El ingeniero Roque Benavides habla de las expectativas del sector minero y del cambiante clima político.

El Perú tiene muchos años más de cobre.

Muchos años. En la industria minera se habla de exploración y desarrollo. ¿Quién en su sano juicio puede oponerse a la investigación?

El alza del combustible fósil producto de la guerra eslava acelera el cambio de matriz energética.

El cobre ha pasado a ser el metal del medioambiente. Es el metal del futuro. Los carros eléctricos, como los Tesla de Elon Musk, consumen cuatro veces más cobre que lo que consumen los carros a combustión. Está demostrado que si no hay más yacimientos que se pongan en operación en el corto plazo, en seis u ocho años no tendremos suficiente cobre para todo el consumo en el mundo. Porque no son solo los carros eléctricos. También están las energías alternativas, como la solar y la eólica. Yo creo que los hidrocarburos van a seguir utilizándose, pero hay una tendencia mundial... Algunos hablan del calentamiento global. Hay que tratar de evitar los gases de efecto invernadero y eso se hace con los carros eléctricos y energías alternativas. Y el cobre es el principal insumo. Curiosamente; Perú es el que tiene más proyectos de cobre en el mundo. Tenemos más proyectos que Chile, pero Chile es por lejos el mayor productor de cobre. Chile produce 6 millones de toneladas de cobre fino al año. Nosotros estamos, junto con Congo, en 2.7 o 2.8 millones de toneladas. Y después ya viene la China y países que producen menos. Ya no es una oportunidad de oro: es una oportunidad de cobre.

Hay US$54 millones en proyectos mineros…

El Ministerio de Energía y Minas precisa que son US$53 mil millones en proyectos mineros. Y la gran mayoría son de cobre. El Perú tiene una superoportunidad. El cobre ha pasado a ser el principal producto de exportación del Perú. Ya no es el oro. El 50% de las exportaciones mineras del Perú son cobre. Y por supuesto, todas las exportaciones mineras representan algo así como US$40 mil millones. Pero nos hemos burocratizado. Cuando comencé en Buenaventura, hace más de 40 años, tratábamos solo con el Ministerio de Energía y Minas. Hoy en día tenemos que tratar con el Ministerio de Energía y Minas, Ambiente y Cultura, que son nuevos. Y tenemos que tratar con el Ministerio de Agricultura por permisos de agua. También con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Trabajo. Nos hemos complicado la vida. Y tú dirás que eso es solamente con los grandes proyectos. Pero también al que quiere abrir una tienda en la esquina se le ha complicado la vida, por los municipios y los gobiernos subnacionales. Por si acaso, nosotros también tenemos que lidiar con los gobiernos regionales. Hay que hacer un esfuerzo de simplificación. Yo tuve mucho gusto de ver que en el último Perumin, en la convención minera en Arequipa, el presidente del Consejo de Ministros anunció que íbamos a ir a la Ventanilla Única Digital. Eso es la modernidad. Y que no haya un burócrata que tenga la discrecionalidad de darte o no el permiso. Mientras más informaticemos el aspecto de los permisos, sin festinar trámites, va a ser mucho mejor, porque lo que nosotros necesitamos es luchar contra la pobreza hoy. Necesitamos servicios de salud y educación hoy. Mientras más rápido saquemos los proyectos, más rápido tendremos esos servicios, mejor infraestructura, carreteras, conectividad eléctrica y digital.

Frente a la burocratización está el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), que pasó de temporal a permanente.

Se hizo un esfuerzo por sacar este Reinfo, pero luego los prorrogan y los prorrogan, y se los pasan de mano en mano. Es como copiarse los exámenes en el colegio. Y uno se pregunta qué pasó acá. El problema es que en el Congreso hay muchos defensores de esas prórrogas. Y hay que entender la cuestión macroeconómica de la informalidad. El 70% de la economía peruana es informal. Mucha gente dirá que es la forma en que se recursean, pero no está bien. Esa informalidad significa que no hay fiscalización medioambiental, laboral ni social. Y por supuesto no pagan impuestos. Eso al final daña la economía. Los Reinfo deberían ser controlados por el Ministerio de Energía y Minas. No puede ser que haya doble rasero en el Perú. Hoy en día la pequeña y la mediana minería, hasta 350 toneladas, está administrada por los gobiernos regionales. Mientras que el resto de la minería tiene que reportar al Ministerio de Energía y Minas. No puede haber doble rasero.

El gobierno regional no fiscaliza a los informales.

No tienen la capacidad porque es una cuestión técnica. Eso también nos lleva a repensar la regionalización y la descentralización. Yo estudié en el colegio que había 24 departamentos. Un día amanecí y había 24 regiones. ¿Qué tipo de regionalización es esa?Combatamos la informalidad. Combatamos el centralismo, pero con conceptos claros como el de Javier Pulgar Vidal. Las seis regiones transversales que permitan que se integren, que haya menos burocracia y más eficiencia.

El falso discurso ecológico. Fiscalizan formales, pero no informales ni ilegales.

