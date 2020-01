No se aleja de la polémica. Rosa Bartra, quien hace unos días aseguró que el Gobierno se preocupa por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse, nuevamente está en el ojo de la tormenta por referirse a la aplicación del enfoque de género dentro de los colegios del Perú.

En entrevista con Nicolás Lúcar en Radio Exitosa, la candidata al Congreso por Solidaridad Nacional aseguró que en los textos escolares con los que actualmente trabaja en Ministerio de Educación se les “estimula” a los niños a utilizar objetos sexuales que “tienen navajas y tornillos”.

De acuerdo con la exparlamentaria de Fuerza Popular, en los libros escolares se incluyen enlaces de páginas web donde los menores de edad pueden encontrar más de cincuenta variedades de objetos sexuales.

Rosa Bartra - Exitosa con Nicolás Lúcar

“A los 9, 10 y 11 años en el colegio le ponen recursos audiovisuales en los cuales los estimulan a probar los 50 objetos sexuales (...) No vengo a contar cuentos, están los textos, le puedo decir la página el texto que incluye el link, ahí están los objetos sexuales, algunos con navajas, otros con tornillos", sostuvo.

“¿En qué colegio está induciendo a los chicos a masturbarse con aparatos?”, preguntó un confundido Nicolás Lúcar a Bartra, quien insistía en que el Gobierno estaba propiciando la “hipersexualidad”. "Me preocupa que se atente contra la indemnidad de nuestros hijos”, reiteró.

No es la primera vez

Recientemente, en un debate con Alberto de Belaunde, Rosa Bartra también arremetió contra el enfoque de género en los colegios y aseguró que el Gobierno de Martín Vizcarra ha enseñado a través del Minedu a que las niñas se empoderen a través de la masturbación, comentario que generó sorpresa en su excolega.

“Cuando tienes un Gobierno que solamente se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse, no estamos atendiendo aquello que es realmente importante. No estamos atendiendo que necesitamos un enfoque de familia que permita el buen uso del tiempo libre se trata de no estafar con colegios que solamente pintas y no le das buena estructura para que puedan albergarlos”, dijo la exfujimorista.