Rosa Bartra: “Salaverry no es el dueño del Congreso”

La presidenta de la Comisión de Constitución ya envió al Consejo Directivo la opinión de su grupo de trabajo sobre la conformación de nuevas bancadas. Señala que otras fuerzas políticas no asisten al debate sobre el sistema de justicia.

¿Fuerza Popular retrocedió en la censura al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, porque no tenían los votos y temían que hubiera abstenciones?

No. Nunca ha sido un tema de contar votos. Incluso no nos aliamos con ninguna fuerza política. Siempre sostuvimos que era un tema de exigir el cumplimiento del reglamento del Congreso.

¿Quedaron mal?

De ninguna manera, la lucha por la reivindicación del honor jamás será algo incorrecto. Entre nuestro pedido y la vista de la censura ocurrieron otros hechos. Salaverry renunció a FP y otros congresistas también. Además, él conversó con nuestro vocero y otros miembros de FP. Prometió respetar y hacer cumplir el reglamento y a todos los congresistas.

Salaverry ha dicho que siempre ha respetado el reglamento.

Es evidente que eso no es cierto, la prueba es el último Pleno.



¿El congresista Alberto de Belaunde tendrá que retirar sus palabras?

No lo sé. Espero que entienda cómo funciona la dinámica del reglamento y lo haga.



Pero si Salaverry dice que no hubo irrespeto al reglamento.

Entiendo que ha conversado con Luz Salgado y Carlos Tubino y ha prometido eso. No sé qué signifique eso en términos concretos porque no he participado en la reunión. En mi bancada yo voté en contra de levantar el pedido de censura. Lo decidió la mayoría y debo acatarlo.

Ahora, el presidente del Congreso no tiene partido. ¿A quién representa?

Ese tema debe analizarse en el Consejo Directivo.



¿Le pedirá que renuncie?

No le pediré absolutamente nada, solo que respete el reglamento y la ley.



Ahora son minoría.

Somos la primera mayoría del Parlamento.



¿Perderán comisiones y la mayoría en el Consejo Directivo?

No lo sé, no he hecho un cálculo de recomposición. Tenemos 56 parlamentarios. Seguimos siendo la fuerza congresal más grande de la historia del país. Proporcionalmente, somos la que menos bajas ha tenido. Mantenemos el 77% de la bancada original, frente a otras que perdieron muchísimo más.

Salaverry es bien visto por los otros congresistas.

De pronto, al igual que el Gobierno, golpear a FP le resulta rentable.



¿La bancada de FP se ha roto en pedazos?

La historia de los Parlamentos en el Perú dará cuenta de que somos la bancada más sólida y aun en los momentos más difíciles da muestras de coherencia, unidad y representación.



Esa es un broma, congresista, ¿no?

Me reafirmo en lo dicho. Han renunciado cinco congresistas. Yesenia Ponce estaba suspendida. Los congresistas Reátegui y Castro asisten muy poco. El congresista Salaverry está de licencia. ¿Realmente cree que es un terremoto o debacle?

Olvida la renuncia de Kenji Fujimori y los ‘Avengers’.

Eso fue durante el primer pedido de vacancia, ellos deben explicar sus motivaciones.



Rolando Reátegui, colaborador eficaz, dijo que no había apoyo en FP.

Él fue presidente de la Comisión de Fiscalización, no sé a qué falta de apoyo se refiere. En general, no pudieron mantener el valor de la lealtad a su partido y a quienes votaron por ellos.

¿Fue un error de Keiko Fujimori elegir a Daniel Salaverry para la presidencia del Congreso?

El partido deberá evaluar las decisiones que no fueron las más acertadas y deberá hacer los correctivos. Me sorprende su trayectoria política, aprista, ex, fujimorista, ex, no sé cuál será su siguiente ex casa política.



Usted dijo que Salaverry tenía rodilleras, ¿cuándo lo percibió?

El proyecto de ley para la emergencia en el Ministerio Público es abiertamente intervencionista e inconstitucional. El presidente lo presentó amenazando con la cuestión de confianza. Pero Salaverry dispuso la exoneración del trámite de comisiones. Como demócrata y defensora de la Constitución, esto me hace levantar la voz. Por eso mencioné una actitud de sometimiento al Ejecutivo, genuflexa.

Se ha dicho que Salaverry sería colaborador eficaz. ¿Lo cree?

Se escuchan versiones, yo no hablo sobre rumores.



¿Será muy tirante la relación con Salaverry?

