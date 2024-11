Roque Benavides: “El solo hecho de que CADE nos integre más ya es importante”

El Gobierno finalmente aprobó y envió al Congreso el proyecto de Ley MAPE. ¿Qué expectativas tiene al respecto, considerando la experiencia de Rómulo Mucho?

No solamente Rómulo Mucho. El señor viceministro de Minas también conoce; él ha trabajado en el Ingemmet (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico). Es un equipo de los más competentes que hemos tenido en los últimos años en el Ministerio de Energía y Minas. Creo que por lo delicado del tema se han demorado un poco en presentar esta Ley MAPE, porque es evidente que el Reinfo ya fue, como dicen los jóvenes, y hay que enfrentar la realidad de que la formalización a través del Reinfo, en el fondo, es una informalidad normalizada. El Perú sufre la informalidad. El 70% de la economía peruana es informal, y la minería peruana no se escapa de eso. Creo que el Reinfo, ya con tantas prórrogas, hay que revisarlo.

Solo el 2% de los inscritos en el Reinfo se han formalizado y el 79% ha suspendido el proceso por incumplir requisitos.

Y es evidente que esos certificados se pasan de mano en mano. Es difícil rastrear quién es el productor inicial, de dónde sale el mineral, porque a la hora que sale de mano en mano no se conoce quién es el que ha producido el mineral y quién es el que ha robado.

La minería ilegal mueve más dinero que la droga.

El narcotráfico también es reflejo de esa informalidad y la tala indiscriminada de bosques y la informalidad en el transporte. A mi modo de ver, el tema hay que enfrentarlo en su conjunto. Hablando de minería, hay que presentar una propuesta razonable y un incentivo para la formalización. Yo no creo que la solución a la informalidad sea usando las armas. La solución tiene que ser con mecanismos de mercado.

Los ilegales sí usan armas. Hemos visto muertos en minas y un ecosistema de semiesclavitud, trata de blancas y prostitución.

Claro que hay mucha delincuencia. La informalidad y la ilegalidad llevan a la delincuencia. En eso sí tenemos que ser absolutamente firmes. El Estado de derecho tiene que ser la constante. No puede aceptarse esa situación.

El Reinfo vence a fin de año y el Tribunal Constitucional resolverá pronto la demanda de inconstitucionalidad de la ley que prorroga el Reinfo.

El tema legal en el Perú a muchos de los que no somos abogados nos desconcierta. Habrá que ver qué decide el Tribunal Constitucional.

Del 2005 al 2023 las exportaciones de oro se han multiplicado por siete.

Entiendo que son US$4,000 millones en exportación de oro, si no, más. La informalidad tiene esa peculiaridad: las estadísticas no son ciertas. Bolivia ha pasado a ser un importante exportador de oro, y en Bolivia, que yo sepa, no hay ni una mina de oro. Ese es el otro tema de la informalidad: el contrabando. Se hablaba de la ‘culebra’, de los camiones que venían con contrabando de Bolivia al Perú. Ese contrabando pareciera que se está dando del Perú a Bolivia y seguramente no necesitan una ‘culebra’, sino pequeños vehículos, porque el oro no ocupa tanto espacio. Perdone que mencione a mi hermano Raúl Benavides, pero ha escrito un artículo muy interesante. Esto se ataca viendo a los proveedores de insumos y maquinaria. Los que tratan el mineral en plantas concentradoras o de lixiviación. Yo creo que la Sunat, que es tan eficiente a la hora de fiscalizar a quienes pagamos impuestos, debería ser un poco más eficiente en cuanto a la fiscalización de proveedores de explosivos, vendedores de maquinaria y plantas procesadoras. Esa explotación minera no se da con las manos. ¿Cuántos ingresos de mercurio y petróleo puede haber en Madre de Dios? ¿No se pueden poner tranqueras vigiladas? El sector privado no puede arrogarse la representación para atacar a la minería informal. Sería ir contra la ley. A quien le corresponde ese rol es al Estado, y es el Estado el que está fallando.

Raúl Benavides dice: “En los últimos 20 años solo se han otorgado dos certificados de cierre para pasivos ambientales mineros, mientras que numerosas empresas privadas esperan por años la certificación habiendo cumplido con todo”.

