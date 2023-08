No estamos en el mejor momento minero.

La industria minera está pasando por una crisis de inversión. No se ven nuevas inversiones después de Quellaveco. No hay nuevos grandes proyectos que estén a puertas. Y eso va a tener un impacto sobre el crecimiento de la economía, que, a su vez, tiene un impacto sobre el empleo. Es fundamental que entendamos que el Perú tiene el derecho y la obligación de poner en valor todos sus recursos. La población sigue creciendo y las necesidades de puestos de trabajo también. La industria minera puede contribuir enormemente a que se generen esos puestos de trabajo. Pero tiene un adicional, que es muy importante, y es que la minería se desarrolla principalmente en zonas rurales altoandinas. Eso genera descentralización. Yo creo en el círculo virtuoso de la minería: explorar para descubrir, para construir proyectos y para producir. Y para incentivar la exploración es indispensable reducir la permisología que nos agobia. No puede ser que un permiso para exploración en el Perú tome año y medio, y en Canadá tome tres semanas. Hay algo que no está bien.

Como dice, la población sigue creciendo. Y la economía crece a la par o menos. Ciertos economistas hablan de recesión…

Bueno, vamos por partes y definamos. Recesión es decrecer la economía dos trimestres consecutivos. Que la población crezca más rápido que el crecimiento lo único que genera es más pobreza. El objetivo primordial de cualquier economía tendría que ser la reducción de la pobreza. La población está creciendo más rápido que el crecimiento económico y eso está mal. De repente pasamos con las justas. Pero el solo hecho de estar conversando si estamos o no en recesión ya es malo. Lo ideal sería no tener que discutir eso. Pero te puedo asegurar que con este nivel de crecimiento no hay reducción de la pobreza. No hay crecimiento del empleo formal. Y eso es una muy mala noticia. Los peruanos que nos sentimos identificados con nuestra patria no podemos sino llamar la atención. Necesitamos reducir la pobreza y darles oportunidades a los jóvenes. ¿Qué queremos? ¿Un país de pandilleros? Queremos un país donde los jóvenes tengan un potencial de crecimiento, de empleo, de futuro.

Venimos de malas gestiones en el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Y de Mirtha Vásquez en la PCM. ¿Cómo salir de eso?

Yo creo que hay que ir aún más atrás. Desde la época de Ollanta Humala hasta la fecha, no hemos tenido los incentivos adecuados. Y cuando digo los incentivos, no es prebendas; es simplemente dar un impulso, darle su sitio a la industria minera. Desde Conga, en 2011, no ha habido mayores desarrollos, porque Quellaveco ya estaba un poco avanzado. Y por supuesto, en estos últimos años, con la inestabilidad política que hemos sufrido, no hay forma. Tengo la impresión de que la administración de la señora Boluarte tiene una oportunidad. No conozco a la señora Boluarte, no conozco al presidente del Consejo de Ministros, pero creo que, al ser un periodo relativamente corto, se podrían emprender algunas reformas. Reformas como simplificar el Estado y la tramitología, promover más las concesiones y la ingeniería nacional. Nosotros, como Colegio de Ingenieros, nos hemos pronunciado en contra de que se hagan tantos acuerdos de gobierno a gobierno. ¿En el Perú no podemos administrarnos? ¿Para qué tenemos ministerios y súper profesionales en ingeniería, derecho y arquitectura? Soy decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros y me toca levantar la voz en defensa de los ingenieros del Perú.

Dicen que el gobierno a gobierno es para evitar la corrupción…

Bueno, vamos por partes. El gobierno a gobierno de la Reconstrucción con Cambios no ha funcionado. El gobierno a gobierno para los Panamericanos sí funcionó. ¿Y funcionó por qué? Se firmó que el Perú iba a organizar los Panamericanos con el señor Alan García, pero al final de su gobierno. Y el señor Humala no hizo nada. Y entonces el señor Kuczynski se encuentra con esta papa caliente y había que avanzar más rápido. Y se contrató el gobierno a gobierno con los británicos que habían organizado las olimpiadas de Londres y venían con toda la experiencia. Eso tiene un sentido. Pero esto de gobierno a gobierno para todos los proyectos como que no tiene sentido. Yo tengo mis reparos y creo que hay que promover la ingeniería nacional.

Muchos economistas coinciden en que la desaceleración empieza con Conga, pero no se sintió por la inercia.

Siempre recuerdo a mi amigo Álvaro Quijandría, que en paz descanse. Yo le decía ¿por qué los resultados de la reforma agriada o agraria, como quieren decirle algunos, se vieron después de tantos años? Y él me explicaba, con gran inteligencia y simplicidad, que la agricultura peruana venía con una inercia, y si no le dabas impulso a esa pelota, terminaría paralizándose años después. Es lo mismo que ha sucedido con la minería. Con Conga se pierde el impulso y hemos terminado sin proyectos. Antes teníamos tres o cuatro avanzando. Hoy día lamentablemente faltan proyectos. Tenemos que retomar el impulso.

