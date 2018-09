Rosa Bartra: "PPK no fue vacado, él renunció producto de sus propios actos” [VIDEO]

La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) le respondió a Pedro Pablo Kuczynski ( PPK) quien a través de su cuenta oficial en Twitter, aseguró que su gobierno "democrático" fue la primera víctima del partido liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori y ahora quiere uno más.

La parlamentaria le recordó al exmandatario que no fue vacado porque renunció a su cargo.

“Yo tengo que descartar por completo la atribución de víctima que tiene el ex presidente Kuczynski, víctima de sus actos será, ¿no?, porque una segunda víctima es como decir que él fue la primera y hay que recordarle a él que no fue vacado, él renunció, renunció producto de sus propios actos, así que víctimas acá no hay ninguna”, sostuvo en diálogo con Canal N.

En esa línea, Bartra descartó que su bancada esté buscando “una nueva vacancia”. Remarcó que Fuerza Popular está interesada en que Martín Vizcarra termine su mandato el 2021. Precisó que solo el ex mandatario está hablando de vacancia.

“No existe mayor voluntad que la de contribuir con el Gobierno, con el Ejecutivo, con el presidente Vizcarra para que el Perú sea el punto número uno en agenda para que los peruanos ganemos. ¿Vacancia? ¿Quién habla de vacancia? Solamente el ex presidente Kuczynski”, explicó.

Asimismo, Bartra lamentó que el primer ministro no “esté queriendo ver la realidad” cuando señala que el Congreso no quiere que se realice un referéndum.

La legisladora indicó que como presidenta de la Comisión de Constitución ha logrado “la participación y el compromiso pleno de todos los actores involucrados para tener una reforma del sistema”.