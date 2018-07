Roque Benavides: "Hay que revisar si debe existir el CNM"

Una interrupción del orden democrático o el adelanto de las elecciones desestabilizaría al Perú, sostiene el presidente de la Confiep , Roque Benavides . Añade que la situación política no es buena, pero las perspectivas económicas sí.

¿Usted diría que en lo político nos va mal y en lo económico bien?

Si vemos 25 años atrás, tenemos que reconocer que en el Perú se han hecho muchas cosas bien. La lucha contra la inflación y el terrorismo fue exitosa. Lograr el grado de inversión, ser parte de la Alianza del Pacífico, tener un BCR absolutamente independiente que vela por la estabilidad macroeconómica del país…

¿Y en este momento?

Todo ello nos lleva a una estabilidad económica que nos permite estar mucho mejor y resistir a los golpes que puede dar la política. En ese aspecto, la institucionalidad del país está en tela de juicio. Tuvimos tres presidentes en los últimos tres años y una variedad de ministros de Economía, Educación, Salud. La inestabilidad política ha prosperado. Hay estabilidad económica, jurídica hasta cierto punto, pero la estabilidad política deja mucho que desear.

¿Se ha visto remecida por los audios que involucran a autoridades judiciales?

Evidentemente. Hay que hacer algo con nuestro sistema judicial. No he escuchado propuestas. Creo que la Contraloría es la que debería investigar a todos estos fiscales y jueces nombrados en los últimos audios. No creo que pueda hacerlo la Fiscalía porque, obviamente, eso es investigarse a sí mismo.

Pero la Contraloría no ve esos casos.

Los de enriquecimiento ilícito, sí. Por lo que dicen los audios, queda claro que hubo dineros pasados de mano en mano. Pregunté a ilustres abogados españoles cómo funciona el nombramiento de jueces ahí. Me dijeron que Perú es el único caso en el mundo donde existe un CNM. Allá lo que hay es un proceso de capacitación para llegar a ser juez, y se toman exámenes. Pero no hay un CNM integrado por los colegios profesionales, etc. Hay que revisar si debe existir el CNM.

¿Los audios publicados tienen un diseño político?

No es razonable que se graben todas las conversaciones. ¿Acaso es legal la grabación a un ministro? Estoy asombrado con la cantidad de grabaciones. La mayoría no se vinculan con las mafias de construcción civil, como se dijo; es una cuestión más política. El audio de Salvador Heresi no dice nada que pueda ser considerado delincuencial. El ministro tiene que hablar con todos los actores. Es penoso que un ministro tenga que renunciar por una grabación ilegal.

¿El pedido de renuncia a Heresi indica debilidad del presidente para afrontar situaciones?

Me preocupa que queramos dar una imagen de una pulcritud que ya linda con la ingenuidad. ¿No? El señor Heresi actuó decentemente, no debió renunciar. Ha enfrentado la situación con toda seriedad y ha estado acompañando al presidente. Esa grabación es ilegal. Resulta evidente que esto es más un tema político que una investigación para evitar la corrupción.

¿El gobierno del presidente Vizcarra es débil?

El solo hecho de que no haya sido elegido para ese cargo, que reemplace a PPK, hace que tenga menos fortaleza. Pero Vizcarra tiene buena imagen, aunque ha perdido popularidad en estas últimas semanas, pero si se sabe rodear adecuadamente, podría hacer un gobierno estable. Debió analizar más la renuncia de Heresi.

Un sector considera que el premier Villanueva debe salir, principalmente los congresistas ‘pepekausas’ limeños…

Quienes critican a Villanueva tienen un motivo. Él fue quien lideró la vacancia que derivó en la renuncia de PPK y dijo que no aceptaría un puesto público. Eso provoca que en el avatar político haya estas opiniones.

¿Confiep cree que debe salir?

Yo soy una persona esencialmente descentralista, me gusta que haya provincianos en el gobierno. Tanto Vizcarra como Villanueva son provincianos y entienden al Perú profundo. No tengo nada contra ellos dos y les deseo un buen gobierno. El premier lo está haciendo relativamente bien, pero hay poca convicción en el gobierno por promover las inversiones, que es lo más importante para el país.

¿Ergo, el premier debe salir?

Creo que el equipo actual debe promover más las inversiones; lo puede hacer.

¿Tenemos un gabinete de lujo?

