Rosa Bartra: "Informe de UIF dice que no hay ‘muralla china'"

Los ingresos más jugosos de Westfield Capital, empresa unipersonal de PPK , vienen del grupo Odebrecht, como lo indica la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Rosa María Bartra analiza ese informe y las implicancias para el presidente.

¿La comisión Lava Jato pudo ingresar a Palacio de Gobierno con celulares, cámaras y asesores?

No. Aceptamos las condiciones porque necesitábamos la declaración del presidente. Los celulares entraron, pero el ambiente estaba bloqueado, no teníamos comunicación. No ingresaron los asesores de cada congresista, solo los de la comisión. Tampoco nuestras cámaras y equipos de audio, los obligaron a retirarse. No permitieron el ingreso de otros congresistas, como Yeni Vilcatoma. Ni siquiera me consultaron lo que ocurría con ella y no había celulares. No se puede impedir que un congresista ingrese a una comisión parlamentaria. La grabación es de Palacio. En diciembre pasado, el presidente ofreció levantar su secreto bancario y tributario, no presentó nada. Dijo que lo iba a evaluar.

Usted sostuvo que de los cuatro abogados del presidente, Augusto Loli fue el más intrusivo.

Por lo menos en cuatro oportunidades se opuso a las preguntas por considerarlas impertinentes. Se le explicaba, pero persistía en su obstrucción. Tuvimos que advertirle que usaríamos el reglamento, eso implicaba que se le retiraría de la sala. Hubo varias objeciones orientadas a que el presidente no responda.

¿PPK aceptó la exoneración del SNIP para la Interoceánica y que derogó el decreto que ponía tope al endeudamiento?

Aceptó ambas situaciones. Sostuvo que la firmó Javier Sota Nadal y que la hubiera firmado de estar en Perú. Respecto al endeudamiento, afirmó que Luis Carranza se opuso, pero que el ministro de Economía toma las decisiones. Cuando se le dijo que firmó la Interoceánica con un resumen ejecutivo de dos hojas que indicaba que el 20% de la población peruana se beneficiaría con esa carretera, respondió que probablemente esa era la cifra.

¿Se pronunció sobre el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera?

Hubo varios momentos tensos por esto. Se cuestionó la oportunidad para presentarlo. Nosotros lo conocimos la víspera y tuvimos sesión extraordinaria de la comisión para tratarlo. La comisión no podía guardar esta información porque era altamente relevante para la sesión con el presidente. El documento de la UIF da cuenta de la relación de las empresas del presidente con 11 empresas del grupo Odebrecht por más de US$9 millones.

¿El presidente es un ‘chico’ Odebrecht?

No calificaré. El documento indica una relación amplia. Era relevante levantar la reserva de este. Varios grupos políticos dijeron que querían conocer las respuestas del presidente a la comisión Lava Jato para decidir sobre la vacancia. Por eso se votó por eliminar la reserva, de acuerdo al reglamento.

Un abogado del presidente declaró que este no realizó asesorías financieras para Odebrecht, sí lo hicieron Gerardo Sepúlveda, el BCP y APOYO.

Ha quedado plenamente establecido que Westfield, empresa unipersonal del presidente, se relaciona con First Capital, supuestamente de Sepúlveda. Ambas depositan dinero en las cuentas del presidente. Él dijo que el proyecto financiero para Trasvase Olmos –ejecutado por Westfield, BCP y APOYO, que requería la emisión de bonos del Estado– jamás se hubiera concretado si él no lo decidía cuando fue funcionario público. La asesoría de Olmos la hizo Westfield.

Y ahí viene el tema de la ‘muralla china’ entre PPK y Sepúlveda, el presidente afirma que no sabía siquiera qué hacía Sepúlveda.

La cláusula 8.8 del contrato de Olmos establece taxativamente que las partes que contratan se obligan a trabajar bajo la legislación peruana, sometiéndose a sus tribunales. La ‘muralla china’, quizá válida para el estado de Florida, no es dable bajo la jurisdicción peruana. Le preguntamos al presidente qué hubiera ocurrido de existir un diferendo que los obligara a ir al Poder Judicial, ¿quién respondía por Westfield si no existía ningún documento de delegación de responsabilidades a Sepúlveda? El Poder Judicial no se habría dirigido a Sepúlveda. No respondió.

¿Es claro que Westfield contrató con Odebrecht cuando PPK era ministro?

