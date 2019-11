Rosa Bartra no está resentida por haber sido excluida de la lista congresal de Fuerza Popular y ya hace campaña con Solidaridad Nacional. Al menos, eso dijo durante una entrevista en ATV.

La exvicepresidenta del Congreso y actual integrante de la Comisión Permanente, Rosa Bartra, contó que aceptó de formar parte de Solidaridad Nacional tras su salida del partido naranja: “Seguiré levantando mis banderas, esas que trabajan para lograr un Perú diferente, para lograr la paz”.

Cuando se le preguntó si estaba resentida con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lo dicho por Bartra fue: “Fui invitada por Fuerza Popular y esa fue la condición de mantuve todo el tiempo, todo el tiempo he sido invitada".

En ese momento es interrumpida por la periodista quien dice que quizás no fue invitada esta vez, a lo que Bartra responde: “La invitación no me fue renovada, esa invitación que generosamente me fue extendida, no solamente en el 2016, si no {también} en otros periodos’’.

Bartra remarcó que “no hay que creer en la palabra de nadie”.

POSTULARÁ A ELECCIONES 2020 DE LA MANO CON SOLIDARIDAD NACIONAL

En las próximas elecciones programadas para el 26 de enero del 2020, Rosa Bartra participará, esta vez de la mano con el partido Solidaridad Nacional liderado por el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.