Rosa Bartra votará en contra de la cuestión de confianza

La congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, adelantó esta mañana que votará en contra de la cuestión de confianza que planteó el gobierno del presidente Martín Vizcarra.

"No voy a dar mi voto para que se apruebe la cuestión de confianza, porque no confío en un político que no sabe hacer política, que carece de vida política y que no tiene vida en partido político, que ha votado por los políticos más corruptos de los últimos tiempos", manifestó durante su intervención ante el Pleno del Congreso.

"No seré cómplice de la destrucción del sistema de frenos y contrapesos de la Constitución; no voy a dar mi voto en los términos inconstitucionales en que se han planteado", continuó la fujimorista.

Durante su discurso, que duró más de 20 minutos, Bartra señaló que "es mentira" que la Comisión de Constitución que preside haya realizado un "archivamiento express" del proyecto de inmunidad parlamentaria que presentó el Ejecutivo.

De acuerdo a la parlamentaria, la comisión asumió “la competencia de los 12 proyectos de reforma política desde el 15 de abril” según indicaron las diapositivas que utilizó en su intervención. Bartra señaló que las 12 fórmulas ya cuentan con dictamen de la comisión que preside.

Asimismo, indicó que se tenía planeado trabajar las propuestas legales del 16 de abril al 19 de junio. “Si vamos a hacer un cambio de la inmunidad en la Constitución, que se revise completa porque la Constitución, la ley de leyes, no puede tener un debate aislado” declaró.

También planteó que se debería revisar la “inmunidad presidencial”. La legisladora señaló el caso seguido contra el mandatario. Se trata de una investigación por presuntos pagos indebidos por la represa Chirimayuni cuando Vizcarra ejerció como gobernador regional de Moquegua.

“Debemos revisar también la inmunidad presidencial. Un fiscal señaló ‘yo tengo su acusación lista pero no lo puedo investigar porque tiene inmunidad’. ¿Pero de esa inmunidad no queremos hablar? No. Habría que preguntar quién, teniendo todo el poder, quiere bajarle al que lo controla y por qué", aseveró.