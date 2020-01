En los últimos días, Rosa Bartra, candidata al Congreso, vertió una serie de declaraciones en entrevistas en radio y televisión que generaron polémica. Perú21 contrastó una a una esas frases que se alejan de la verdad. ¿Es esta la manera de promocionar su candidatura?

“Tienes un Gobierno que solamente se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse"

La excongresista hizo referencia a un link que fue incluido en los textos escolares de 3° de secundaria que contenía información sexual inadecuada para los alumnos. Este caso se dio a conocer en abril de 2019, sin embargo, hace unos días Rosa Bartra revivió el tema y señaló que el Gobierno busca actualmente enseñar a las niñas “que empoderarse es masturbarse”. En su momento el Ministerio de Educación reconoció el error y rechazó que el Gobierno trate de dar contenidos “que hipersexualisen a los chicos”. Además, la ministra Flor Pablo tuvo que ofrecer disculpas a los padres de familia; y el hecho se dio por superado.

“En el colegio ponen recursos audiovisuales en los cuales estimulan a probar 50 objetos sexuales, (...) algunos con navajas, otros con tornillos”

Con esta declaración, Bartra volvió a hacer alusión al link que figuró en los textos escolares, pero específicamente indicó que el enlace mostraba un artículo sobre “50 objetos sexuales”. La página web a la que hizo referencia la excongresista contiene información de la enciclopedia cubana EcuRed sobre la conducta sexual. Indagando más en su contenido, no encontramos artículos sobre masturbación con navajas. Perú21 le consultó a la misma Bartra por el link exacto de esta información, pero nos redirigió a la página que ya habíamos revisado.

Sobre este punto, la ex ministra de Educación Marilú Martens señaló que “en ningún texto escolar dice lo que Bartra asegura y si lo dice, que lo muestre”. Remarcó que la educación sexual es un derecho de los niños, niñas y adolescentes y se enseña “de manera científica, ética y pertinente”.

“Está mal (el enfoque de género), no funciona (…) Basta de esta lucha entre géneros”

El Minedu define el enfoque de género como una herramienta que “busca la construcción de relaciones de género equitativas y justas” y no una “lucha entre géneros”.

Además, Martens detalló que en 2019, hubo dos hitos importantes sobre este tema: el fallo de la Corte Suprema en contra del pedido para retirar del Currículo Nacional el enfoque de género, y la aprobación de la Política Nacional de Igualdad de Género.

“Es importante informar bien a la población y no a base de mentiras para ganar un rédito político. Sí, hay avances (con el enfoque de género). No es cierto que este no funcione”, dijo la exministra.

“(Los miembros de la Comisión Lava Jato) fuimos los primeros que levantamos los temas de Susana Villarán, Humala y Heredia”

Rosa Bartra aseguró que la comisión que ella presidió en el Congreso fue la que difundió la primera información sobre varios casos vinculados a la investigación Lava Jato. Sin embargo, en julio de 2014, cuando Bartra ni siquiera había llegado al Congreso, este diario dio a conocer que Edgard Ramirez Cadenillas, titular del comité de Proinversión que estuvo a cargo de la licitación del Gasoducto del Sur, durante el gobierno de Ollanta Humala, realizó consultorías para la empresa Odebrecht.

De igual forma, la información sobre irregularidades en los aportes de campaña de la exalcaldesa Susana Villarán se conoció desde 2015, con un reporte de la ONPE publicado en este diario.

“Cuando hay poderes fácticos, que ahora se disfrazan, paralizan la economía, se toman las instituciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial”

Según los datos del MEF, reportados hasta octubre, la economía peruana ha mantenido su crecimiento durante 2019, con una tasa de 2.16% entre enero y octubre. En ninguna ocasión se observó un estancamiento (0%). Lo más cercano fue en abril, cuando la variación fue de 0.02% y luego se ajustó a 0.19%. Y no hay instituciones tomadas.

TENGA EN CUENTA

-“Al señor (César) Hinostroza este Congreso lo destituyó, lo inhabilitó (...) (A sus aliados) los están investigando”, también dijo Rosa Bartra.

-El Congreso no aprobó incluir a los miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) -Guido Aguila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez e Iván Noguera- en la investigación por organización criminal como parte de la red Los Cuellos Blancos del Puerto.

-Rosa Bartra postuló en las últimas tres elecciones al Congreso de la República. Solo tuvo éxito en 2016. Ahora quiere repetir el plato.