Absolutamente. Sepúlveda firmó los contratos, pero era un empleado de Westfield. La comisión no tenía idea de las relaciones de las empresas del presidente, se ha ido descubriendo en el camino. Es absolutamente falso que haya intencionalidad mía o de mi partido por perseguir al jefe de Estado.

¿Sepúlveda entraba al Perú como turista?

Falta determinar su condición laboral en el Perú. Todos sus ingresos son como turista. ¿Cómo realizaba actividades por tanta cantidad de dinero y en proyectos millonarios que contaron con el apoyo del gobierno peruano?

¿Cuánto dinero recibió Westfield de Odebrecht cuándo PPK era ministro?

Por IIRSA Sur (2005-2007) le transfirió US$729,470. Por Trasvase Olmos (2005-2006) le transfirió US$2’480,000 a Westfield y First Capital. Por Transportadora de Gas del Perú (TGP) (2003-2005), US$3’336,975. En total, más de US$6 millones. Sin contar las transferencias que le hicieron a Westfield y First Capital (2004-2006) Tractebel, Engie y Gas Natural de Lima. Hay pagos hechos posteriormente cuando PPK dejó el cargo de funcionario. Pero tienen su origen en la emisión, colocación y todas las facilidades que se dieron mientras él estaba en el gobierno.

¿Por ejemplo?

Los pagos por los tramos II, III y IV de la IIRSA y los adicionales que se firman con las adendas al final de su mandato como premier. Esa es la ruta que venimos trabajando. Pero esta no es una comisión para investigar a PPK, paralelamente vemos 11 megaproyectos. Es claro que se toman decisiones de gobierno que responden a los contratos de asesoría y reestructuración financiera. Se van concretando y pagando a lo largo del tiempo.

¿El concepto de ‘muralla china’ no existe?

El informe de la UIF demuestra y documenta que no hay ‘muralla china’. La vinculación entre Westfield, First Capital y las cuentas personales del presidente es clara. Además, no tiene cómo explicar en qué momento acaba la ‘muralla china’. Dijo que fue en 2007, pero declaró también que se enteró de los proyectos de Westfield con Odebrecht en diciembre de 2017. ¿Sepúlveda no le comentó de todos los contratos y utilidades que iba recibiendo? Se le preguntó cuánto había en la cuenta de Westfield antes de la muralla. Respondió que antes de la muralla no tenía ningún contrato. Ergo no había dinero. Cuando Sepúlveda trabajó con Odebrecht y generó ingresos para Westfield, ¿jamás se preguntó PPK de dónde venía? Y él traslada dinero de ahí a sus cuentas personales, ¿tampoco sabía de dónde provenía? Son preguntas que nos hacemos y deben responderse. La Constitución es clarísima, los funcionarios no pueden gestionar intereses propios.

PPK asegura que había una ‘muralla china’ con Sepúlveda. Sin embargo, favorecía las asesorías de este a Odebrecht desde su cargo público con leyes, bonos, etc.

A ello respondió que el Perú era inelegible para créditos y que había que tener formas internas de hacer atractivo el levantamiento de fondos para el país. PPK dijo que ni el BCP, ni APOYO, ni Odebrecht sabían que él era el dueño de Westfield. Pero en el proyecto de TGP (2003) –donde están el BCP y APOYO– aparece como presidente de Westfield.

¿PPK recordó asesorías o pagos ante la comisión?

Insistió en que no conocía nada de lo que hizo Sepúlveda cuando usó su empresa Westfield. Dijo que de haberse enterado, le habría dicho a Sepúlveda: “¡Oye, qué estás haciendo!”.

¿Cómo explicó las continuas entradas de Sepúlveda al Perú?

Que eran por otras actividades, por otros proyectos, pero no los precisó.

¿Denise Hernández, trabajadora de Westfield, también tenía ‘muralla china’?

El presidente dijo que sí. Ella hacía depósitos en Westfield.

Se sabe que los ingresos de Jorge Barata y Sepúlveda al MEF cuando PPK era ministros son varios, ¿los tiene la comisión?

Hemos pedido reiteradamente la información al MEF y no nos contestan. Que lo solicite una comisión investigadora del Congreso es como si lo demandara el Poder Judicial. Podemos pedir una medida de allanamiento. Tampoco la PCM brinda la información sobre la comisión de alto nivel que se creó para ver los proyectos de Olmos e IIRSA. Estaban en Proinversión, a cargo del ministro de Economía, PPK. Cuando este fue premier, esto pasa a la PCM. Pero Mercedes Aráoz no nos proporciona la información solicitada desde octubre. Ha transcurrido medio año. Esperamos la colaboración del Ejecutivo para luchar contra la corrupción.

