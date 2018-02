Roque Benavides: “Espero que (PPK) vaya a la comisión Lava Jato”

La vacancia del mandatario alteraría aún más la inestabilidad que vive el país y que afecta las inversiones, sostiene el presidente de la Confiep , Roque Benavides. Señala que PPK fue poco prolijo en su vinculación con Odebrecht y confía en que aclare su situación empresarial. Plantea un nuevo gabinete, más convocante.

¿El Perú está parado por las denuncias de corrupción al presidente?

Creo que el país está parado por los escándalos de corrupción que estamos viviendo, Lava Jato con Odebrecht y el ‘club de constructores’. Este tema se ha manejado y enfrentado deficientemente, paralizándose muchísimas obras. En otros países han continuado. En Panamá, Brasil, EE.UU. se han mantenido y la economía siguió girando. El sector construcción no es el único, pero es importante.

¿El gobierno manejó mal la lucha contra la corrupción?

El gobierno debió contemplar todas estas implicancias en el Decreto de Urgencia 003 y adicionalmente poner interventores en las empresas implicadas para cobrar los daños y perjuicios generados por estas. Es evidente que el DU 003 no ha funcionado como debió.

¿El proyecto de ley que lo reformula es adecuado?

He conversado con la ministra de Economía, Claudia Cooper, y creo que los planteamientos que hace son muy prácticos para mantener estas obras en construcción. No hay derecho que Chavimochic, que está al 75% de avance de obra, esté paralizado. O que el puente de la Panamericana Sur, frente al Jockey Club, esté paralizado, y así tantas otras obras.

Son obras paralizadas de Odebrecht, no porque se haya intervenido las empresas o las hayan embargado.

Por las razones que fueran, lo cierto es que están paralizadas. Eso le hace daño al país, no solo a Odebrecht. Por eso hay que aclarar estos temas, ver cuánto debe pagar Odebrecht como compensación al Estado, las retenciones que deben hacerse a la venta de activos y por supuesto nombrar interventores en esas empresas para poder fiscalizar.

El escándalo Lava Jato ha mellado fundamentalmente la credibilidad del presidente.

Cada quien tiene que explicar sus cosas. Si en algo ha fallado el presidente Kuczynski es en explicar. Espero que vaya a la comisión Lava Jato y le diga también al pueblo peruano qué es lo que ha pasado. Entiendo yo que tiene explicaciones coherentes, que las exponga.

¿Le mintió al país cuando dijo que no tenía vínculo con Odebrecht?

Ha sido muy poco prolijo cuando explicó sus vinculaciones con la empresa Odebrecht. Ahora, en la época, Odebrecht no estaba denunciada. Seamos justos. Si el presidente Kuczynski ha actuado en la época que fue ministro, es otro asunto. En todo caso, no se ha coimeado al presidente, son cosas distintas.

¿Como al ex presidente Toledo?

A él se le demostró que lo coimearon, pero a Kuczynski no.

Se publicó un documento de Miami en el que se indica que PPK era el único propietario de Westfield Capital, hasta 2005. Al presidente le imputan haber asesorado Olmos y autorizar bonos cuando era ministro.

Hay que ver en qué momento fue y si PPK hizo los trabajos. Si fue el señor Sepúlveda.

En los documentos de Miami no aparece Sepúlveda.

Todo eso tiene que dilucidarse. Hay que preguntarle al presidente, él tiene la obligación de aclarar esto ante la opinión pública. No soy juez ni dios para juzgar.

¿Qué les diría a quienes piensan invertir su dinero ahora? ¿Que el país está en crisis, que no es conveniente, que vivimos una inestabilidad?

Le diré lo que les digo. El Perú logró en los últimos 24 años sustentar su crecimiento en cuatro grandes columnas. Los TLC, que generan las dos terceras partes del PBI global, tienen un capítulo donde se prohíben las nacionalizaciones. En el Perú se da la seguridad al nacional y al extranjero de que se respetarán sus inversiones. Tenemos grado de inversión y somos pocos en el vecindario latinoamericano. Somos parte de la Alianza del Pacífico, tenemos economía de libre mercado y un BCRP de lujo que mantiene las políticas macroeconómicas. Eso les da confianza a los inversionistas. El 80% de la inversión privada es de peruanos, de los cholitos, los nacionales. El 20% es extranjera.

Ambas están estancadas.

