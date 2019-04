Rosa Bartra a Daniel Salaverry: "Miente"

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, respondió al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien a través de un tuit cuestionó que no esté en el Pleno del Congreso.

“Inasistencias de hoy en la sub com de acusaciones constit. para ver el caso Chavarry y la ausencia de la Pdta. de la Com de Constit. en el Pleno para aprobar los últimos proyectos de la reforma de justicia, deja serias dudas sobre la veracidad del relanzamiento anunciado por FP”, escribió Salaverry.

Bartra acusó recibo de la crítica y manifestó que el titular del Congreso “miente” porque todos los miembros de la Comisión de Constitución están con licencia en el Pleno para participar en la sesión a la que asiste el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

“Miente el presidente del Congreso”, resaltó bastante alterada la legisladora fujimorista, quien ,además, dijo que a Salaverry “no le da la gana” de poner a debate los proyectos de reforma de justicia.

“Mi más profunda protesta. Constitución está trabajando con responsabilidad”, subrayó la legisladora.