Rosa Bartra expresó su preocupación por pedido de PPK para salir del país

La presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, manifestó hoy su preocupación por la posibilidad de que el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski evada las investigaciones que tiene pendientes al solicitar viajar fuera de territorio nacional.

Como se sabe, Kuczynski tiene impedimento de salida del país por 18 meses desde el pasado marzo. Por eso, el ex mandatario pidió al Sistema Anticorrupción una autorización para viajar la extranjero. Según pudo conocer Perú21 su pedido, que será evaluado hoy en audiencia, se sustenta en problemas de salud.

"No se debe bajar la guardia ante la corrupción, callar significaría favorecer la impunidad (...) Kuczynski no tiene arraigo en el país; por lo tanto, el riesgo de que se repitan figuras como la del ex presidente Alejandro Toledo, su fuga y muy difícil extradición, nos hace levantar nuestra voz de preocupación", declaró en conferencia de prensa desde el Parlamento.

Barta apuntó que el ex jefe de Estado está involucrado en la ejecución millonarios en obras que hoy están bajo la lupa por haber sido concesionadas a compañías brasileñas, como el Gasoducto del Sur que demanda una inversión de US$7 mil millones; las Interoceánicas por más de US$3 mil millones; y el proyecto Olmos por cerca de US$1 millón.

"El ex mandatario ha tratado de evadir la justicia frente al Parlamento, públicamente se comprometió a entregar información sobre sus actividades financieras, levantar su secreto bancario, tributario, pero jamás cumplió (...) la posibilidad de que su salida pueda significar un no retorno es bastante grande", sentenció.

Kuczynski renunció en marzo pasado a la Presidencia de la República en medio de severos cuestionamientos sobre la relación comercial que tuvo su empresa (First Capital) con la constructora Odebrecht.