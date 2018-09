La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa María Bartra, de Fuerza Popular (FP), dijo hoy, en RPP TV, que hay un avance importante en el debate que se viene por las reformas que el Ejecutivo ha planteado.

Sin embargo, la fujimorista es consiente de que ha faltado bastante comunicación para dar a conocer el trabajo que vienen realizando. “Creo que nos ha faltado comunicar, tan es así que en el mismo Parlamento existía dudas, pero hay una palabra que me gustaría destacar de todo este proceso, que se llama: consenso”, mencionó.

“Creo que las fuerzas políticas nos estamos entendiendo. Estamos entendiendo que necesitamos ponernos de acuerdo y hemos logrado, en este escaso tiempo, sacar dos reformas constitucionales importantes”, precisó.

En ese sentido, señaló que “hay un afán de desinformación por parte de algunos (medios)” de buscar, según la parlamentaria, resaltar los enfrentamientos y no el consenso. “A veces se destaca lo que no se puso (en las reformas). Por ejemplo, se dice que no hay topes (para financiamiento), pero es la Constitución, no es un reglamento lo que se está cambiando”, explicó.

“Se está destacando mucho más la confrontación que el consenso, cuando creo que es muchísimo más, y de lejos, más grande el consenso que la confrontación”, indicó.

Vea también Rosa Bartra no asegura que proyectos de reforma se aprueben según lo programado

Asimismo, dijo que “no es verdad que no se ha avanzado”. “Lo que queremos es que la reforma se haga bien y por lo tanto debemos tomar el tiempo necesario para hacer un debate y una reflexión”, resaltó.

“Obviamente hay fuerzas políticas que quieren imponer una sola forma de pensamiento y no es posible, el consenso se logra luego del debate y luego de tomar lo que mejor conviene para el país”, acotó.