reglamento del Congreso.

"Me estoy ciñendo, estoy diciendo que el defensor del Pueblo no ha estado cumpliendo sus funciones y cuando una persona no se sujeta a las funciones, no puede cumplir con los encargos que la ley le ha encomendado", manifestó Lescano.

"Usted me está amenazando congresista por hacer uso de la palabra. No tengo mandato imperativo señora, yo voy a seguir hablando sobre este tema, déjeme terminar", prosiguió el legislador antes de que le apaguen el micrófono.

En el mes de marzo, cuando Lescano fue denunciado por una periodista de acoso sexual el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, tuvo una reunión con la agraviada y le brindó apoyo y asesoría legal desde dicha entidad. Asimismo, solicitó a la Comisión de Ética del Congreso que investigue el caso de "con inmediatez".

Finalmente, Lescano fue suspendido 120 días del Legislativo por recomendación del referido grupo de trabajo.