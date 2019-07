Vizcarra tiene "conducta errática" de "golpear permanentemente" al Congreso, señala Bartra

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), aseguró este miércoles que el presidente Martín Vizcarra tiene una "conducta errática" al "golpear permanentemente" al Congreso, a diferencia del carácter "concertador" del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

En esa línea, Bartra lamentó que el mandatario y "algunos de sus ministros" enfoquen sus esfuerzos en hacer "cualquier cosa menos trabajar".

"El presidente Vizcarra, en particular, además de algunos ministros, porque tiene algunos ministros que la verdad mejor ni mencionarlos, ¿no?, que de verdad están haciendo cualquier cosa menos trabajar por el país y menos emprender un rumbo que lleve a un cierre del Congreso", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"He tenido la oportunidad de trabajar en este proceso de reforma política con el presidente del Consejo de Ministros [Salvador del Solar] y tengo que destacar su ánimo dialogante y su ánimo concertador que en realidad dista mucho del diálogo confrontacional y hasta amenazante que tiene el presidente de la República", señaló.

En otro momento, la legisladora exhortó al jefe del Estado a informarse respecto a lo que se viene aprobando en los dictámenes de la Comisión de Constitución sobre los proyectos de reforma política para que no ocurra lo sucedido con el proyecto de retorno a la bicameralidad al cual se opuso pese a su inicial apoyo.

"Hice una invocación al presidente Vizcarra cuando el dice que 'no está contento' con el trabajo del Congreso a que dialogue con sus ministros, con el ministro de Justicia, con el presidente del Consejo de Ministros que tienen una posición diferente, porque no quisiéramos enfrentarnos a lo mismo que ya pasó en el año anterior", indicó.

"Sus ministros votaron a favor de la bicameralidad, dijo que estaba satisfecho y dos días después anunció que no le gustaba como había quedado el proyecto y emprendió una campaña que terminó con los resultados que ya conocemos", recordó.

—Sobre el proyecto minero Tía María—

Al ser consultada respecto a la autorización brindada por el Gobierno para el funcionamiento del proyecto minero Tía María, Bartra dijo que las protestas anunciadas en contra del mismo es una consecuencia de la "forma errática" de tratar estos temas.

Comparó, en ese sentido, el accionar del Ejecutivo con el caso de Las Bambas y le pidió ser homogéneo en su postura respecto a los proyectos mineros y los conflictos sociales.

"El Gobierno del presidente Vizcarra no tiene un rumbo definido, no tiene una política de Estado para promover la inversión que sea homogénea en el país o que por lo menos pueda hacerse predecible y cuando tú tienes una forma de enfrentar en la cual otorgas todos los pedidos y no resuelves a la fecha absolutamente nada", manifestó.

"Esto es consecuencia de una forma errática de gobernar, en la cual tu enfrentas un conflicto social como el que hemos tenido en Las Bambas en el cual haces todo tipo de concesiones y vas al otro, incluso sin diálogo y otorgas la licencia de construcción", consideró Bartra.