Espero que sigamos trabajando pensando en el país. La Comisión de Constitución está en ello. Creo que el presidente Salaverry entenderá que el país está por encima de cuestiones individuales y apoyará nuestro trabajo. Tenemos leyes detenidas, entre ellas una que tendrá impacto en las elecciones complementarias. Hasta hoy, no lo pone en agenda, tampoco otros temas. No reúne al Consejo Directivo. Imagine a Vizcarra dando leyes sin la opinión y el conocimiento del Consejo de Ministros. El presidente Salaverry no es el dueño del Congreso. La presidencia del Congreso está debajo del Consejo Directivo y del Pleno. Sus actitudes sectarias en contra de la ley son inaceptables.

¿Salaverry le cuestionó que, desde agosto, la Comisión de Constitución no se pronunciaba sobre el fallo del TC para la creación de nuevas bancadas?

Totalmente falso. Nuestra opinión consultiva está aprobada para que el Consejo Directivo la tome en consideración.



¿Tarde?

De ninguna manera. Esto tiene su proceso dentro el Congreso. Hasta el 9 de octubre estuvimos concentrados en el referéndum. Claro que trabajamos. La opinión consultiva se aprobó por mayoría, quienes votamos lo hicimos por unanimidad.

¿Solo la aprobó Fuerza Popular?

Las otras fuerzas no asistieron. Era la tercera vez que se agendaba.



¿Y qué concluye la opinión consultiva de la Comisión de Constitución?

Tiene solo cuatro votos, en el TC una sentencia requiere de cinco. Es interpretativa, por eso el Congreso debe interpretarla. El transfuguismo es una práctica que debe ser proscrita. De acuerdo al TC, hay que diferenciarlo de la disidencia. Se formarán nuevas bancadas y se hará la distribución que corresponda. El TC declara infundado el pedido para constituir nuevas bancadas, señalando que el transfuguismo no debe ser amparado. Salvo que “la disidencia sea por razones de conciencia debidamente justificadas”. Recién ahí se pueden formar nuevas bancadas. Para ello había que establecer un procedimiento que señalamos en la opinión consultiva de la Comisión de Constitución. El presidente del TC no ha objetado esto.

¿Cuál es?

Existen tres razones para la renuncia legítima de un congresista: a) por vulneración de las garantías del debido procedimiento, b) por vulneración a los derechos contenidos en el reglamento interno del grupo parlamentario, c) por razones de conciencia fundamentadas.



¿Quién define si la renuncia es o no una cuestión de conciencia?

Está establecido en el Reglamento del Congreso. La primera instancia es el grupo parlamentario que califica. Si el congresista apela, va al Consejo Directivo, la segunda instancia. Este determinará qué bancadas se forman. Actualmente, todos los congresistas tienen derechos. El congresista Costa tiene voz y voto. No tienen ningún derecho conculcado, no se le ha vulnerado nada. Creo que no todas las renuncias son tránsfugas, debe haber disidencias.

¿El proyecto de ley del Ejecutivo que declara en emergencia el Ministerio Público debe ser archivado?

Tiene dictamen de no aprobación y de archivo. Se vota la próxima semana. Tres ex miembros del TC y dos constitucionalistas coincidieron en la comisión que el proyecto es anticonstitucional e intervencionista y que es un peligro real para el Estado de derecho y la democracia.



¿La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha presentado su proyecto de ley para la Fiscalía?

No, la gestión del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry entregó hace dos meses un proyecto. Ella ha dicho que es bueno, pero que hará actualizaciones. La hemos invitado a la Comisión de Constitución.

Según el presidente, la cuestión de confianza que mencionó cuando presentó el proyecto “ha bajado de intensidad”. ¿Es así?

Saludo la rectificación del presidente, está admitiendo que su proyecto es malo, inconstitucional e intervencionista y que es solo un insumo. Ya no plantea la cuestión de confianza. Tiene, además, el dictamen de archivamiento. Ningún congresista lo aprobará por ser inconstitucional. La amenaza del presidente Vizcarra con la cuestión de confianza, atenuada o no, es absolutamente inaceptable.

¿La cuestión de confianza es una amenaza? Está en la Constitución.

Por supuesto que lo es. Vizcarra no puede amenazar al Parlamento. Eso rompe el equilibrio de poderes. Se ha instaurado una forma de gobernar plebiscitaria y es muy peligrosa. Medios de comunicación denuncian, condenan y sentencian. Se lincha a quienes no comulgan con el Ejecutivo. Vizcarra se ha olvidado de gobernar. El pasado, fue el año de la reconciliación y solo se dedicó a confrontar. Este es de la lucha anticorrupción. Que lo demuestre, que no se quede en discursos. Que Odebrecht retire las demandas en el caso del Gaseoducto, podemos perder US$10,000 millones por arbitrajes. Que se preocupe por retirar cláusulas lesivas para Electroperú en Chaglla, por la anemia, por la reconstrucción del norte, por la violencia en las calles. Eso es su responsabilidad.