Es un gabinete de personas desconocidas; a muchos de ellos no los conocíamos ni de nombre. Habría esperado que pudiéramos tener a la mejor gente y la más capacitada. Y muchos de ellos son los más conocidos. Algunos están dando talla y otros no tanto. No es ciertamente un gabinete de lujo, pero el de PPK demostró que no lo era. Hubo mucha expectativa de la gente que PPK podía convocar, pero tampoco dieron la talla. Creo que debe haber un equipo de gobierno liderado por el presidente y el premier.

¿Lo hay?

Hasta ahora ha sido un poco flojo. Espero que conforme pase el tiempo, se consolide.

¿Debe haber cambios en el gabinete?

Eso lo decide el presidente. En países civilizados, el presidente trabaja con el mismo gabinete todo su mandato. Es lo ideal. Pero corresponde al presidente evaluar.

¿Confiep se ha reunido con el presidente o el premier?

No con el presidente; sí invitamos al premier al directorio de Confiep. No asistió, dijo que se le complicó la agenda, no nos ha confirmado cuándo vendrá. En su momento llamaremos al presidente para ver si podemos reunirnos.

¿Hay una conducción política firme?

Inicialmente no hubo toda la firmeza que se hubiese querido. En lo que es conducción política, manejo de la economía, no creo que estemos peor que con el señor Kuczynski. Estamos en lo mismo; no es necesariamente un gobierno fuerte, pero tampoco es súper débil. Tiene el respaldo de la institucionalidad democrática, que sí es débil, con honrosas excepciones, el BCR y la Cancillería. Con este tema del CNM, el presidente ha salido bastante bien, ha creado una comisión para proponer una reforma…

¿Los nombramientos son adecuados?

La presidencia en manos de Allan Wagner es correcta. No es abogado, pero sabe coordinar y tiene un prestigio muy bien ganado. Delia Revoredo es alguien honorable. Igual Hugo Sivina; que le saquen una foto con Montesinos indica que se quiere dañar las honras de personas. Creo que hasta yo estuve en esa reunión para las FF.AA. Nos invitaban a muchos, he asistido a otras también y no tengo ninguna afinidad con Montesinos por asistir.

Cuestionan a Walter Albán por haber sido ministro y embajador político de Humala.

Tiene suficientes pergaminos para pertenecer a esta comisión. Se critica que algunos trabajen para estudios de abogados. Supongo que a quien se llame no será gente que no haga nada. Me preocuparía que sean desempleados. Pero insisto en que la Contraloría debe actuar.

¿La polarización en el Perú es grande?

Definitivamente y también harto populismo. Mucha gente quiere regresar a que papá Estado haga todo por la gente. Y si en los últimos 25 años ha habido éxitos en el Perú, es por el apoyo a la iniciativa privada.

¿En el Congreso hay una batalla campal?

Más bien, hay una fuerte polarización.

¿Fuerza Popular debe dejar la Mesa Directiva?

La democracia son votos. Si los fujimoristas poseen control del Congreso, tienen la responsabilidad sobre el Parlamento, tengan o no la Mesa. Pienso que no tienen por qué ceder la Mesa Directiva si tienen los votos. La oposición siempre va a exigir que den un paso al costado, no veo por qué tengan que aceptarlo. Además, hay un desgaste del Ejecutivo y del Legislativo. Ambos deben hacer el esfuerzo de trabajar en conjunto, eso espera la población.

Para algunas bancadas, el fujimorismo es el emblema de la corrupción.

Son motes que le ponen a la gente. No puedo creer que el fujimorismo sea el dueño de la corrupción en el Perú. Hay mucha corrupción, debemos de combatirla venga de donde venga.

El caso Lava Jato, Odebrecht, se ha paralizado en la Fiscalía.

Ha habido incapacidad de parte de la Fiscalía para llegar a acuerdos con Odebrecht y definir las compensaciones a sus actos de corrupción. La investigación a Odebrecht se ha paralizado. Debemos insistir en que se avance.

¿Que se mande de vacaciones al juez supremo César Hinostroza luego de escuchar sus expresiones, es demasiada condescendencia?

Es un exceso de tolerancia. Habría que tomar medidas disciplinarias mucho más rápidas. El Poder Judicial no se escapa de que se realice una reforma muy profunda.

¿Cómo el gobierno puede impulsar más la inversión privada?

Cuando escucho que Tía María puede esperar, creo que el Perú no está para ello. Hay que hacer un esfuerzo por convencer, por socializar el proyecto, la empresa y el Estado. El tema se ataca demostrándole a la población del valle del Tambo que se puede generar mucho más agua con el reservorio de Paltiture.

