Rosa Bartra: “El presidente (Vizcarra), hombre al fin, viene a decirnos cómo votar”

La congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, se pronunció en contra del proyecto de alternancia y paridad que se debate hoy en la Comisión de Constitución que ella preside y acusó al Ejecutivo de pretender "imponer" cómo votar y a quiénes elegir.

“Veo con suma preocupación que el Ejecutivo pretende paternalistamente, y ello lo digo para los que se oponen al paternalismo y machismo. El presidente, hombre, al final, paternalistamente viene a decirnos cómo votar y no solo eso, también quiere imponernos a quiénes elegir. ¿La democracia dónde quedó? ¿Dónde quedó el derecho a elegir y ser elegido? Eso tiene que marcar una profunda reflexión, puesto que si se dice que se avanza en la conquista de derechos e igualdad, siento que (el proyecto) es un retroceso”, declaró.

En esa línea, Bartra se expresó en contra de que se otorguen cuotas a la participación de mujeres.

“Tengo muchísimos años haciendo política con hombres. He competido con ellos siempre y casi siempre les he ganado. No porque me han dado una cuota sino por la convicción que traía de luchar por aquello en lo que creo y que hizo que me esforzara”, declaró la fujimorista.

Resaltó, en ese contexto, las prácticas de Fuerza Popular respecto de la participación de las mujeres en la agrupación.

“A nosotros no nos van a decir que nos oponemos a algo que practicamos. Sin imposiciones, en libertad y en democracia. Con el voto preferencial se determinó que en mi región entrasen 3 hombres y una mujer. Y no porque haya sido la única candidata. No se puede decir que Fuerza Popular se opone a la reivindicación del derecho de las mujeres. No hacemos mala utilización política del discurso, lo practicamos. Lo demás, como siempre, no pasa de ser discurso, hipocresía, que vuelve blandos y condescendientes”, aseveró.

Al final de su intervención, criticó el “acoso político" practicado contra su lideresa Keiko Fujimori realizado, según dijo, por varios años y cuestionó que grupos feministas no hayan salido en su defensa.

Al igual que Bartra, las legisladoras fujimoristas Lourdes Alcorta y Luz Salgado se expresaron en contra del proyecto que impulsa el Ejecutivo como parte de la reforma política.