¿Debe conocerse el acuerdo con Odebrecht?

El fiscal Vela ofreció en el Congreso acabar con el secretismo y hacer público el acuerdo anterior y el actual. Afirmó que acordó con Odebrecht publicarlo. Por eso exigimos que cumpla con ese compromiso. La reparación es ridícula. ¿Es adecuado el cálculo hecho? Preocupa que paguemos a la corrupción por el peaje de Puente Piedra. También que el Gasoducto, Rutas de Lima y otros no formen parte del acuerdo. ¿Solo hubo corrupción en cuatro proyectos? Hay algo sospechoso en esa omisión. Dijeron que lo harían público y ahora cambian.

Dicen que la ley no los faculta.

Se trata del dinero de todos los peruanos y el mayor caso de corrupción de nuestra historia; por transparencia debería conocerse.



Hay un colaborador del ‘Club de la Construcción’ que afirma que le dio dinero a Martín Vizcarra para la campaña.

Debe investigarse a fondo. Es grave, el presidente Vizcarra personifica a la nación. Llama la atención que sobre la corrupción de Susana Villarán no tengamos absolutamente nada. Tampoco sabemos nada sobre la letra de Verónica Mendoza en las agendas de Nadine Heredia. También que Alejandro Toledo no responda a la justicia y hable de corrupción. Y el presidente dice que perseguirá a la corrupción. Qué otras campañas se investigan, qué locales o viviendas han sido allanadas. Cuántos han llamado, ¡de FP son 2,000! Son investigaciones selectivas.

¿La Fiscalía ha tomado en cuenta el informe de la comisión Lava Jato?

Espero que lo haga. Es un mandato del Pleno del Congreso. Son 150 funcionarios que deben ser investigados, cuál es la productividad de la Fiscalía.



¿Cuándo estará listo el proyecto de ley sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ)?

El mayor desafío es determinar el tipo de modelo de justicia que requerimos. Con el CNM primaba la meritocracia. El proyecto del Ejecutivo promueve una cuota de género que colisiona con la meritocracia. Si entre los 7 miembros de la JNJ no hay mujeres, tendríamos que suprimir a quienes ganaron por sus méritos. Hay que aclarar eso. Recién el miércoles se firmaron las leyes del referéndum. Nosotros nos adelantamos y hemos avanzado. La siguiente semana tendremos un dictamen, luego iría al Pleno.

“SE HA POLITIZADO LA JUSTICIA”



¿Habrá más renuncias a Fuerza Popular?

No creo. Somos un grupo sólido, quienes se fueron prácticamente no estaban.

Les imputan vínculos con el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Nos acusan de tener un pacto de impunidad con este. Lo rechazo. Si Keiko está presa y es la única, qué pacto podría haber. Mencionan el chat La Botica, ridículo. La Sala Penal lo ha desestimado. PPK, quien llevó al congresista De Belaunde al Parlamento, está libre a pesar de la corrupción que le imputan. Su socio Alejandro Toledo está libre. Igual Susana Villarán. Que diga De Belaunde quién tiene un pacto por la impunidad. Hemos protestado porque no podemos permitir que, a fuerza de repetirlo, se instale en la conciencia ciudadana que blindamos a los corruptos cuando quienes los blindan son ellos.

¿Se ha politizado la justicia?

Por supuesto que sí. Vemos a dos fiscales y un juez dando opiniones políticas. Tienen obligación de neutralidad y objetividad.

Tienen aceptación.

Igual que el gobierno de Vizcarra que es demoscópico, se guía por las encuestas.

Mañana se ven las acusaciones de cuatro fiscales supremos, ¿primero se verá el caso Chávarry?

No lo sé. El principio de igualdad ante la ley exige se vean en el orden que ingresaron. Ellos deben decir por qué persiguen a Chávarry. No hay tal pacto por la impunidad. Los fiscales Vela y Pérez fueron nombrados por Chávarry y han perseguido a mi partido.

DATOS



- Rosa Bartra nació en Huamachuco, La Libertad, en 1973. Es química farmacéutica y abogada. Hizo sus estudios superiores en la Universidad San Pedro.



- El 26 de julio de 2016 fue elegida primera vicepresidenta de la Mesa Directiva que presidió Luz Salgado.



- En abril de 2017 fue designada presidenta de la comisión Lava Jato, encargada de investigar las coimas a funcionarios peruanos a cambio de concesiones de la constructora Odebrecht. Fue acusada de blindar a Keiko Fujimori y Alan García.