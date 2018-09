Rosa Bartra: "El presidente Vizcarra le está faltando el respeto a la Constitución"

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y un sector del Parlamento está en su punto más alto tras el anuncio del presidente Martín Vizcarra de plantear una cuestión de confianza con el fin de aprobar las reformas constitucionales, remitidas al Legislativo hace cuarenta días. Desde el fujimorismo, la congresista Rosa Bartra dijo que el mandatario "miente y que su bancada no se ha negado al diálogo".

"El presidente ha mentido porque ha dicho que la comisión de Constitución no tiene ningún dictamen. Este es el dictamen, que va a ser presentado el día de hoy a las 9 de la mañana en sesión extraordinaria. Ha mentido porque ha dicho que este dictamen además está pretendiendo hablar de las funciones del CNM y que designaría el Congreso al ONPE y la Reniec. Es falso, porque solamente estamos hablando de la modificación de los artículos 154,155 y 156 de la Constitución", señaló en RPP.

Sin embargo, sobre el primer punto, la legisladora fue cuestionada porque el presidente Vizcarra se refirió en su Mensaje a la Nación a un dictamen aprobado, algo que la Comisión de Constitución aún no ha hecho. "De los 4 proyectos planteados, ni uno solo tiene Dictamen de una comisión. ¡Ni uno solo de ellos en 40 días!", había referido Vizcarra en su mensaje.

"NO HAY DEMORA"

Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución dijo que el presidente actúa de forma errónea ya que "sabe que tenemos un cronograma y sabe que ha sido aprobado por todas las fuezas políticas (...) Ese cronograma va hasta el 12 de octubre. Estamos avanzando y vamos a tener todos los proyectos aprobados en menos que lo que se estima".

"Fuerza Popular nunca se ha negado al diálogo", recalcó.

La legisladora afirmó que especialistas calificaron como "mamarrachos" los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo acerca de las 4 reformas consitucionales. "Estamos tratando, sin desnuralizar el sentido, presentar reformas que son la Constitución y que tienen que estar bien hechas. No voy a permitir que se la trate como un instrumento en que se pueda hacer lo que quiera".

La legisladora, quien dijo que sí esperaba que Martín Vizcarra tome una decisión de tal magnitud, señaló que no es verdad que hay una "demora" en la aprobación de los dictámenes, tal como lo afirmó el presidente.

Además, hizo hincapié en el informe de la Comisión Investigadora Lava Jato. Sobre ello dijo que han "encontrado graves indicios de corrupción".

"Pienso que hay mucha gente asustada en este momento", mencionó.

"El presidente Vizcarra nos responda si está o no en un Estado de Derecho, si va a respetar o no el orden constitucional (...) Eso viene a colación por si lo que ha hecho es o no constitucional. Probablemente, como está asesorado por extranjeros, gente que no respeta la Constitución, escucha mal y programa mal las fechas", explicó.

"No queremos que la Constitución se trate como papel higiénico y la respetamos y no permitimos que proyectos mamarracheros pretendan ensuciarla. (...) Cuando maltratas la Constitución y no la respetas y crees que puedes modificarla sin que esto vaya a tener un impacto directo en la ciudadanía le estás faltando el respeto" (sic), sentenció la legisladora.