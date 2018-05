Rosa Bartra, presidenta de comisión Lava Jato: "Gloria Montenegro no merece que le dediquemos tiempo"

La presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra (Fuerza Popular), le respondió a su colega de Alianza Para el Progreso (APP) Gloria Montenegro, quien cuestionó que este grupo investigador invierta “casi S/300 mil mensuales”.

En conversación con los medios de comunicación, desde el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento, Bartra indicó: “La señora Montenegro está confundida. Hacer explicaciones de lo que ella diga… Creo que no merece que le dediquemos tiempo cuando hay temas tan importantes por discutir. Cuando la señora se ubique en su camino, ahí podremos tener un debate”.

Ayer, en Andina, Montenegro cuestionó que “el problema más grave (es que) esa comisión le cuesta casi S/300 mil mensuales al país y no aporta nada a las investigaciones que hace el sistema de justicia, porque no cita a las personas que debe citar y no aprueba los pedidos para ampliar las investigaciones, por eso no podemos hacerles el juego”.

Rosa Bartra, señaló que “la cifra que se ha mostrado, primero, no es real y, segundo, la búsqueda de la verdad no tiene precio. Tercero, si se hace una comparación con las comisiones investigadoras con la dimensión que tiene esta, nosotros investigamos 11 megaproyectos, esto está muy por debajo de cualquier estándar”.

Montenegro también señaló ayer que recomendará a su bancada no integrar la comisión Lava Jato ya que “solo encubre y protege a sus aliados, como Keiko Fujimori y Alan García, y es utilizada para sacar información contra sus adversarios políticos, lo cual deslegitima toda su labor”. En enero de este año, Marisol Espinoza, integrante de APP de este grupo, renunció al mismo.