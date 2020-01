Pese a las críticas que tuvo la candidata al Congreso por Solidaridad Nacional, Rosa Bartra —tras sus declaraciones, referente a que el actual Gobierno solo se dedica a “la ideología de género" y a enseñar "a las niñas que empoderarse es masturbarse”— la exparlamentaria continúa defendiendo su postura.

Bartra asegura ser blanco de constantes ataques por decir lo que piensa y “llamar las cosas por su nombre”, pero que continuará en su “lucha”.

“Por levantar mi voz, soy víctima de ataques feroces, me tratan de la peor manera” (…) Si me van a atacar por defender a nuestros niños, por defenderlos a ellos, que sigan atacando, bienvenidos los ataques”, sentenció la candidata durante una entrevista en UCI Noticias

En la misma línea, cuestionó la información a la que pueden acceder los niños, contenido que ella considera no indicado para los menores.

“En los recursos a los cuales los niños le tienen que dar clic para poder observar videos, fotos, imágenes había uno especialmente dedicado a las niñas, que hablaba de masturbación y tenía test para saber qué juguete sexual se acomoda más... 50 juguetes sexuales de los más curiosos que puedes encontrar”, sostuvo Bartra.

Además, aseguró que el presidente, Martín Vizcarra, parece haber olvidado que alguna vez calificó estos contenidos de “aberrantes”

“Eso atenta, más allá de que pueda ser aberrante —como lo calificó Vizcarra en su momento— está el deber que tenemos de proteger la indemnidad sexual de nuestros niños”.

Esta fue la declaración de Rosa Bartra

En radio Capital, Rosa Bartra fue invitada para debatir contra otros rivales políticos, como Alberto de Belaunde que es candidato por el Partido Morado. En el transcurso del debate se habló de ideología de género y estas fueron las declaraciones de la expresidenta de la Comisión de Constitución: “Cuando tienes un Gobierno que solamente se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse, no estamos atendiendo aquello que es realmente importante. No estamos atendiendo que necesitamos un enfoque de familia que permita el buen uso del tiempo libre se trata de no estafar con colegios que solamente pintas y no le das buena estructura para que puedan albergarlos”.