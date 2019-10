Rosa Bartra, excongresista y expresidenta de la Comisión Lava Jato, se ratificó al decir que el informe final presentado por su grupo de trabajo “no excluyó” al expresidente fallecido Alan García. Esto en relación a las declaraciones de Luis Nava, exsecretario del gobierno de García, que reveló al fiscal José Domingo Pérez que la constructora Odebrecht le dio dinero en loncheras.

Al respecto, la exlegisladora señaló que Nava Guibert habría mentido bajo juramento a la comisión investigadora del Parlamento disuelto.

Rosa Batra señaló que la comisión que presidió no tiene la función de investigar penalmente o “perseguir” el delito de los involucrados.

“El Congreso (disuelto) no investiga penalmente. El Congreso no encarcela. El Congreso no tiene las atribuciones que tiene el Ministerio Público para perseguir el delito. El Congreso hace investigación de carácter político. La Comisión encontró responsabilidad en temas que hasta ahora permanecen ocultos, como el Gasoducto Sur Peruano, el Centro de Convenciones, Chavimochic, la central hidroeléctrica Chaglla y otros sobre los cuales nadie dice nada”, señaló.

“Luis Nava mintió bajo juramento, como mintió la señora Susan Villarán. Pero se encontraron evidencias suficientes de la señora Villarán en cuanto a manejo económico. Estando preso tanto tiempo, supongo que Nava se animó a hablar. Espero que esto se corrobore. Debemos eliminar de todo tipo la posibilidad de dar credibilidad los dichos sin corroboración”, agregó Batra.

La exparlamentaria indicó que debe cuestionarse también lo que Jorge Barata confesó como parte de su colaboración eficaz.

“Se quiere reducir el peso del informe. Estoy segura que los quieren hacer esto son los involucrados directamente. Ellos se dedican a crear cortinas de humo y a hablar solamente de determinados casos. ¿Cuánto miente el señor Barata? Se supone que está bajo colaboración eficaz. Se supone que le estamos pagando a cambio de la verdad, pero ¿cuál es la verdad? ¿la de Nava o la de Barata?", aseveró.

“Nosotros no nos guiamos solo del dicho, sino íbamos a la documentación. Cada una de las recomendaciones de denuncia que la Comisión hizo, están debidamente corroboradas con pruebas o indicios. No hemos sido irresponsables como para inventar un cargo”, finalizó.

SOBRE EL ALLANAMIENTO AL DESPACHO DE LEÓN

Por otro lado, Rosa Batra se pronunció sobre el allanamiento del despacho de Luciana León como parte de las investigaciones del presunto delito de cobro de cupos.

Para la exlegisladora, León continúa siendo una congresista “en funciones”, pese a que Parlamento está disuelto.

“El Congreso de la República tiene inmunidad como institución. Eso está previsto en el reglamento y en la constitución. Nadie puede ingresar a sus instalaciones sin permiso de su presidente. Se ha allanado un despacho congresal de una congresista en funciones sin el permiso requerido", dijo.