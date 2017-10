Rosa Bartra: “Keiko Fujimori jamás se ha negado a acudir a ninguna diligencia”

Rosa María Bartra, congresista de Fuerza Popular (FP) y presidenta de la Comisión Lava Jato, indicó que su agrupación considera un abuso que el Ministerio Público (MP) los investigue por una actividad proselitista (los cócteles) que tenía como fin recaudar fondos. “Darle connotación de crimen organizado parece un exceso”, añadió.

Como se sabe, el MP inició una investigación contra Keiko Fujimori, y su esposo Mark Vito, en el marco de la Ley de Crimen Organizado.

“Keiko Fujimori jamás se ha negado a acudir a ninguna diligencia, sea esta en el Ministerio Público o en el Congreso de la República, y lo va seguir haciendo”, añadió.

Bartra también añadió que habría mucho que reclamar al MP sobre todo –dijo– con las contradicciones en las que están entrando en el tema del ex presidente Alejandro Toledo que “responde al mismo tema de la Interoceánica que de pronto, sorprendentemente, el presidente (Pedro Pablo Kuczynski) no quiere ir a declarar al Congreso”.

“(PPK) no se sorprende, no se indigna o no se molesta cuando el MP y el Poder Judicial no quieren acumular casos. De pronto el Poder Ejecutivo se pone lento en el tema de la extradición, se cometen errores, se contratan consultorías y el ex presidente sigue libre, entonces nos preguntamos qué está pasando. De allí la importancia que tiene la comisión que yo presido”, acotó.