No van a la velocidad que quisiéramos. Pero el Perú ha progresado en estos 24 años. El tema político, evidentemente, no contribuye a mejorar el ambiente de inversión. El presidente, el Congreso y el Poder Judicial deben actuar mucho mejor.

¿La inestabilidad política tiene para largo? Cada vez sale más información.

El presidente debe esclarecer su situación, eso es impajaritable. Además debe existir mayor diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso. Conversé con un ex ministro de Toledo y me dijo que él iba siempre al Congreso y aclaraba los temas. Pero en este gobierno varios ministros sostienen que les quita mucho tiempo. Y esa no es la práctica democrática, los ministros deben asistir a las comisiones.

¿Falta liderazgo?

El presidente ha sufrido golpes fuertes. Cuando alguien tiene que aclarar su situación, es claro que ya está en algún problema. Debería haber más liderazgo.

¿Cómo lograrlo?

Tenemos que ver de pasar la página tan desagradable de los escándalos de corrupción. Esto solo ocurrirá cuando se disipen los temas.

¿Por qué PPK demora mucho en dilucidar su situación?

Es evidente que la fallida vacancia presidencial paralizó al Ejecutivo. La demora es un error, cuando las cosas suceden, hay que aclarar todo pronto. Pero no todo depende de la política interna. Cuando los señores Odebrecht y Barata hablan, se produce un terremoto acá. Lo ideal sería que declaren todo y se defiendan los acusados.

Sugerencia. Pide que le diga al país qué es lo que ha pasado. (MarioZapata/Perú21) Sugerencia. Pide que le diga al país qué es lo que ha pasado. (MarioZapata/Perú21)

El 84% de los encuestados no cree que PPK no sabía de lo que hacía su empresa Westfield Capital cuando era ministro.

Es bien discutible que él no pueda haber sabido. Pero tener una empresa no implica ser corrupto.

Está dentro del 84%?

Creo que sí sabía qué pasaba, pero consideraba que su socio Sepúlveda hacía todo el trabajo, la ingeniería financiera.

¿Le parece ético?

No me parece adecuado. Pero prefiero escuchar qué dice el presidente al respecto.

¿Para usted es obvio que Toledo no hizo solo el diseño de la Interoceánica?

Obvio que no. No actuó solo ni nacional ni internacionalmente. Yo pensaría que dentro de un gobierno los ministros deben haberlo sabido y en todo caso debieron haberlo parado.

¿No pone las manos al fuego por el presidente Kuczynski?

No. No tengo por qué hacerlo y no las pongo por nadie.

Como empresario, ¿esta tesis de la muralla planteada por el presidente es plausible?

En el mundo financiero, los bancos ponen una muralla china entre la banca privada y la de inversión. Podría haberse dado.

Pero por escrito.

Ah, por supuesto, tiene que estar por escrito. Si no, debe esclarecerse. El presidente Piñera lo hizo público. Quizá ese fue el error de Kuczynski. No sé si le cueste la Presidencia o la vacancia su poca prolijidad.

¿Confiep tomará posición sobre la vinculación del presidente con Lava Jato?

No nos corresponde, sino al Poder Judicial y al Congreso. Creemos en la Constitución y lo que salga de esto será respetado.

Muchos sostienen que PPK confunde lo público con su actividad privada, no hace distinción.

He escuchado esa versión. Pudo ser mucho más cuidadoso en esto.

¿Está a favor de la vacancia presidencial?

La vacancia que no prosperó me parecía el peor de los escenarios. Los vicepresidentes se iban también.

Solo si el Congreso les aceptaba la renuncia.

No lo sé, pero no se puede forzar a quedarse a quien no quiere. Nuevas elecciones generan más inestabilidad. Lo más estable es que el presidente se mantenga, pero convocando a gente de otras fuerzas políticas y con un gabinete mucho más fuerte. Deberían ponerse de acuerdo el Ejecutivo y la mayoría legislativa y tener gente potable para ambos.

¿Debe renunciar el presidente?

Debe hacer el esfuerzo por reconstruir su gobierno. Es posible siempre y cuando convoque a la gente adecuada.

¿Tenemos un gabinete de reconciliación como se dijo?

No. Que la premier Mercedes Aráoz se quedara en el cargo tenía una cuestión práctica, no había que pedirle al Congreso el voto de confianza. Espero que haya cambios mayores. No tengo nada contra Mercedes Aráoz, está encarando todos los problemas del gobierno. Sin embargo, puede venir alguien que convoque mucho más y que no sea del partido de Kuczynski.