Ayer se clausuró un simposio sobre pasivos ambientales y cierre de minas en el Colegio de Ingenieros del Perú. Y las conclusiones fueron interesantísimas. No nos damos cuenta de que con esta informalidad estamos creando nuevos pasivos ambientales. Estamos destruyendo el medioambiente, además del tema de la seguridad de los trabajadores, que trabajan en condiciones que no son fiscalizables. No es un tema menor o puramente económico. Es un tema social, económico y medioambiental. Y se le ha escapado al Estado de las manos.

CHANCAY, CADE Y APEC

Mencionó a Bolivia. En Colombia se ha abandonado la lucha contra la minería ilegal.

En Colombia se las dan de muy medioambientalistas. Pero el cuidado del medioambiente solamente entra a jugar en el mundo formal; en el mundo informal no hay cuidado del medioambiente. Los medioambientalistas no deberían defender a estos mineros informales.

Perú es el país con más proyectos de cobre.

Definitivamente, y esa es una superoportunidad. Estuve en la ceremonia de celebración de los 128 años de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y pasaron un video contando la historia, y solo mencionaron a la minería informal. No hubo una palabra de la minería formal. Usted comprenderá que la industria minera consume muchos productos industriales y, si al nivel de la SNI solo mencionan a la minería informal, la verdad es que creo que hay mucha gente desorientada en nuestro país.

Hablando de la SNI, conversé con Ricardo Márquez. Ambos conocen al Gobierno. ¿Qué le sugeriría?

Gran amigo. No tengo mayor comunicación con ellos, más allá del Ministerio de Energía y Minas. Con las justas conozco a algunos ministros. Y a la señora Boluarte solo la he saludado. Hay que hacer un cambio de gabinete. Hay que mejorar el talento de nuestro gabinete. No pueden ser esos nombramientos en Petroperú.

¿Cómo explicar el retroceso de Petroperú?

Ha habido un error. Gente con mentalidad estatista no es lo que necesitamos en Petroperú. Necesitamos mentalidad privatista, de sector privado. Y quién sabe, convocar a alguno de esos acreedores para que participe en el capital de la empresa, hacerla más eficiente. Así como nos hemos retrasado mucho en la exploración minera, nos hemos retrasado enormemente en hidrocarburos, especialmente en el gas. Si no hacemos algo, en 15 años no tendremos gas de Camisea. Y eso subiría el precio de la energía, afectando a los hogares más humildes. Necesitamos explorar muchísimo más. Hay gente que dice que el petróleo no tiene futuro. Bueno, pues, aprovechémoslo en el presente.

Dijo que hay un antes y un después de Chancay.

Es evidente. Chancay es una inversión muy importante de US$1,300 millones. Pero fíjese, sin ningún deseo de sonar picón, cuando se hizo Quellaveco se invirtieron US$5,500 millones, y parece que fuera poca cosa. Claro, Chancay tiene una particularidad. El centro de gravedad de la economía mundial ha pasado del Atlántico norte a la cuenca del Pacífico en los últimos 50 años. Deberíamos de construir un supertrén rápidamente para tener un megapuerto de nivel mundial. Van a llegar barcos de un calado de 200,000 toneladas. Hoy día, el máximo calado en el canal de Panamá es de 60,000 toneladas. Nos pone en los ojos del mundo, mirando a China, Rusia, Estados Unidos y el sudeste asiático.

A propósito de Quellaveco, dijo que Moquegua es la capital del cobre.

Me encantó entrar a la ciudad de Moquegua con el lema “Moquegua, capital del cobre del Perú”. Es la región más competitiva del país, más que Lima. Eso se mide en ingreso per cápita: es el más alto del Perú, seguramente por la poca población que tiene, pero también por la educación escolar, la comprensión lectora y la capacidad matemática. Me siento muy orgulloso de lo que están haciendo los moqueguanos.

Se viene CADE 2024 y vuelve a Arequipa.

El CADE regresa a Arequipa, cosa que estoy seguro de que a los arequipeños les gustará mucho. Creo que es muy importante que esas conferencias empresariales vayan a provincias, vayan a la Ciudad Blanca y que nos integremos más. Creo que ese solo hecho ya es importante. Habrá que discutir. Un CADE que viene justo antes de las elecciones es especialmente gravitante. Yo hubiese querido ver también que se discutiera un poco más sobre minería y cómo la columna vertebral de la economía peruana puede contribuir mucho más al desarrollo de nuestro país.