Lo mismo sucede ahora. Los castillistas dicen que la economía empeoró con Boluarte.

Lo que vivimos hoy día es producto de los últimos años. Hay que entender que el presente lo hemos construido en el pasado. Lo que tenemos que hacer en el presente es tener un mejor futuro. Pero que el gobierno de Castillo pueda decir que ahora estamos peor que con ellos... Esto es producto del desmadre y de la sinvergüencería que hemos vivido con el gobierno del presidente Castillo.

El expresidente Sagasti cree que este gobierno es peor…

Sagasti también es parte del problema, no es parte de la solución.

¿El de Castillo fue el peor gobierno de los últimos años?

Definitivamente. Yo soy ingeniero y hablo con cifras. 80 ministros de Estado en 13 meses es de locura. No se puede trabajar así. ¿Qué estabilidad hay en 80 ministros de Estado en 13 meses? Vale decir cinco ministros por cartera en 13 meses. ¿Qué política de largo plazo puede haber? De ninguna manera, eso es de locura.

No conoce al premier ni a la presidenta, pero sí al ministro del Minem.

Recién lo conocí. Es un hombre que viene de Petroperú. Viene más de la industria petrolera que de la minera. Pero tengo que reconocer que tiene una vocación de servicio muy interesante. Y que hay un entusiasmo por hacer cosas. Si es que las logra o no, ya eso es otro tema.

¿Cómo podría la presidenta ganarse la confianza de quienes invierten en el país?

Es difícil creerle, porque ha estado con todo el equipo de Castillo y ha hablado siempre muy duramente contra el sector empresarial. Va a tener que revertir muchas de las cosas que ha dicho. Y da la impresión de que tiene ese deseo. Yo no la conozco, como digo, pero espero, por el bien del Perú, que haga el mejor gobierno posible. Creo que el menor de los males es que llegue al final de su mandato. Porque cambiar en este momento, con nuevas elecciones, desde el punto de vista práctico no es lo mejor.

A pesar de que fue muy largo, faltó un énfasis en minería en el discurso presidencial.

Muy largo, pero se habló muy poco de minería. Ahí faltaron mensajes claros para promover la industria minera. Según el Ministerio de Energía y Minas, hay US$57 mil millones en 48 proyectos esperando ser desarrollados. Y, según las estadísticas del Instituto Peruano de Economía, si se pusieran en valor esos US$57 mil millones, se generarían en el Perú, descentralizadamente, 2.3 millones de puestos de trabajo. Habría un crecimiento de la economía de 2% adicional. Hay una oportunidad que estamos perdiendo. El Perú profundo, el Perú de Apurímac, el Perú de Cajamarca, el Perú de Arequipa, el Perú de Cerro de Pasco no tienen por qué esperar tanto tiempo para que se desarrollen los proyectos. Yo no sé qué estamos pensando, sinceramente.

En el discurso presidencial se anunció que el Perú será sede del APEC 2024 y la CAM 2025 (ComisiónRegional de la Organización Mundial del Turismo para las Américas). Se olvidó mencionar que también seremos sede del 27 WMC 2024 (World Mining Congress).

Bueno, esos son eventos que pueden incentivar. No cabe la menor duda. Hay un evento que no ha sido muy promocionado, que también es importante. Este año se cumplen 150 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Japón. Pareciera que hemos perdido la noción de que Japón es la cuarta economía del mundo o la tercera. El APEC también es muy importante. Un congreso de minería que atraiga a mucha gente al Perú es muy valioso. Pero, al final, es la producción. Mi padre, que era un apasionado, decía ‘acá hay que producir’. No se trata solamente de estar en eventos donde podemos discutir la problemática. Hay que pasar de 2.6 o 2.7 millones de toneladas de cobre a 5 millones de toneladas de cobre.

¿Cómo cambiará la industria ahora que el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) manejará los compromisos sociales y ambientales?

Yo no sé. Ya me perdí con todas las siglas que existen. Lo que es concreto es que hay que ver la forma de simplificar. Si es que le toca al OEFA o si le toca al Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles), ya uno ni se acuerda. Pero lo que sí puedo decir es que la experiencia en Buenaventura es que en cada una de nuestras minas recibimos la visita de estas organizaciones fiscalizadoras cuatro o cinco veces al mes. Al mes. Es decir, los profesionales que trabajan en las minas tienen que ocuparse de atender a estos señores por quienes tenemos respeto. Pero tiene que haber un límite. Y si queremos conseguir un permiso, también se demora. No quiero sonar a crítico del funcionario probo y profesional, pero que el sistema está complicado, está complicado. Y creo que eso inclusive genera frustración en el funcionario.

Hablemos de los funcionarios de Cerrón en el Minem.

Ah, por supuesto. Los ministros que nombró al comienzo el señor Castillo eran ministros, por decir lo menos, un poco folclóricos. Y, bueno, en los últimos años hemos tenido un deterioro. Lamentablemente, lo que sí hemos visto en el sector de energía y minas es que muchos funcionarios de larga data se han ido yendo del ministerio por la frustración, por la inestabilidad, por los cambios de ministros y de viceministros. Y eso hay que analizarlo.

