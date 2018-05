Rosa Bartra: "Los fiscales deben tener cosas que no quieren que sepamos"

La presidenta de la comisión Lava Jato , Rosa Bartra (Fuerza Popular), se mostró contrariada ante las ausencias del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y los otros tres fiscales especializados en el caso Odebrecht , ante su grupo de trabajo para informar sobre el desarrollo del proceso de investigación relacionada al presunto pago de coimas de empresas brasileñas hacia funcionarios peruanos.

“Ante esta comisión se comparece, y todas las personas que son invitadas están en el deber de acudir a la comisión. Lo que se comparta, si es de naturaleza reservada, será reservada”, dijo Bartra .

Como se sabe la comisión Lava Jato citó para esta tarde al magistrado Sánchez junto a los fiscales superiores Rafael Vela y Alonso Peña Cabrera; coordinador de las fiscalías de lavado de activos y jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, respectivamente, así como al fiscal supraprovincial Hamilton Castro, quien lidera el equipo especial del caso Lava Jato.

Sin embargo, los fiscales no acudieron y se limitaron a enviar por escrito la información solicitada por el grupo investigador. "Es evidente, que siendo el interés principal de la comisión obtener la información requerida y habiéndose cumplido con ello, no quedaría ningún otro punto de discusión", señaló una fuente fiscal sobre la presencia de los magistrados.

Para Bartra , los fiscales muestran una "nula colaboración" con su grupo de trabajo. “Los fiscales deben tener cosas que no quieren que sepamos, me imagino, eso es una apreciación subjetiva, que lamentablemente, no puedo ampliar más”, subrayó.

“Lamento profundamente que no haya un ánimo colaborativo entre todos los poderes del Estado, para enfrentar un mal que finalmente nos pasa factura absolutamente a todos”, añadió.

La presidenta de la comisión Lava Jato indicó que la Fiscalía aún no ha aclarado lo suficiente el convenio preconvenio que tiene con Odebrecht para que colabore con las indagaciones fiscales. “No sabemos en qué estado se encuentra, o qué los ampara, no sabemos qué prerrogativas les da, sabemos que los fiscales ordenen a otros fiscales que se inhiban de plantear medidas como incautación de cuentas o bienes”, enfatizó.