¿Usted apoyaba el indulto a Fujimori, fue una negociación?

El hombre está muy deteriorado físicamente. El momento no fue el más adecuado. Vamos por partes, Nuevo Perú se retiró del hemiciclo, ¿también se negoció con ellos? Suena a negociación, pero es una especulación. Kuczynski debió indultarlo mucho antes y quién sabe Fuerza Popular lo hubiera respaldado. Pero no se puede revertir. La CIDH es una institución que está en tela de juicio, tiene un sesgo político clarísimo.

¿Maduro debe venir a la Cumbre de las Américas?

Escuché algo muy claro: somos dueños de casa pero no de la fiesta, esta es de la OEA. Se invita a todos. Confiep no está de acuerdo con su venida. Nos solidarizamos con el pueblo venezolano. Confiep organizará la Cumbre Empresarial de las Américas, previa a la presidencial. Los empresarios haremos planteamientos a los presidentes, incidiendo en la gobernabilidad, democracia y por supuesto contra la corrupción. No les gustará a algunos, comenzando por el Perú, pero también por Cuba y Venezuela.

¿Le disgustará al presidente?

Debemos decir la verdad, requerimos más transparencia en América Latina.

¿Conoce a Jorge Barata?

Sí. Fue mi vecino cuando aún no aparecían estos escándalos, no tuve gran amistad ni negocios con su empresa.

El presidente está cuestionado por Odebrecht, un ex mandatario en cárcel y otro prófugo.

Es lamentable, no es la mejor imagen para el Perú.

¿Qué puede decir Barata?

No creo que diga más de lo ya declarado por él y por Odebrecht. No creo que diga algo radicalmente distinto a lo afirmado por su jefe, quien sostuvo en su declaración que le preguntaran a Barata. Él está en un proceso de colaboración eficaz y será preciso, pero dentro de la línea de ellos.

¿El 2.5% de crecimiento de 2017 fue poco auspicioso?

Pudo haber sido mucho más y tener metas más agresivas. Pero tuvimos El Niño, que fue tremendo. Súmele los escándalos de corrupción y la huelga magisterial.

¿Cada vez hay menos trabajo?

Definitivamente, y hay que llamar la atención al Ejecutivo y al Legislativo para que concilien. Si nuestros líderes políticos se pelean, no hay ambiente de inversión ni de confianza. Del crecimiento salen los puestos de trabajo. Ojalá en 2018 podamos enrumbar y crecer 4% el próximo año. La inversión pública debe funcionar también. El 003 debe reformularse para que las empresas de construcción sigan trabajando. Los Panamericanos los está haciendo el gobierno británico y funciona. No hay licitaciones ni ley de contrataciones del Estado. Tenemos que aprender de esta lección.

Mientras tanto, la reconstrucción no progresa cabalmente.

Tendrá que hacerse como se están realizando los Panamericanos. No hay derecho que nuestros compatriotas del norte estén en esa situación, con carreteras deshechas. Ahora, hay muchos sectores que están trabajando, la minería está con nuevos proyectos.

¿Salvará el 2018?

Es una alternativa, también el turismo y los servicios.

La empresa Kuntur Wasi se fue al arbitraje con el Estado peruano.

Se le tendrá que pagar, para eso vivimos en un Estado de derecho. Si a la empresa se le ha cortado el contrato, hay que respetar las condiciones. Lo importante es que el aeropuerto de Chinchero se construya.

¿Confiep respalda a las llamadas empresas consorciadas?

No. Las empresas del ‘club de la construcción’ han salido de Capeco y de Confiep. Tuvieron un exceso de confianza en asociarse con Odebrecht, su responsabilidad se demostrará en el Poder Judicial.

La compra de farmacias por el grupo Interbank genera un monopolio.

No hay derecho que en el Perú los medicamentos sean más caros que en buena parte de América Latina. ¿Qué tiene que ver con las fusiones? Para detener una concertación de precios está Indecopi. El aumento del precio se debe a que no hay fiscalización. Indecopi debería ser más firme. Y si no puede actuar, hay que darle los mecanismos.

DATOS:

* Estudió ingeniería civil en la Universidad Católica y luego realizó una maestría en administración de empresas en la Universidad de Harvard.

* Ha sido gerente general de la Compañía de Minas Buenaventura (2001-2017), director en varias compañías; es presidente de la CONFIEP para el periodo 2017-2019.