Es claro que Sepúlveda ingresa dinero de asesorías a Odebrecht a la cuenta de Westfield y este va a las cuentas personales de Kuczynski.

En su informe, la UIF establece claramente la ruta del dinero.

Pero se ha dicho que First Capital es de Sepúlveda, ¿la UIF indica que esta le deposita dinero a Westfield?

Sí. La UIF vincula a PPK con First Capital. La plata se movía de First Capital a Westfield y de ahí a las cuentas de PPK en el BCP. Los documentos de la UIF lo señalan, cuando PPK era funcionario y luego también. Hay que hacer un análisis exhaustivo. El dinero no se queda en First Capital.

¿Servía para triangular?

Aparentemente.

¿Es verdad que PPK dijo a la comisión que su empresa Westfield era como una cuenta bancaria?

Sí. Dijo: “Era como una cuenta bancaria y sirve para mis inversiones”. En Westfield, que firmaba los contratos, había plata acumulada, él usaba ese dinero, pero sostiene que no gestionó nada, aunque reconoce ser el dueño.

¡Magia!

Aparentemente. Le cito lo que dijo.

¿Aceptó el presidente su vinculación para TGP y Hunt Oil?

Sí. Afirmó que los asesoró en 2003. Pero todas las decisiones para beneficiar a estas dos empresas se dieron cuando era ministro. La ley indica que los altos funcionarios no pueden tener gestión privada por un año sobre aquello que han conocido.

¿PPK respetó esa ‘veda’ de un año?

No. Los abogados se opusieron a que respondiera. Nosotros queríamos saber por qué se tomaron esas decisiones que perjudicaron al país. Se mezclaron las reservas probables con las probadas, también el Lote 88 con el 56. El gas para consumo interno terminó exportándose a precios ridículos. El ex contralor Genaro Matute pidió que le abrieran un proceso penal. Se acaba de reabrir.

¿En qué consistió su asesoría para TGP y Hunt Oil?

PPK dijo que en consejos y contactos, todo verbal.

¿PPK trabajó para Rutas de Lima (2014) en la gestión de Susana Villarán?

Él dice que no se acuerda. Sepúlveda dijo que cobró más de US$3 millones por esta asesoría financiera y envío por lo menos US$750,000 por ser su mentor.

¿Qué es Dorado Manangement?

Una empresa offshore en Islas Vírgenes que el jefe de Estado terminó admitiendo que es suya y que le sirvió para comprar una casa y “no pagar impuestos”. La ‘redomicilia’ en Perú. Gloria Jesús Kisic tiene el 1% y él, 99%. Dijo que seguramente los abogados la habían puesto ahí para conformar una sociedad. Mire, según la UIF, en diciembre de 2007, Odebrecht, vía IIRSA norte tramo III, le transfiere a Westfield US$430,542 por asesorías. Tres días después, Westfield paga un crédito de PPK en el BCP por US$380,047. ¿Si Sepúlveda manejaba las cuentas de Westfield, cómo sabía de la cuenta y del crédito de PPK? Mientras fue ministro, firmó cinco acuerdos del Estado peruano vinculados a cuatro empresas relacionadas con Odebrecht. La UIF también señala que en la campaña de 2011 de PPK, Westfield y First Capital recibieron transferencias del grupo Odebrecht por Rutas de Lima y Chavimochic. Hay US$100,000 que no están registrados en la ONPE.

¿Qué es lo nuevo para la vacancia?

La comisión Lava Jato y la moción de vacancia corren por cuerdas separadas. No investigamos temas de orden moral, descubrimos la corrupción de muchos funcionarios. No nos corresponde hacer ningún aporte.

¿Hay votos para la vacancia?

El martes debatiremos esto en FP.

El presidente reconoció su relación con Odebrecht y pidió disculpas…

Las pidió por haber sido desprolijo, siempre ha negado su vínculo profesional o comercial con Odebrecht.

¿Gilbert Violeta debería tener un recibo o haber declarado los US$89,000 que le transfirió PPK?

Él debe aclarar. En Twitter dijo que era por asesoría legal de varios años. El presidente afirmó que fue por el apoyo durante la campaña. Sostuvo: “En la anterior un poquito, en la última un poco más”. Él ha cuestionado permanentemente a la comisión, ¿será por estas 89,000 razones?

¿Entregarán un informe al Congreso antes de la vacancia?

La decisión le corresponde a toda la comisión.