¿El gobierno podría usar su buena relación con el Congreso —eso no se veía hace muchos años— para plantear reformas?

No cabe la menor duda. No hay tiempo que perder. Le diría ‘simplifique usted’, ‘vea de promover que salgan proyectos’. Tanto es así que el Ministerio de Economía y Finanzas ha formado una oficina para destrabar proyectos. Es decir, hay un reconocimiento del problema. Enhorabuena. Quisiera ver que eso tuviera larga data. Los países tenemos que pensar en el largo plazo. Y lo que sembremos hoy día es lo que vamos a cosechar en el futuro. Lo que hacemos mal hoy día también lo vamos a cosechar después. Es como los castillistas que dicen que hoy estamos peor. Claro que estamos peor, porque lo que se sembró hace dos años está dando resultados. Y no los más positivos.

¿Fue positivo el acercamiento de la presidenta con Lula?

Hace bien en conversar con Lula. Brasil es el gigante de América Latina y tenemos una larga frontera en común. Es lo que tienen que hacer los países. Lula es un hombre más moderno en su socialismo, si es que cabe el término.

Ha mencionado a Alan García. Los líderes apristas están en una investigación de la Fiscalía.

Yo no tengo por qué defender casos judiciales. Lo que sí puedo decir es que un gobierno que en cinco años creció a más del 7% en promedio por año es un gobierno exitoso. Eso redujo la pobreza. Las estadísticas están ahí. Su primer gobierno fue un desastre y se lo dije. Los 70 y 80 fueron décadas perdidas. Y de 2011 en adelante también es una década perdida. Que ahora estén en una investigación que viene desde 2006… Hace 17 años. Justicia que se demora no es justicia. Y si se han demorado 17 años para darse cuenta de que podía, especulan ellos, haber un blanqueo de dinero, como lo llaman, realmente me parece insólito. Es muy extraño que, en cuanto un partido recupera la inscripción con gran esfuerzo, venga un juicio. Me suena a coincidencias malévolas.

¿La prisión preventiva es excesiva?

Me da la impresión de que sí. En otras partes del mundo hay grilletes. El señor Toledo andaba con un grillete en Estados Unidos. De repente es más eficiente tenerlos con arresto domiciliario y quitarles el pasaporte. Lo de Odebrecht ha sido un desastre que realmente nos ha impactado y no hemos manejado. Los fiscales no parece que hayan sido los más eficientes del mundo. Pero en Brasil Odebrecht creo que terminó todos sus juicios.





“Perú tiene más proyectos de cobre que Chile, pero ellos producen el doble”

¿Por qué Chile produce más cobre que Perú? La izquierda chilena históricamente ha sido prominera. Neruda escribió su ‘Oda al cobre’.

Salvador Allende decía que los chilenos nacían con su cobre bajo el brazo. Ha habido más estabilidad en Chile que en Perú. Perú tiene más proyectos de cobre que Chile, pero ellos producen el doble. Ya los han desarrollado. Producen cerca de 6 millones de toneladas de cobre, mientras que el Perú produce 2.5 o 2.6 ahora con Quellaveco. Es la mitad. El presidente Alan García, con buen criterio, decía ‘tenemos que ganarle a Chile’. O podemos hacer grandes empresas de cobre entre Perú y Chile.

Nunca había escuchado una propuesta así.

Lejos de una confrontación, tenemos que buscar colaboración. Han firmado un convenio con Alemania para llevar industria, principalmente litio y cobre. Con el ingeniero Ricardo Márquez haremos un viaje a Alemania para decir que el Perú también está presente. Y con el costo de energía, producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, la industria europea es poco competitiva. ¿Por qué no vienen acá? El Perú tiene un costo de energía más barato que el de Chile. Los carros eléctricos van a consumir cuatro veces más. No va a haber suficiente cobre en el mundo para toda la demanda de autos eléctricos. Y, ojo, este es un comentario de hijo de geólogo. En el Perú todos los yacimientos en operación tienen afloramiento en superficie. Todavía no se ha descubierto uno solo que no tenga afloramiento en superficie y que sea profundo. En todo el resto del mundo ya los están descubriendo. No necesito ser geólogo para decir que si en horizontal hay afloramientos, tiene que haber en vertical.

Acaba de publicar un libro con texto de su padre, Alberto Benavides de la Quintana. Algunos parecen escritos hoy.

Sí, claro. Hay cosas que son muy actuales. Pareciera que siempre tropezamos con la misma piedra, ¿no?

Además de su padre, su otro referente fue Haya de la Torre.

Conocí profundamente a mi tío Víctor Raúl. Me emociona hablar de él. ¿Qué haría él hoy? Dialogar, convocar. Supo perdonar. Se sataniza el diálogo con el opuesto. Y en el Perú necesitamos un poco más de perdón y menos