Al parecer la gente no quiere.

Habrá que ver ese cuento de que todos están en contra o a favor. Hay que convencer. Quellaveco sí avanzó en el frente social. La economía no crece manteniendo la actual producción, tiene que haber nuevos proyectos. Ahorita ha habido una caída en el precio del cobre…

¿Este se mantendrá, en su opinión?

Los analistas dicen que tiene que ver con el enfrentamiento entre Trump y la China. Espero que sea una cuestión coyuntural mientras se aclare el tema de los aranceles.

¿Cuál es la proyección de crecimiento del PBI para Confiep?

Estamos alineados con la proyección del BCR, 3.5%.

¿Hay otros proyectos mineros parados?

Zafranal está caminando y eso está muy bien. Veremos qué pasa con Michiquillay, pero no hay más nuevos proyectos.

¿Por qué?

Hubo una desaceleración, una falta de entusiasmo y una expectativa relativamente negativa del empresariado. Espero que se revierta. El cinturón del cobre del norte es muy importante que se pudiera desarrollar. En el sur se están haciendo inversiones.

¿Conga prosperará?

Forma parte de una región. Prosperará si se sigue con el proyecto original. Si se reestructura y no se toca la laguna El Perol, por ejemplo, podría salir adelante.

¿Está en la perspectiva de la empresa?

Se está evaluando.

¿Los conflictos sociales en minería han amainado?

Han bajado bastante. La gente ve que el crecimiento económico les beneficia.

Usted habló de tentaciones populistas del gobierno.

A Confiep le preocupa mucho esto. Cuando los transportistas no querían el peaje en Ticlio, o los moqueguanos protestaron por la tarifa de agua, se dio marcha atrás… La concertación significa explicar y convencer, esta llega a cierto punto. Si hay alguien caprichoso, hay que enfrentarlo. Se anularon los convenios petroleros en el norte…

El premier dijo que la empresa Tullow no tenía licencia social y que están trabajando con el gobierno en ello…

Yo sé que a la empresa no le ha gustado que si ya tenía un acuerdo para firmar contrato, el gobierno se tirara para atrás. Se iba a perforar a 30 km de la costa, sin perjudicar a los pobladores. El gobierno debe hacer un esfuerzo por convencer.

¿La reconstrucción avanza?

Venía muy lento con PPK; algo se ha revitalizado con Vizcarra.

“ESTAMOS EN UNA TORMENTA”



¿Los integrantes del CNM deben renunciar, como lo pidió Allan Wagner?

Creo que sí. Por acción o por omisión, todos tienen una responsabilidad.

Hay quienes tienen dudas sobre si llegamos a 2021. ¿Usted?

Tengo la esperanza de que sí. Hay una Constitución y un régimen político que ha funcionado en esta tormenta que propició el cambio de mando del presidente Kuczynski al presidente Vizcarra. Debemos hacer que su gobierno funcione. Adelantar elecciones generaría mucha inestabilidad. No le conviene al Perú.

¿Tiene dudas?

Es que es evidente que estamos en una tormenta política.

¿De qué grado?

No creo que sea un ciclón o un huracán, pero estamos en una tormenta fuerte.

¿Qué le criticaría a este gobierno?

Demoró en arrancar con fuerza. El gabinete se está afiatando, la economía comienza a dar signos de revitalización. Hay que darle el beneficio de la duda al gobierno. El ministro de Economía me genera mucha confianza, tiene criterio y realismo.

El fiscal José Pérez Gómez investiga a un grupo de empresarios, incluido usted, por donaciones a Keiko Fujimori…

Es un disparate, yo estaba de viaje cuando hubo esa reunión de Confiep. Era para realizar una campaña de sensibilización a favor de la inversión privada. No le entregamos un céntimo a ningún candidato. Es un exceso citar a quienes no estuvieron en la reunión.

DATOS



- Roque Benavides Ganoza es ingeniero civil vinculado al sector de la minería. Es hijo del extinto empresario minero Alberto Benavides de la Quintana y de doña Elsa Ganoza de la Torre. Por la parte materna, es sobrino nieto del fundador del Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre.



- Ha sido presidente del directorio y gerente general de la compañía Buenaventura que opera en la región Cajamarca.



- Ejerció el cargo de presidente de la Confiep entre 1999-2001 y en el periodo 2017-2019.

No olvidemos a Eyvi Ágreda y Juanita Mendoza, víctimas del odio y el machismo.