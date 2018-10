Rosa Bartra negó que documentos de Lava Jato hayan sido filtrados a Vicente Silva Checa

La congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, rechazó hoy que en la casa de Vicente Silva Checa, quien es imputado por la Fiscalía de ser "asesor en las sombras" de Keiko Fujimori, se hayan encontrado documentos confidenciales de la Comisión Lava Jato.

"Si alguien tiene una prueba de que realmente en la casa del señor Vicente Silva se haya encontrado un solo documento confidencial, o que pertenezca a la comisión investigadora que lo demuestre, pero que dejen de repetir mentiras", declaró a la prensa.

Respecto a la exclusión del ex mandatario Alan García en el informe final también señaló que "es mentira". "Eso de que no se ha incluido es mentira, por eso esperen a que se vea el informe final que todavía tiene condición de reservado, y cada congresista tendrá que responder el sentido de su voto", comentó.

Bartra también afirmó que es el fiscal José Domingo Pérez quien investiga el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, y "tiene años investigando el tema, y ¿cuándo tendremos resultados?". No obstante, Pérez recién ha asumido el caso tras ser nombrado miembro del equipo especial del Ministerio Público, en julio de este año.

Precisamente, fue el fiscal quien dio a conocer en una audiencia que en la casa de Silva Checa se hallaron documentos que mostraban conclusiones del informe de la Comisión Lava Jato del Congreso.

Sobre el caso de las conversaciones en las que se habla de un blindaje al destituido César Hinostroza, Bartra solo manifestó que su colega Alejandra Aramayo ya respondió sobre el tema, aunque manifestó que estas son conversaciones privadas.

"Yo quisiera saber si ustedes en sus grupos no hacen conversaciones de tono subido, si no comparten videos, si no comparten calificaciones con respecto a los demás, por favor", alegó. Posteriormente, y ante las preguntas de la prensa solo dijo que "no voy a hablar del tema".