Rosa Bartra: "No he recibido apoyo por parte de la Fiscalía"

El 4 de julio culmina el plazo de investigación de la comisión Lava Jato del Congreso. Rosa Bartra , presidenta del grupo, asegura que mostrarán resultados porque las conclusiones serán imparciales.

Los últimos días, su comisión ha recibido nuevamente críticas de algunos congresistas. Quizá la más contundente fue de Gloria Montenegro, quien cuestionó el “despilfarro” del dinero que invierten.

La comisión realiza un trabajo muy serio y exhaustivo. En esta sede de la comisión trabajan asesores especializados, contadores, ingenieros, abogados, expertos en análisis financiero, tributario, de inteligencia financiera, además de conocedores en contrataciones, en procesos, en asociaciones público-privadas, y demás.

¿No son militantes de partidos puestos para tener alguna injerencia en la investigación?

En la investigación más compleja de la historia del Parlamento, no se podría tener espacio para alguien que no aporte con mucho esfuerzo a que el Perú conozca la verdad.

¿Entonces, hay desconocimiento en las críticas a la comisión, o es que existe un ánimo de perjudicar su trabajo?

Sí creo que hay un desconocimiento respecto a la dimensión del trabajo que tiene esta comisión. Se investigan 41 megaproyectos, son cerca de S/50 mil millones que investigamos si fueron o no gestionados de manera eficiente, si hubo o no coima, si Odebrecht entregó plata y a quién la entregó, y eso significa un desafío muy grande, porque involucra conocer todos los antecedentes de un proyecto, desarrollar la trama en la cual se construyó el marco normativo y quiénes fueron parte de todo el entorno que facilitó esta organización criminal. Entonces, la dimensión del desafío todavía no se ha comprendido y sí puede haber mucho desconocimiento. Pero también hay muchísima mala fe, mucho nerviosismo por parte de quienes se sienten tocados por la fuerza de la verdad, y por quienes pretenden bloquear la investigación.

¿Gloria Montenegro es una de ellas?

La señora, aparte de que desconoce muchísimo, salió con energía a los medios, imagino, preocupada porque sus líderes iban a estar ante la comisión.

César Acuña acudía esos días a la comisión.

Por supuesto. Entonces, ¿qué mejor que tratar de desacreditar a la comisión?

¿Acuña tiene mucho que responder?

El señor Acuña ha sido presidente regional de La Libertad y ha suscrito una adenda que convalidó el proyecto que nosotros investigamos. Él ha respondido objetivamente y nosotros analizaremos sus respuestas y daremos conclusiones. La señora Montenegro dice muchísimas cosas falsas. Creo que es una de las más grandes difamadoras que ha conocido el Congreso en los últimos tiempos.

¿Tampoco es cierto que, como dejó entrever el presidente del PJ, la labor de la comisión se duplica con la acción del MP?

No, eso revela desconocimiento. Lamentablemente quienes hacen fiscalización y control político no hemos hecho el trabajo en la dimensión que el país necesitaba y eso ha hecho que haya desconocimiento, tanto que ha llegado al presidente del PJ. Las investigaciones son complementarias, no se superponen. El Congreso es el único ente en el país que hace una investigación de carácter político con el objetivo de que el país conozca la verdad sobre un hecho público. Es el único que, con base en esta develación de la verdad, puede plantear cambios en la normativa, en la legislación. Por eso es que nosotros podemos tener una visión global de los hechos que investigamos.

Pero es el MP el encargado de realizar investigaciones, según la Constitución.

Se encargan de la investigación penal, pero ellos no ven responsabilidad política. Ellos no pueden inhabilitar a un alto funcionario, esa es labor exclusiva del Congreso. Para el MP, igual da alguien que cometió colusión siendo un servidor de tercer o cuarto nivel, de nivel funcional, como alguien que ejerció el cargo producto del poder que le dio el pueblo a través de elecciones. Y definitivamente la sanción no puede ser la misma. Entonces, hay que comprender que la corrupción se enfrenta como Estado y que todos los poderes debemos unirnos cada uno en su competencia.

En este esfuerzo de Estado, ¿quién está fallando? Usted ha criticado la labor del MP.

Mis críticas se enfocaron en que, como presidenta de la comisión, no he recibido el apoyo que merecemos y que siempre hemos reclamado como Estado por parte del MP.

Las investigaciones fiscales son reservadas.

Reserva que no hemos visto, por cierto, porque la filtración que ellos hacen es digna de merecer rechazo.

¿El MP filtra documentos?

¿Usted cree que no? Le pongo como muestra un ejemplo. El interrogatorio que se le hizo a Marcelo Odebrecht en diciembre lo conoció IDL en nada de tiempo y lo conocieron los demás medios. Lo mismo de Jorge Barata. Cuando le hemos requerido ese interrogatorio al MP, nos han respondido que es parte de la reserva de la investigación.

