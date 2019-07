Rosa Bartra cuestiona "prisa" del Ejecutivo por aprobar reforma política

La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Rosa Bartra ( Fuerza Popular ), cuestionó la "prisa" del Poder Ejecutivo por aprobar los seis proyectos de reforma política en el Poder Legislativo.

"La prisa es lo peor que puede tener como compañero una reforma, sobre todo si es importante", expresó en el programa 'Cuarto Poder', donde recordó las vías que tiene el Gobierno respecto a las reformas constitucionales.

"El Congreso discute normas y aprueba. El Poder Ejecutivo tiene la potestad de observarlas. El Congreso puede insistir y todavía el Ejecutivo puede enviarlas al Tribunal Constitucional. Es decir, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna restricción para observar una norma aprobada por el Congreso, excepto las reformas constitucionales", aseveró.

Bartra remarcó que ningún candidato con sentencia debe postular en las elecciones peruanas si el objetivo es proteger al Estado de la posibilidad de que entren "corruptos o delincuentes".

"En este momento tenemos que ponderar qué es lo que realmente se quiere cautelar y hasta qué punto. Si el porcentaje de sentenciados es tan bajo, se debe proteger también cuidando la Constitución y los convenios de los que el Perú es miembro", subrayó.

De otro lado, Bartra reveló que su hijo ha recibido hoy hasta siete llamadas desde el Penal de Lurigancho y que ya informó del tema tanto a los ministros de Justicia, Vicente Zeballos, y del Interior, Carlos Morán.

"No creo que esto, y la amenaza de hace algunas semanas, sean hechos aislados. Yo presento esto públicamente porque hay que advertir que algo que no es normal está pasando. Yo espero que esto pueda ser aclarado. Agradezco la atención que le ha puesto el Gobierno a través de los ministros, pero sí creo que es mi deber alertar que hay cosas que no están bien que están ocurriendo", sentenció.