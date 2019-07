Bartra: Fujimorismo debe presidir la Mesa Directiva para garantizar equilibrio de poderes

La congresista Rosa Bartra ( Fuerza Popular) consideró que su agrupación política debería presidir la próxima Mesa Directiva para el periodo legislativo 2019-2020 a fin de mantener el equilibrio de poderes en el Parlamento.

“Yo creo que el fujimorismo debe presidir la Mesa Directiva y debe presentar un candidato propio. (...) ¿Sabe por qué el fujimorismo debería presidir? Porque se hace necesario, en este momento, garantizar el equilibrio de poderes, garantizar el fuero del Congreso frente al Ejecutivo, que se ha mostrado errático y abusivo muchísimas veces”, afirmó en entrevista con ATV.

Para Rosa Bartra , hay necesidad de mantener el equilibrio para “recuperar la senda del crecimiento, enfrentar la pobreza, la tremenda delincuencia e inseguridad” que se vive en el país.

“En un gobierno que no toma decisiones o las toma mal, el equilibrio de poderes es absolutamente necesario y el Congreso de la República, en ese balance de poderes, tiene un rol que es fundamental”, aseveró.

Según manifestó, su bancada se reunirá la próxima semana, a más tardar, para definir si optan por un candidato fujimorista que lidere la lista o eligen a un representante de otra agrupación.

Consultada sobre su posible candidatura, resaltó que no está entre sus “sueños” alcanzar la presidencia del Congreso.

“No son mis sueños (alcanzar la presidencia del Legislativo). Yo he llegado al Parlamento para servir, para hacer lo mejor en el espacio que me toque y eso es lo que he hecho desde el primer día. (...) Digamos que más allá de ocupar un cargo en la Mesa Directiva, que ya lo tuve porque he sido primera vicepresidenta, está mi vocación de servicio y la razón de concretar por qué estoy haciendo política”, dijo.

Finalmente, Rosa Bartra precisó que si su bancada decide no presentar un candidato propio, buscarán la mejor opción ya que existen muchos congresistas “perfectamente preparados para dirigir el Congreso y defender sus fueros”.

En ese sentido, destacó que Pedro Olaechea y Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), voceados para liderar listas a la presidencia, están preparados para asumir dicho cargo.