El deber de reserva también debe estar en el Congreso.

Y nosotros jamás hemos filtrado nada.

¿Y los documentos contra PPK?

No. Fueron levantados y presentados mediante procedimiento reglamentario. Nunca hemos filtrado nada. Por lo tanto, ese deber de reserva que reclama el MP está absolutamente garantizado.

¿La filtración de información que nota en el MP se da en unos casos y no en otros?

Yo no voy a evaluar en esa dimensión el trabajo del MP. Respeto mucho la independencia de poderes. Eso es algo que ya evaluarán quienes no tengan el deber de mantener neutralidad en la posición que se deba adoptar.

Cuando el MP allanó el local de FP, usted acudió y criticó esa acción.

Creo que ahí hay una inferencia que la población perfectamente puede hacer.

El Congreso es un ente político. ¿Su comisión no ha actuado viendo los colores partidarios?

Los que dicen eso también están desinformados. Esta es una comisión multipartidaria, todas las fuerzas políticas están representadas allí.

Gilbert Violeta dijo que la comisión está parcializada, que decidía a quién invitaba, a quién no, qué temas ver, cuáles no…

Yo no sé cómo puede hacer esa afirmación. La comisión investiga 11 megaproyectos, hemos desarrollado investigación durante 107 sesiones, con más de 800 horas de sesión, más de 401 levantamientos de secreto tributario, bancario, bursátil y de las comunicaciones, un total de casi un millón de folios. ¿Cómo podemos direccionar políticamente alguno de los proyectos?

Es decir, todos están desinformados.

Estoy tratando de ser proactiva en mi análisis. Podría especular muchas otras razones, pero, por respeto a lo que significa esta comisión, voy a evitar especular.

Si la comisión no está parcializada, ¿por qué Keiko Fujimori no está allí en calidad de investigada?

Decir que vamos a investigar o acusar a uno u otro personaje, como Alan García o Keiko Fujimori, tiene un efecto mediático muy grande, y obviamente para quien quiere una portada es muy rentable hacer una crítica de ese tipo. Un mensaje de esa naturaleza llena expectativas de los odiadores. Sin embargo, el ex presidente García acudió a la comisión y respondió preguntas por más de ocho horas, la señora Fujimori acudió a la comisión y hubo la posibilidad de que la interroguen todas las fuerzas políticas. Dicen que fuimos blandos. ¿Por qué no preguntaron? Todos tuvieron la misma posibilidad de preguntar. La señora Fujimori no ha tenido un rol que la vincule directamente con los hechos que investigamos.

¿No merece ser investigada?

No estoy diciendo que no merezca o sí merezca. No es un tema de merecimiento, no voy a hacer un juicio de valor.

¿El mayor resultado de la comisión, hasta hoy, es haber hecho renunciar a PPK?

Yo no hablaría todavía de resultados porque los hallazgos tienen una oportunidad, y esta es cuando se presenta el informe. La comisión, reglamentariamente, levantó la reserva de este documento y lo presentó. Lo que pasó no es más que la consecuencia de una investigación prolija que dio cuenta de hechos objetivos, sustentados.

Si la comisión no develaba estos documentos, el presidente no hubiera caído. De nuevo, ¿no es este su mayor resultado?

Creo que, objetivamente, esa es una investigación que impulsó el Parlamento a través de su comisión investigadora y que tuvo un resultado concreto con la vacancia por renuncia del presidente, incluso antes de presentar el informe final.

¿Espera más celeridad y diligencia del MP en las investigaciones del caso Lava Jato?

Nuevamente, yo no voy a responder por el trabajo del MP. Sí hay cosas que llaman la atención, como que la carretera Interoceánica tenga cuatro años y que hasta ahora todavía no hayan terminado de traducir el expediente de extradición (a Toledo), o que en el proyecto de Gasoducto Sur Peruano solo haya dos investigados.

¿O que no haya acusación fiscal contra los ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala?

O que no haya acusación fiscal. Hay muchas circunstancias que nos podrían sorprender, pero quien debe dar las explicaciones no soy yo. Si hay evidencia suficiente, la justicia no debería ser tan lenta.

TENGA EN CUENTA



- La comisión Lava Jato investiga la Interoceánica Sur tramos II, III y IV, Línea 1 del Metro de Lima tramos I y II, Gasoducto del Sur, Rutas de Lima, Línea Amarilla, Olmos, Alto Piura, Hospital Lorena, Central Hidroeléctrica de Chaglla, Chavimochic y Centro de Convenciones de Lima.