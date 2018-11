Fujimorista Rosa Bartra: “Alan está evitando un acto arbitrario de prisión”

La congresista Rosa Bartra , de Fuerza Popular, opinó que el ex presidente Alan García "está evitando un acto arbitrario de prisión, de acuerdo a lo que los mismos parlamentarios y dirigentes apristas han dicho".

También negó que la labor que cumplió la Comisión Lava Jato, que presidió, haya blindado al ex jefe de Estado, quien el sábado por la noche solicitó asilo a Uruguay señalando que es un perseguido político.

"Después de la sesión del 9 de diciembre (con García) dispusimos que se levante su secreto bancario. Se le levantó el secreto bancario, tributario, bursátil, se ofició a todas las entidades para tener registro de sus bienes y propiedades. Se le ha tratado exactamente igual que a cualquier investigado", declaró en ATV.

Bartra aseguró que toda la información que ha tomado en cuenta el Ministerio Público, sobre los presuntos delitos de colusión contra del ex gobernante aprista fueron tomadas en cuenta por la comisión.

"No hay una línea nueva en lo que presentó el fiscal que no haya estado en el informe (de la Comisión Lava Jato). Por supuesto que lo hemos visto y lo incluimos al detalle y el fiscal lo conocía desde el año pasado. Todo eso está en el informe final", indicó.

Sin embargo, cuando se le preguntó por la información sobre los US$100 mil que recibió el ex jefe de Estado por una conferencia en Sao Paulo Brasil, dijo que no era competencia del Congreso el "sospechar" ante este tipo de datos.

"No estoy acá para sospechar, no soy el Ministerio Público. El Congreso no es el Ministerio Público. Nosotros, en el marco de una hipótesis, tenemos sospechas", comentó.

La fujimorista dijo que no se le puede atribuir responsabilidad a la Comisión Lava Jato por información que no llegó al Perú mientras estuvo operando este grupo de trabajo por dos años.

"Trabajamos hasta el 29 de setiembre. Todo lo que llegue después no se puede decir que no se vio sencillamente porque no lo conocía ni el fiscal", manifestó.

Asimismo, la congresista reclamó que el Ministerio Público no le haya entregado información cuando pidió las declaraciones, así como permiso para poder participar en los interrogatorios a ex funcionarios de Odebrecht en Brasil.

Por último, comentó que ella ha podido ver elementos que le permiten señalar que hay persecución política en el Perú, tal y como indicó Alan García en su pedido de asilo diplomático a Uruguay.

"Sí, considero (que hay persecución política) pero hay diferentes formas de enfrentar lo que uno considera arbitrario. De frente o esquivando. Keiko Fujimori está haciendo esto de frente", comentó.

Por último, hizo un llamado para que el ex presidente responda por todo lo que se le acusa "en un sistema en el cual haya garantías de que sus derechos fundamentales van a ser respetados".