Y porque, además de Conga, falta Tía María…

Y Zafranal, Michiquillay, La Zanja, La Granja, Cañariaco, Tantahuatay, los Sulfuros de Yanacocha... El cobre es el metal del medioambiente, el que se va a utilizar en los carros eléctricos, que no van a emitir gases de efecto invernadero.

Como los carros eléctricos de APEC. ¿Su balance?

Sería mezquino decir que APEC no ha sido fantástico para el Perú. Nos ha puesto en los ojos del mundo. Hemos tenido a los líderes mundiales, desde Xi Jinping hasta el señor Biden y el primer ministro japonés. No nos olvidemos de que Japón es la tercera o cuarta economía del mundo. No desmerezcamos, no seamos mezquinos. Este Gobierno podrá tener muchos errores. Por supuesto, viene de un Gobierno fallido como el del señor Castillo. El doctor Víctor Raúl Haya de la Torre decía: “Ni con Washington ni con Moscú”. Nosotros tenemos que estar con Washington, con Moscú, con Beijing, con Berlín y con todas las grandes capitales. Tenemos que ser un país atractivo para la inversión. Hay que atraer más agroindustria, más minería, más turistas. Todo. El Perú no tiene tiempo para esperar. La pobreza no espera. La falta de educación y nutrición no espera. En Juliaca están esperando 20 años una planta de tratamiento de agua. No hay derecho. ¿A dónde se van esos desagües? ¿No les importa el medioambiente?

Es el doble discurso de siempre.

Hay un doble discurso. Dicen que la minería es responsable de la contaminación, pero la minería responsable cuida el medioambiente, se integra con las comunidades y contribuye social y económicamente. La minería informal trae problemas medioambientales muy serios, no recibe fiscalización. No comparemos.

Los mineros ilegales financian congresistas y ellos legislan a su favor. Un conflicto de interés.

Creo que están poniendo una presión inadecuada, seguramente porque tienen representantes dentro del Congreso. Esos representantes deben sincerar su relación con la minería informal y abstenerse de opinar. ¿Cómo no va a haber conflicto de interés? Ha habido campañas presidenciales y congresales financiadas por mineros informales, por gente de tala ilegal, gente delincuencial y que se dedica al contrabando.

Hablando de Haya de la Torre, ¿cómo ve al APRA? Ha dicho que no sería candidato.

En el Perú, el largo plazo está entre tres y cuatro meses. No creo que sea momento de candidaturas de ningún tipo. Sigo viendo desorganización en los partidos tradicionales. Espero, en honor a la memoria de Haya de la Torre, que el APRA salga fortalecido. Pero para eso tiene que haber unidad y fraternidad en el APRA. Que parece que es lo que menos hay.

Imagen

“El señor Vizcarra no actuó bien en el caso de las vacunas”

¿Qué piensa del juicio al moqueguano Vizcarra?

Creo que hay moqueguanos buenos y moqueguanos de los otros. No quiero comentar otra cosa más. Sinceramente, creo que el señor Vizcarra no es un hombre que actuó bien en el caso de las vacunas. No actuó bien durante el cierre del Congreso. Pero acá se le está juzgando por su función como gobernador de Moquegua y es evidente, por lo que hemos escuchado de la firma Obrainsa, que él ha recibido emolumentos, por decir lo menos, si no coima.

Ha coincidido con el juicio a Ollanta Humala. Se ha confirmado que el dinero llegó de Venezuela. Y empieza el proceso a Pedro Castillo por el golpe.

Es una pena. Estas cosas se pueden ver desde dos ángulos. El ángulo que a nosotros, los peruanos, nos hace sentirnos avergonzados. Pero mucha gente en el extranjero se impresiona de que la justicia peruana llega hasta el presidente. Y eso puede ser hasta positivo en nuestro país. Acá no hay coronas sobre los presidentes. Acá también a los presidentes se les juzga y, si es que son culpables, se les sentencia. Hay que actuar con toda justicia, no hay que actuar con injusticia.

