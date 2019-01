Rosa Bartra tras renuncias a FP: "Hablar de desbande como que es mucho, ¿no?"

La congresista Rosa Bartra ( Fuerza Popular ) aseveró esta mañana que no es preciso hablar de "un desbande" en su bancada para describir la renuncia de cinco integrantes del fujimorismo en una hora.

En esa línea, dijo esperar que Daniel Salaverry, Glider Ushñahua, Miguel Castro, Rolando Reátegui y Yesenia Ponce "alcancen sus objetivos y metas" en el Legislativo.

"Hablar de desbande también como que es mucho, ¿no? La congresista Ponce se encuentra todavía cumpliendo una sanción, al congresista Reátegui habría que preguntarle si realmente formaba parte de la bancada porque hace tiempo que no asistía, Salaverry se encontraba de licencia. En realidad, hablar de esto como un desbande no es precisamente lo que describe este momento", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Yo espero que los renunciantes alcancen sus objetivos, alcancen sus metas. Sus razones tendrán y tendrán que analizarse en el marco de los documentos que han presentado a su bancada, los mismos que se analizarán y se tomará en bancada la decisión que corresponda con respecto a las mismas", señaló.

Bartra dijo no compartir las razones que llevaron a sus ya ex colegas de bancada a renunciar a Fuerza Popular, pero dijo no criticar las mismas.

"Serán ellos los que expliquen no solamente a la bancada a través de sus documentos, sino que les expliquen a sus electores las razones que los llevan a tomar una decisión en una situación difícil en donde algunos valores como la lealtad son puestos a prueba", indicó.

Al ser consultada sobre si se tienen los votos para la moción de censura contra Salaverry, Bartra señaló que Fuerza Popular no ha presentado este pedido "haciendo un conteo de votos" y recordó que las bancadas que se han manifestado contra la misma hace unos meses apoyaron una censura "por las mismas razones".

Descartó, en ese sentido, que en caso no proceda la censura contra el titular del Parlamento esto constituya una "derrota política" para su bancada.

"Nosotros no estamos haciendo un ejercicio de conteo de votos, sino estamos reivindicando un asunto insoslayable: el respeto al reglamento del Congreso. [Que no proceda] no tiene por qué ser una derrota política", manifestó.

Finalmente, sobre la ausencia de políticos representativos en el fujimorismo, Bartra aseguró que, con la prohibición de la no reelección parlamentaria inmediata, Fuerza Popular no solo se verá representado "por canteras de jóvenes", sino que retornarán voces experimentadas al Legislativo.

"Estoy segura que toda la generación de Martha Chávez estará en el próximo Congreso", consideró.