Te voy a contar una anécdota. Mi padre comenzó Buenaventura con la mina Julcani, en Angaraes, Huancavelica. Ahora fui y encontré unos socavones. Le pregunté a mi gente y me dijeron que son informales y que no han podido sacarlos. ¿Y la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) y la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) que nos fiscalizan siete veces al mes? Pasan de frente y dicen que los informales no son de su competencia. Quiere decir que los formales deben cumplir con todo, pero con los informales nos hacemos de la vista gorda. Yo no escucho que se esté haciendo un esfuerzo por formalizar la economía. Y si el 70% de la economía es informal, el 85% del mercado laboral es informal. Es la informalidad que ha sufrido la minera Poderosa en Pataz con el ingreso de los ilegales. Pero no es solo la minería. Es también la informalidad que sufrimos en Lima con el transporte.

Un delito jala a otros. Sicariato, trata de blancas.

Es que la informalidad jala a la delincuencia. Además, se roban el mineral y fluye por las carreteras. Ahí es donde se pasan los Reinfos, uno se lo presta a otro. Mira a Bolivia, que está incrementando su producción de oro, pero sin tener minas nuevas. Todo es contrabando y hay que combatirlo. Hay que aplicar mecanismos de mercado. Hay que flexibilizar las leyes y facilitar el ingreso a la formalidad. Pero pareciera que acá los congresistas tienen el sueño de la ley propia. Y entonces tienen una cantidad de iniciativas que al final lo único que hacen es complicar las cosas. Acá la gente dice que el narcotráfico financia algunas campañas. Y el narcotráfico está pegadito a la minería informal.

¿Cómo podría el Gobierno atraer inversiones?

Tenemos que dialogar. Que el Gobierno estuviera presente en Perumin a través del primer ministro, el ministro de Economía, el de Energía y Minas, los de Ambiente y Cultura, es un mensaje corporal muy importante. Con el señor Castillo era impensable. No tenía las capacidades. Estamos viendo que los permisos están saliendo más rápido. Y eso es muy positivo. Nadie pide festinar, lo que queremos es que no tengamos que esperar para las calendas griegas. ¿Por qué no sacar adelante Tía María y Conga? Sería un mensaje importante. Tía María tiene ya todos los equipos comprados. Están esperando nomás. El Valle del Tambo echa el 85% del agua de lluvia al mar, cuando se podría construir el reservorio Paltiture para regular las aguas para agricultores y ganaderos. Podría hacerse con una APP (Asociación Público-Privada) entre Southern y el Gobierno. Más reservorios, más acequias. La minería es el socio de la agricultura. Es una estupidez decir agua sí, mina no. Al Perú le sobra el agua. Hay que utilizarla bien.

¿La desaceleración empezó cuando frenó Conga? Quellaveco había empezado.

Pienso que sí. El año pasado crecimos por Quellaveco. El periodo de inversión de un proyecto genera mucho impacto. Tía María contrataría 4 mil personas para la construcción. Y mil para la operación. En la construcción de Quellaveco llegaron a trabajar 14 mil. Eso cambia la vida de Moquegua. Eso lo explica Lucho Carranza, el mejor ministro de Economía que hemos tenido.

¿Qué piensa del Gobierno?

Estuvimos en una comida en Munich por la reunión del Consejo Latinoamericano Alemán, con mi amigo Ricardo Márquez. No pude hablar con la presidenta. Me da buena impresión el primer ministro. Conoce la cosa pública y está haciendo un esfuerzo. Hay un cambio de actitud con respecto a Castillo. Lo que sembró el señor Castillo fue un cáncer terrible. Ahora, en su momento ella tendrá que explicar por qué participó en su gobierno, pero ese es otro problema. No he votado por este Gobierno, probablemente no habría votado por Boluarte. Pero es el Gobierno que tenemos y es nuestra democracia. Es gente pragmática. Ahora, viendo a Milei, deberíamos pensar en reducir ministerios. Creo que 19 ministerios es inmanejable. Hablando con Julio Velarde, y recordando los 90, creo que ellos han aprendido del Perú. En mi otra vida soy jurado de Caballos de Paso. Y estando en Salta, en mayo pasado me encontré con Patricia Bullrich, quien me dijo “yo quiero un Julio Velarde”. Yo le dije: “yo creo que usted está equivocada. Usted no necesita un Julio Velarde, sino una ley que haga que el Banco Central de Reserva del Perú sea independiente.” La mujer se me quedó hablando media hora sobre el BCR. En Argentina admiran eso. Y hay otro hombre, además del prohombre que es Julio Velarde. Fue Germán Suárez, quien también fue presidente del BCR en los 90. Bajaron la inflación de 7,650% a 1%.

¿La inversión alemana irá también al Perú?

Sí, claro que sí. Debe venir inversión europea, americana, china, pero de la buena. Porque los estándares medioambientales de la China no son iguales que en occidente. Tiene que ser inversión con nuestras reglas. Va a ser muy interesante el año que viene, porque vendrá Xi Jinping en noviembre, inaugurará Chancay. Vamos a estar en el foco del mundo en el APEC.

La izquierda chilena sí es prominera. Los Incas y los Chimú eran mineros. ¿En qué momento olvidamos nuestra identidad?

Salvador Allende decía que cada chileno nacía con su cobre bajo el brazo. Creo que esa frase deberíamos de repetirla en el Perú. Hay que regresar al colegio: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. No compliquemos las cosas.